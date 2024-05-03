Осенью в России заработает электронный реестр военнообязанных. Чем он опасен?

Появление реестра касается не только призывниковПо закону «О воинской обязанности» это мужчины от 18 до 30 лет., но и всех людей, которым грозит мобилизация. Она касается всех военнообязанных в запасе — мужчин до 60 лет (для старших офицеров — до 70 лет). Мобилизация началась в сентябре 2022 года и продолжается до сих пор.