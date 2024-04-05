Дерти-ток — хороший способ разнообразить сексуальные отношения и вдохнуть в них жизнь. А еще это чуть ли не самый частый повод для кринжовых секс-историй. Один мой партнер во время секса никак не мог определиться с нарративом: поначалу он выдавал фразы из плохо переведенного порно-фанфика в духе «девочка, поработай ротиком», а при смене позы голосом ведущего шоу радостно объявил: «А теперь догги-стайл!»
Подобные истории встречаются в каждом секс-блоге: кажется, что дерти-ток на русском языке звучит странно, пошло или чужеродно. Например, автор канала «Катины секреты» Екатерина Манькова столкнулась с вымирающим видом дерти-тока: «Все шло хорошо, пока парень не начал изрекать фразы как из бульварного эротического романа — про пылающие чресла, нефритовый стержень и вертеп страсти. Первые минут пять я держалась, но на моменте с „соками бутона“ не выдержала и начала истерично ржать. Молодой человек обиделся, и секс ожидаемо закончился. После мы обсудили ситуацию и даже посмеялись над ней, но почему‑то это стало нашей последней встречей…»
Порно, фанфики и бульварные романы: что портит русский дерти-ток
В СССР секс был, а репрезентации его не было: о сексе не говорили, не писали, его не показывали. Когда в 1960-х стали появляться первые западные источники эротики, люди воспринимали их как готовую инструкцию. Позже, с развитием видеомагнитофонов и кассет, стала появляться отечественная порнография, где диалоги строились по подобию западных фильмов без адаптированного под особенности языка перевода.
Секс-просветительница и основательница «Поцелуйного бара» Маша Чеснокова считает, что русский дерти-ток становится неловким, когда мы буквально копируем с английского, не переводя контекст: «Мы не учитываем, что это слово значит в английском, как оно чувствуется, какой у него двойной смысл, а не только фактический перевод. Гораздо лучше, когда мы не пытаемся натянуть сову на глобус, а подбираем свои варианты: дерти-ток должен быть подстроен под нашего партнера и его желания, и это должно быть вашим совместным процессом».
Клише из эротических романов вроде «горячего лоно» сейчас вызывают скорее смех на грани отвращения, но когда‑то были настоящим откровением для российских читателей. Все дело в новизне термина.
Лингвист, доктор филологических наук
«Многие плохо написанные сексуальные сцены из литературы наполнены клише: мы все, например, смеемся над „нефритовым жезлом“. Я думаю, что в первоначальном употреблении, когда эта фраза является находкой, она так не воспринимается. Но повторенное сотни или тысячи раз словосочетание становится некой пошлостью. Я мог бы сейчас нафантазировать оригинальные примеры слов для интимной коммуникации, но как только я их произнесу в публичном пространстве, они статут пошлыми клише».
В разрезе этой мысли интересно изучать выражения, которые используют авторы фанфиков: у большинства диалоги персонажей и описания секса изобилуют «мокрыми кисками», «твердыми членами» и всеми производными от слова «трахать» — причем и в оригинальных, и в переводных текстах. Но некоторые прибегают к дерти-току в жанре «описываю, что чувствую», и это не самый плохой вариант для реальной коммуникации.
Примеры лексики в переводных фанфиках по «Звездным войнам» и «Атаке титанов»
Еще один вопрос, который неизбежно всплывает во время дерти-тока, — как называть «ее»? С членом все понятно: это слово давно используется как общеупотребительное и не сопровождается налетом кринжа. А вот общепринятого названия для женских гениталий в подобных разговорах просто нет: вульва и вагина звучат официально и по-медицински, «киска» давно стала пошлым клише, а матерное «*****» [«вульва»] может показаться слишком грубым и подойдет не всем.
Лингвист, доктор филологических наук
«В русском языке в связи с существованием культурного табу нет нейтральной лексики. В свое время, когда переводились насыщенные сексуальными словами книги Генри Миллера, у переводчиков были громадные проблемы, потому что использовать матерные слова было не принято в переводной литературе. Других слов в общем и нет: либо какие‑то эвфемизмы, которые звучат очень ханжески, либо просто медицинские термины, которые в этой ситуации использовать странно.
С другой стороны, если мы преодолеваем культурный барьер и все-таки вступаем в подобную коммуникацию, то в принципе можно использовать любые слова. Потому что не всякое грубое слово звучит грубо, если оно используется по общему согласию. В интимной ситуации даже матерные слова могут звучать так, как хотят собеседники — их табуированность тоже создает особую атмосферу».
Вариант, который предлагает Максим Кронгауз, — экспериментировать с языком и находить свои новые выражения для названия гениталий, пусть даже это будут производные от животных. Нащупать свой язык дерти-тока и правда кажется самой удачной стратегией: это сразу ощутимо расширяет выбор слов и позволяет избежать триггерных сочетаний. Главное — договориться с партнером.
Почему мы кринжуем от дерти-тока
Основная эмоция, которую мы можем испытывать во время дерти-тока, — это стыд. По мнению психиатра, сексолога, преподавателя онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Дмитрия Орлова, это чувство возникает из‑за отсутствия секс-просвета: мы не знаем, как заниматься сексом и как о нем говорить, поэтому действуем скорее интуитивно. И эта интуиция может приводить куда угодно: как к хорошему результату, так и к страхам, сомнениям и предубеждениям. В случае дерти-тока пара может не подозревать, что такая практика может разбавить сексуальную жизнь, и опасается, что новшества могут разрушить то хорошее, что уже есть.
Врач-психиатр, сексолог, преподаватель онлайн-школы психологических профессий «Психодемия»
«Человек может чувствовать стыд, если в прошлом он столкнулся с осуждением своей сексуальности. Например, в подростковом возрасте услышал негативный комментарий от родителей, или его поймали на просмотре порнографии, то есть существует прецедент, когда он встретил осуждение или критику.
Кроме того, со стыдом может быть сопряжен сам по себе новый опыт: неизвестно, чем он закончится и как к нему отнесется партнер. Иногда это вызывает защитную реакцию в виде смущения и стыда. А бывает такое, что человек в силу каких‑то убеждений не готов идти на дерти-ток. И здесь можно просто порассуждать, какие могут быть установки: почему партнеру, с которым у вас уже есть интимная близость, все равно некомфортно вступать в диалог об этом? Иногда это связано с ролевым переключениемИмеются в виду разные социальные роли: работника, друга, партнера и так далее. Разные роли могут быть и в сексе. : например, во время секса человек позволяет себе быть более открытым, чувственным, а в обычной жизни переходит в другую роль, для которой такой уровень раскрепощенности недопустим».
Секс-просветительница Маша Чеснокова тоже считает, что сложности в дерти-токе могут возникать из‑за стыда: «Речь о ситуациях, когда партнер не с удовольствием говорит про секс, а пытается неловко озвучить происходящее».
«И очень часто в этот момент становится неловко, потому что ты считываешь, что для человека секс на самом деле что‑то стыдное, что‑то неприятное».
Для многих ролевое переключение ассоциируется буквально с ролевой игрой в духе «медсестра и больной» или «фемдом и сабмиссив»Формат БДСМ-отношений, в которых доминирует женщина, а мужчина подчиняется. Может использоваться как вариация ролевой игры в парах с разными расстановками ролей.. Но на самом деле переключение применимо к любому сексу: и флирт, и самый грязный дерти-ток предполагают перестройку под определенную роль. И важно, чтобы партнеры настроились на одну частоту. Пускай даже со стороны это выглядит как кринж-пародия на сцены из фильмов — главное, что вам обоим интересно.
Однако за чувством стыда нередко скрывается и страх отвержения: «А что, если мой партнер не примет меня в такой роли и посмеется надо мной?» По мнению Дмитрия Орлова, чем больше мы практикуем переключение ролей и разговариваем с партнером, тем меньше мы боимся. Но в случае, если партнер воспринимает попытки обсудить практику резко негативно, помочь преодолеть этот барьер может специалист.
Как обсудить дерти-ток с партнером
«Дерти-ток может стать классной и очень возбуждающей практикой при условии, что оба партнера к ней готовы. Поэтому лучше заранее обсудить, что бы вам хотелось слышать и говорить во время секса, какие есть триггерные словечки. Например, кого‑то заводят грубости и слова типа „шлюшка“, а для кого‑то это прозвучит как оскорбление и собьет весь настрой. Меня, например, возбуждает максимально грубый и оскорбительный дерти-ток, а также прямые слова о том, что хотят со мной сделать и искренние комплименты моему поведению и внешнему виду в процессе cекса».
Во время разговора с партнером Дмитрий Орлов советует стараться спокойно реагировать на любые предложения партнера. В любых отношениях мы учимся, как обращаться друг с другом, и поэтому важно не создавать негативное подкрепление своей реакцией. Также важно предварительно установить границы на случай острых конфликтов и заранее договориться, что все разговоры о сексе — уязвимая и чувствительная тема, поэтому вы постараетесь использовать бережные формулировки. Здесь можно буквально проговорить: «Мне окей, если ты скажешь, что такие эксперименты тебе кажутся странными, и откажешься это делать, но, пожалуйста, не критикуй и не осуждай меня».
Бывают ситуации, когда один очень хочет попробовать новое, а второй сопротивляется экспериментам в силу личных убеждений или стеснительности. В таких случаях главное — не обсуждать нововведения до, во время или сразу после секса. Для этого лучше выделять отдельное время и не смешивать интимный контакт с выставлением границ.
Чтобы во время разговора не задеть партнера, стоит использовать я-высказывания, выражающие только вашу потребность: «для меня важно слышать», «я бы хотел/а, чтобы ты называл/а меня так». А если вам сложно попросить о дерти-токе напрямую, можно использовать внешний пример: вместе посмотреть фильм, где есть похожие сцены или фразы, обсудить его теоретически, оценить реакцию партнера и дальше что‑то предложить, отталкиваясь от ситуации.
Та история с догги-стайлом закончилась тем, что я сказала партнеру: «Знаешь, мне так не нравится». И ушла посреди секса — и это, конечно, было не лучшим способом завершить one-night-stand. Но правило предварительных договоренностей здесь бы и не сработало, потому что их просто не было. В итоге я решила оставить обсуждения дерти-тока уже для стабильных отношений, а на случай неопределенных ситуаций и ситуэйшеншипов приучила себя выдавать внятную реакцию, чтобы партнер понимал на месте, что мне нравится, а что нет. В конце концов это полезный навык — не стесняться выставить границы даже в момент их нарушения. Потому что любое сексуальное взаимодействие — это про двоих.