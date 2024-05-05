«Форсаж-11» выйдет в 2026 году

Сегодня в 18:04
Фото: Universal Pictures

«Форсаж-11», который Вин-Дизель назвал финальным, выйдет на экраны в 2026 году. Об этом заявил Режиссер Луи Летерье.

«Съемки фильма начнутся в начале следующего года, а выйдет он в 2026 году, то есть ровно в тот день, когда исполнится 25 лет с момента выхода первого фильма», — сказал он.

Первая картина появилась в прокате 18 июня 2001 года, поэтому релиз одиннадцатой номерной части франшизы, вероятно, состоится в июне 2026-го.

По словам Летерье, финальный фильм пройдет полный круг, вернувшись в Лос-Анджелес — место действия первой картины. На вопрос, знает ли он, чем завершится франшиза, режиссер ответил: «Да», не уточнив подробностей.

До начала работы над «Форсажем-11» Летерье собирается закончить съемки «небольшого», по его собственным словам, фильма ужасов. Это должно произойти к 15 сентября 2024 года.

Изначально Universal Pictures планировала выпустить «Форсаж-11» в апреле 2025 года.

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