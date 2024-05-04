В Москве отменили концерт барда Сергея Никитина, которого Z-активисты обвинили в поддержке Украины

Один из организаторов мероприятия Ирина Алексеева сообщила «Подъему», что отмена связана с плохим самочувствием Татьяны Никитиной. «Информация прошла от самого Сергея вчера, я с ним лично разговаривала. Он сказал, что Татьяна плохо себя чувствует, у нас 11 концертов, гастроли, мы вымотанные, как не знаю что», — сообщила она.