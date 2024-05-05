Xzibit сообщил о возрождении шоу «Тачку на прокачку»

Xzibit намекнул на возвращение легендарного шоу «Тачку на прокачку», выходившего на MTV.
В своем инстаграме* рэпер выложил фото с тюнингованным автомобилем и надписью: «Пришло время вернуться к кастомизации тачек». На снимке также указана дата — 9 мая 2024 года. Других подробностей не приводится.
Шоу «Тачку на прокачку» (Pimp My Ride) c ведущим Xzibit выходило на MTV с 2004 по 2007 год. Всего было выпущено шесть сезонов. Для российской аудитории эпизоды шоу озвучивал актер дубляжа и ведущий Евгений Рыбов — его голосом говорили герои «Южного парка» и сериала «Клиника».
Недавно Xzibit записал ремикс на песню сибирской фолк-группы Otyken. Американский рэпер сочинил и спел для трека несколько куплетов на английском, добавив новое послание: «Все, что вам нужно для успеха, уже внутри вас».
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