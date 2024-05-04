Синоптики: температура воздуха в РФ «отстает на месяц». Этим объясняется снег на Урале

Прогнозируемая на первые числа мая погода характерна началу апреля, передает РБК заявление научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. 4 мая Свердловскую область накрыл снегопад.
По словам Вильфанда, от Москвы до Урала температура будет на 4–6 градусов ниже нормы, а с середины следующей недели — на 6–8. «Актуальная фактическая температура отстает от своего климатического развития больше чем на месяц», — пояснил он.
«Обусловлено похолодание тем, что арктические воздушные массы перемещаются из очень холодных акваторий Северного Ледовитого океана, с Карского моря, даже из моря Лаптевых, из Новой Земли на огромную территорию нашей страны. Фактически от западных границ России почти до Енисея и до Красноярского края. Центральный федеральный округ, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, везде холодно», — сказал специалист.
Вильфанд назвал «сильнейшим похолоданием» погоду, которая установится в Тюменской области: там ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение, налипание мокрого снега диаметром 35 миллиметров — «это опасная ситуация». В Астраханской и Волгоградской областях будет до минус 3 градусов, в Ставрополье — до минус 1, уточнил он.
Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова допустила, что в ночь на 8 и 9 мая в центральных областях России пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, но «такого безобразия, как в Екатеринбурге, чтобы снег обозначился и долго лежал», не будет.