Xzibit сообщил о возрождении шоу «Тачку на прокачку»

Шоу «Тачку на прокачку» (Pimp My Ride) c ведущим Xzibit выходило на MTV с 2004 по 2007 год. Всего было выпущено шесть сезонов. Для российской аудитории эпизоды шоу озвучивал актер дубляжа и ведущий Евгений Рыбов — его голосом говорили герои «Южного парка» и сериала «Клиника».