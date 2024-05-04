Синоптики: температура воздуха в РФ «отстает на месяц». Этим объясняется снег на Урале

«Обусловлено похолодание тем, что арктические воздушные массы перемещаются из очень холодных акваторий Северного Ледовитого океана, с Карского моря, даже из моря Лаптевых, из Новой Земли на огромную территорию нашей страны. Фактически от западных границ России почти до Енисея и до Красноярского края. Центральный федеральный округ, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, везде холодно», — сказал специалист.