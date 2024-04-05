Кроме того, со стыдом может быть сопряжен сам по себе новый опыт: неизвестно, чем он закончится и как к нему отнесется партнер. Иногда это вызывает защитную реакцию в виде смущения и стыда. А бывает такое, что человек в силу каких‑то убеждений не готов идти на дерти-ток. И здесь можно просто порассуждать, какие могут быть установки: почему партнеру, с которым у вас уже есть интимная близость, все равно некомфортно вступать в диалог об этом? Иногда это связано с ролевым переключениемИмеются в виду разные социальные роли: работника, друга, партнера и так далее. Разные роли могут быть и в сексе. : например, во время секса человек позволяет себе быть более открытым, чувственным, а в обычной жизни переходит в другую роль, для которой такой уровень раскрепощенности недопустим».