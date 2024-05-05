«Каскадеры» показали не самый лучший старт в прокате, несмотря на активную промокампанию

«Каскадеры» также столкнулись с завышенными ожиданиями из‑за даты релиза: в последние годы начало мая обычно зарезервировано для самых крупных релизов, в особенности для студии Marvel. В 2022 году «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» собрал 187 млн долларов, в 2023-м «Стражи Галактики. Часть 3» заработали 118 млн. Планировалось, что в начале мая выйдет «Дэдпул и Росомаха», но премьеру отложили из‑за паузы в съемках на фоне забастовок в Голливуде.