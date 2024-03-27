В России обсуждают возвращение смертной казни. Возможно ли это и к чему приведет

Как отменили смертную казнь
До конца прошлого века смертная казнь в нашей стране активно применялась — во времена СССР к ней могли приговорить, например, за измену родине, умышленное убийство или изнасилование при отягчающих обстоятельствах, покушение на жизнь работника милиции, нарушение правил валютных операций в особо крупном размере, получение или дачу взятки. Точное количество тех, кого расстреляли по смертному приговору в Советском Союзе, назвать сложно. Вероятно, количество погибших может достигать миллиона человек. По подсчетам историков, только в годы Большого террора1937–1938 годы при Иосифе Сталине в стране могли быть убиты около 760 тысяч человек. Автор книги «Сталин и народ. Почему не было восстания» Виктор Земсков в одной из своих статей утверждал, что в период с 1921 по 1952 год в СССР было вынесено более 799 тысяч смертных приговоров.
После распада СССР смертная казнь сохранялась: например, в 1995 году казнили 40 человек. Последним, кого убили в России по решению суда, вероятно, стал Сергей Головкин — серийный убийца по прозвищу Фишер. Его жертвами стали как минимум 11 мальчиков. Головкина расстреляли в Бутырской тюрьме в Москве в 1996 году.
В том же году Россия вошла в Совет Европы. Тогда была подписана Европейская конвенция о защите прав человека, которая предполагала запрет на применение смертной казни в мирное время (протокол № 6). Хотя документ и не был ратифицирован Госдумой, Верховный суд все-таки установил мораторий на этот вид приговора.
Тогда это решение объяснялось отсутствием судов присяжных, необходимых для вынесения такого приговора. В 2009 году, когда они появились, Конституционный суд и вовсе запретил всем инстанциям приговаривать людей к смерти. Самой жестокой мерой наказания в современной России стало пожизненное заключение.
Кто требует снять мораторий
Несмотря на введенный мораторий и запреты Конституционного суда, отношение к смертной казни в России было неоднозначным как со стороны граждан, так и политиков. Призывы вернуть ее особенно часто звучали после резонансных преступлений — например, террористических актов.
В 2006 году это предложение высказали близкие жертв теракта в Бесланской школе. Участницы организации «Матери Беслана» вскоре после трагедии заявили, что для этого необходим референдум. «В общем, мы везде находим понимание. Все с нами согласны», — сказала лидер комитета. Голосование тогда так и не провели.
Вернуть смертную казнь предлагали и в 2019 году — после убийства девятилетней Лизы Киселевой в Саратове. Тогда местные жители несколько суток искали пропавшую девочку — ее тело со следами изнасилования нашли в одном из гаражей. Когда преступник был схвачен, толпа едва не растерзала его, полиция применила газ. Не сумев расправиться с ним самостоятельно, люди стали требовать снять мораторий. На этом фоне Госдума провела опрос во «ВКонтакте». Голосование показало, что 80% граждан поддерживают такую форму наказания для убийц детей и педофилов. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вопрос возврата смертной казни в Кремле «не обсуждается».
После теракта в «Крокус Сити Холле» общественники и политики вновь заговорили о необходимости внедрения этой формы наказания. Об этом в своем канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Их надо убить? Надо. И это будет», — заявил он о дальнейшей судьбе террористов.
В пользу смертной казни политик высказывался и ранее: в 2022 году он сказал, что «расстрел без суда и следствия», как форма «защиты интересов наших людей, государства и общества» может вернуться в Россию, если позиция Конституционного суда по этому вопросу изменится. Тогда Дмитрий Песков, как и в 2019 году, прокомментировал, что в Кремле на этот счет «дискуссии не ведется».
Аналогичное заявление пресс-секретарь Владимира Путина сделал и на фоне теракта в «Крокусе» — после того, как идею вернуть смертную казнь поддержали депутат Госдумы Виктор Водолацкий, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и глава «Справедливой России — За правду!» Сергей Миронов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать вопрос, напомнив, что «у нас никто смертную казнь не отменял». Однозначно против этой инициативы выступил руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, отметивший, что «смертная казнь не дисциплинирует людей и не предотвращает трагедии». Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что эта дискуссия «может увести в ложном направлении»
Будет ли возвращена смертная казнь и возможно ли это в принципе, не могут определиться и сами чиновники: в ноябре 2023 года Минюст отметил, что это «фактически исключено», а в марте 2024 года зампред думского комитета по госстроительству Юрий Синельщиков сообщил, что вернуть смертные приговоры можно одним указом президента без дополнительных законов. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас напомнил, что к смертной казни, согласно Конституции, может приговорить только коллегия присяжных, но она не имеет права заниматься делами о терроризме или педофилии.
Помогает ли смертная казнь снизить количество преступлений
Против смертной казни активно выступают общественные организации — они настаивают, что эта процедура не только бесчеловечна, но и неэффективна. «Смертная казнь не может предотвратить убийство. Она сама — убийство», — отмечают специалисты Amnesty International. По их мнению, применять ее нельзя из‑за высокого риска осуждения невиновного. В США с 1973 года по сегодняшний день как минимум 197 человек были оправданы уже после смертной казни. Только в 2016 году по меньшей мере 60 человекЭто сводные данные по девяти странам: Бангладеш (1), Китай (5), Гана (1), Кувейт (5), Мавритания (1), Нигерия (32), Судан (9), Тайвань (1) и Вьетнам (2). были реабилитированы после того, как их убили.
Исследования, проведенные в США, показывают, что в тех регионах, где смертная казнь отменена, число преступлений — в частности, убийств — снижается. Там же, где она по-прежнему применяется, количество убийств, наоборот, растет, а сами преступления становятся еще более жестокими.
К аналогичным выводам пришел и исследователь Мичиганского университета Стивен Олифант — он изучил, как менялось количество преступлений в штатах, где был введен мораторий на смертную казнь. По его подсчетам, число убийств в Нью-Джерси, Вашингтоне, Иллинойсе и Пенсильвании снизилось после установления запрета на этот вид наказания. Это, по мнению Олифанта, опровергает миф о том, что смертный приговор в принципе может сократить уровень преступности в обществе.
Могут ли вернуть смертную казнь в России: оценки юристов
Адвокат
«Строго говоря, смертная казнь в России не отменена. Уголовный кодекс сегодня предполагает возможность назначения этого вида наказания за совершение определенных преступлений — например, за убийство двух и более лиц. Реализовать ее мешает постановление Конституционного суда от 1999 года, а также дополнительное определение от 2009 года, когда в России появились необходимые для смертных приговоров суды присяжных. Тогда смертная казнь перестала использоваться как форма наказания. Аргументом для этого стала ссылка на то, что „в международном нормотворчестве существует устойчивая тенденция к отмене смертной казни“.
Однако, эти правовые основания моратория представляются довольно хрупкими. У законодательного органа нет препятствий для прекращения действия Протокола № 6, а Конституционному Суду РФ ничего не мешает пересмотреть свои позиции. Если это будет сделано, то в России могут вновь начать применять смертную казнь.
В последние годы количество насильственных преступлений в России снижается и без этого вида наказания. При этом, выраженный обвинительный уклон уголовного судопроизводства и невысокий стандарт оценки доказательств, представленных стороной обвинения, делают возможную реставрацию института смертной казни крайне опасной с точки зрения последствий судебных ошибок.
Одни юристы считают, что для возврата смертной казни нужен референдум, другие — что нужно принимать новую Конституцию. На мой взгляд, для этого достаточно отменить действие Протокола № 6 и чтобы Конституционный Суд вынес новое решение».
Адвокат Московской коллегии адвокатов «Град»
«Вероятность судебной ошибки и незаконного осуждения есть всегда, а человеческая жизнь признается высшей ценностью, каждый имеет право на жизнь, справедливое судебное разбирательство беспристрастным судом и справедливый приговор. Поэтому возвращение смертной казни может оказать негативное влияние на общество и его стабильность.
Если говорить о проценте оправдательных приговоров, то сейчас он крайне низкий (согласно данным проекта „Если быть точным“, всего около 0,15% — прим. ред.), а устойчивость судебных актов — высокая, что отнюдь не означает столь же высокое качество расследования уголовных дел. Каждый раз расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно — в противном случае, будут возникать ошибки и невиновные получат смертные приговоры.
Вернуть смертную казнь без существенных изменений закона непросто. Выявленное судом толкование конституционных норм является обязательным, и преодолеть его сейчас вряд ли возможно без существенных изменений в основном законе или его толковании, которые были сделаны в 1999 и 2009 годах».