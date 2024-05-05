Джоан Роулинг планирует написать еще шесть книг

Сегодня в 15:29
Фото: Andrew Milligan — PA Images/Getty Images

Британская писательница Джоан Роулинг рассказала в интервью The Times, что собирается выпустить еще шесть книг.

«У меня есть та, которую я сейчас пишу. Впереди еще две о [детективе Корморане] Страйке, а потом еще три книги, до которых я очень хочу добраться», — отметила она.

Писательница призналась, что завершение серии романов о Гарри Поттере было тяжелой утратой, поскольку работа над историей мальчика-волшебника позволяла ей сбежать от проблем в жизни. С другой стороны, Роулинг удовлетворена, что «все закончилось».

За свою карьеру Роулинг написала три десятка книг, самыми известными из которых стала серия романов о Гарри Поттере, выходившая с 1997 по 2007 год. В последние годы писательница работает над серией детективов о сыщике Корморане Страйке и детскими сказками. Ее сказку «Рождественский поросенок» 2021 года ждет киноадаптация.

Долгое время Роулинг входила в топ-20 самых читаемых авторов в России. После начала военной операции российское издательство «Эксмо-АСТ» лишилось контракта с ней.

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