МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского и Петра Порошенко

МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского и экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу ведомства.
Зеленский и Порошенко разыскиваются по уголовным статьям, которые министерство не уточнило. Ранее о возбуждении какого‑либо дела в отношении украинского президента не сообщалось.
21 мая истекают президентские полномочия Зеленского, начавшиеся в 2019 году. Власти Украины отказались от проведения выборов главы государства весной 2024-го на фоне проводимой на территории страны российской военной спецоперации.
В конце 2023 года супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что не хотела бы участия своего мужа в следующих выборах главы государства. Она хотела бы вернуться вместе с ним к спокойной жизни.