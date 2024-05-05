«Каскадеры» показали не самый лучший старт в прокате, несмотря на активную промокампанию

«Каскадеры» с Райаном Гослингом в первый день проката собрали 10,4 млн долларов, сообщает Variety. Согласно прогнозам, через два дня сумма сборов увеличится до 28 млн — это меньше ожиданий.
«Каскадеры» показали не лучший результат для Universal. Студии не удалось выжать максимум из повышенного внимания к Гослингу после «Барби», множества восторженных рецензий на боевик после мартовской премьеры на фестивале SXSW и промокампании на телевидении и в прессе.
Дэвид Лейтч снял комедию за 130 млн долларов — это самый крупный бюджет в карьере режиссера, не считая спин-оффа «Форсаж: Хоббс и Шоу». А сборы его последнего фильма «Быстрее пули» с Брэдом Питтом, вероятно, оставит «Каскадеров» позади, хотя его производство обошлось на 40 млн долларов дешевле.
«Каскадеры» также столкнулись с завышенными ожиданиями из‑за даты релиза: в последние годы начало мая обычно зарезервировано для самых крупных релизов, в особенности для студии Marvel. В 2022 году «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» собрал 187 млн долларов, в 2023-м «Стражи Галактики. Часть 3» заработали 118 млн. Планировалось, что в начале мая выйдет «Дэдпул и Росомаха», но премьеру отложили из‑за паузы в съемках на фоне забастовок в Голливуде.
Universal поспешила переместить «Каскадеров» на освободившееся место, чтобы прозвать боевик летним блокбастером. Менее 30 млн долларов указывает, что на блокбастер лента не тянет, хотя у «Каскадеров» еще есть возможность стать прибыльными, если появятся хорошие отзывы от зрителей.
Второе место в прокате заняли «Претенденты» с Зендаей. Драма о любовном треугольнике теннисистов собрала в пятницу 2,5 млн долларов — на 59% меньше, чем в день премьеры. К концу выходных касса фильма, вероятно, превысит 30 млн в США.