«Форсаж-11» выйдет в 2026 году

«Съемки фильма начнутся в начале следующего года, а выйдет он в 2026 году, то есть ровно в тот день, когда исполнится 25 лет с момента выхода первого фильма», — сказал он.
Первая картина появилась в прокате 18 июня 2001 года, поэтому релиз одиннадцатой номерной части франшизы, вероятно, состоится в июне 2026-го.
По словам Летерье, финальный фильм пройдет полный круг, вернувшись в Лос-Анджелес — место действия первой картины. На вопрос, знает ли он, чем завершится франшиза, режиссер ответил: «Да», не уточнив подробностей.
До начала работы над «Форсажем-11» Летерье собирается закончить съемки «небольшого», по его собственным словам, фильма ужасов. Это должно произойти к 15 сентября 2024 года.
Изначально Universal Pictures планировала выпустить «Форсаж-11» в апреле 2025 года.