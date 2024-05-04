В Москве отменили концерт барда Сергея Никитина, которого Z-активисты обвинили в поддержке Украины

Выступление к 80-летию барда Сергея Никитина, намеченное на 13 июня в Москве, отменяется. Об этом говорится на сайте Центра авторской песни, где должен был пройти концерт.
Один из организаторов мероприятия Ирина Алексеева сообщила «Подъему», что отмена связана с плохим самочувствием Татьяны Никитиной. «Информация прошла от самого Сергея вчера, я с ним лично разговаривала. Он сказал, что Татьяна плохо себя чувствует, у нас 11 концертов, гастроли, мы вымотанные, как не знаю что», — сообщила она.
Алексеева также отметила, что бардов «насторожила вот эта вот полемика по поводу их имен, которая идет в интернете». По ее словам, артисты могут приехать в Москву в июле.
В апреле Z-блогеры запустили кампанию против Сергея Никитина и его супруги Татьяны. Это произошло после анонса фестиваля «Возраст счастья» в Черногории, на котором, помимо Никитиных, должны были выступить Дмитрий Быков*, Вера Полозкова, Борис Гребенщиков, Чулпан Хаматова и Вера Полозкова.
Газета «Завтра» написала, что барды будут выступать «на русофобском заукраинском шабаше в Черногории, организованном с целью сбора средств для нацистской нечисти». Z-активисты потребовали объявить Никитиных «иноагентами» и проверить по уголовной статье о «содействии террористической деятельности».
В ответ артисты опубликовали заявление, в котором говорится, что они «никогда не финансировали ВСУ и не собирались этого делать». Музыканты также отказались от выступления в Черногории.
Сергей и Татьяна Никитины — авторы песен к фильмам «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также к мультфильму «Большой секрет для маленькой компании» и другим.
* Дмитрий Быков внесен Минюстом в реестр иноагентов.