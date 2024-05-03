Осенью в России заработает электронный реестр военнообязанных. Чем он опасен?

Что случилось
28 апреля правительство России опубликовало постановление о создании реестра военнообязанных, который начнет работать с ноября этого года. Он обсуждался с прошлого апреля, когда появились электронные повестки. Если до этого реализация электронного призыва вызывала много вопросов, то появление реестра даст ей четкие форму и инструкции.
Подготовка реестра должна завершиться до 31 октября 2024 года, а с 1 ноября он уже начнет работать. Единый реестр военнообязанных позволит Минобороны онлайн отслеживать всех людей, которые могут быть призваны на воинскую службу или мобилизованы.
Основная работа будет проходить через «Госуслуги» — там будут приходить оповещения о новых уведомлениях из реестра. При этом оповещения «Госуслуг» не имеют юридической силы электронной повестки. Как только в реестре появится запись о военнообязанном, об этом сообщат на «Госуслугах».
Появление реестра касается не только призывниковПо закону «О воинской обязанности» это мужчины от 18 до 30 лет., но и всех людей, которым грозит мобилизация. Она касается всех военнообязанных в запасе — мужчин до 60 лет (для старших офицеров — до 70 лет). Мобилизация началась в сентябре 2022 года и продолжается до сих пор.
О чем можно будет узнать из Реестра?
- О том, что вам отправили повестку.
- О постановке на воинский учет и снятии с него.
- Обо всех изменениях сведений в реестре.
- О временных ограничениях в связи с направлением повестки и их снятии (например, запрет на выезд или управление автомобилем).
Когда электронная повестка будет считаться врученной?
При направлении по физической почте — в день доставки в почтовое отделение. При размещении в личном кабинете призывника (он может быть открыт только по его инициативе) — в день ее размещения там.
В случае, если если письмо не было вручено и у призывника нет личного кабинета, повестка будет считаться полученной через семь дней после размещения в реестре. Если призывник не явится в военкомат спустя 20 календарных дней, там могут принять решение о введении запретов.
Призывники не смогут выезжать из страны и оформлять загран
Главное — с ноября военкомат сможет свободно вводить ограничения для людей, не явившихся после получения повестки. Раньше это тоже было возможно, но с большими техническими оговорками.
Призывники от 18 до 30 лет, которым будет отправлена повестка, автоматически лишатся возможности выезжать из страны до похода в военкомат, им также будет недоступно оформление загранпаспорта. Вероятно, последнее коснется и жителей России, и находящихся за рубежом: в других странах за выдачу загранпаспортов отвечают консульства России, которые следуют внутренним законам страны.
Правозащитники уточняют, что до этого призывники могли выезжать из России, так как военкоматы не обменивались информацией с пограничными службами. С появлением реестра этот процесс сильно упростится. По новым законам Минобороны ведомства ФСБ, МВД и другие будут сотрудничать, чтобы следить за уклоняющимися от воинской обязанности. Эти правила также вступают в силу 1 ноября.
Пока нет четкого ответа на вопрос, затронут ли эти изменения и людей, которые могут быть мобилизованы. Юристы из телеграм-канала «Военные адвокаты» говорят, что до появления практических кейсов невозможно наверняка сказать, будет ли запрет на выезд распространяться на всех военнообязанных или все же только на призывников.
Ограничения, которые затронут и призывников, и подлежащих мобилизации
- Регистрация ИП и самозанятости.
- Сделки с недвижимостью.
- Управление транспортными средствами и их регистрация.
- Получение кредитов, займов и ипотек.
Дополнительные проверки
Постановление правительства также включает в себя «презумпцию недостоверности сведений»: военкомат сможет запускать дополнительную проверку документов, если информация из реестра не будет совпадать с предоставленными гражданами данными.
Военкомат сможет редактировать уже отправленные электронные повестки
Постановление оговаривает такую возможность, но не уточняет, о каких именно правках идет речь. Значит, они могут быть любыми, вплоть до изменения цели вызова, которая может из «уточнения личных данных» стать полноценной мобилизацией. При этом, если в повестку внесут изменения, ее отправят заново.
Что будет включено в реестр?
- Пол, дата и место рождения.
- Паспортные данные.
- Адрес жительства и регистрации.
- Электронная почта.
- ИНН, СНИЛС, водительские права.
- Информация о семейном положении и детях, а также лицах, находящихся под опекой.
- Иностранное гражданство или ВНЖ/ПМЖ.
- Рабочие данные.
- Медицинские сведения.
- Даты выезда из России и возвращения обратно.
- Информация о направлении повесток.
И не только. Другими словами, примерно вся информация, доступная о человеке. Согласно постановлению, Минобороны будет получать эти данные от других органов власти (ФНС, ФСБ, МВД и не только).