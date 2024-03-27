В России обсуждают возвращение смертной казни. Возможно ли это и к чему приведет

До конца прошлого века смертная казнь в нашей стране активно применялась — во времена СССР к ней могли приговорить, например, за измену родине, умышленное убийство или изнасилование при отягчающих обстоятельствах, покушение на жизнь работника милиции, нарушение правил валютных операций в особо крупном размере, получение или дачу взятки. Точное количество тех, кого расстреляли по смертному приговору в Советском Союзе, назвать сложно. Вероятно, количество погибших может достигать миллиона человек . По подсчетам историков, только в годы Большого террора1937–1938 годы при Иосифе Сталине в стране могли быть убиты около 760 тысяч человек. Автор книги «Сталин и народ. Почему не было восстания» Виктор Земсков в одной из своих статей утверждал, что в период с 1921 по 1952 год в СССР было вынесено более 799 тысяч смертных приговоров.