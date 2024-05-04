Продюсерка «Каскадеров» рассказала, как в фильм попала песня Тейлор Свифт

Продюсерка комедии «Каскадеры» Эмили МакКормик рассказала, как к ним пришла идея включить песню Тейлор Свифт в одной из сцен. Отрывок с композицией можно увидеть в трейлере фильма.
По сюжету персонаж Райана Гослинга Кольт Сиверс больше года испытывает душевные терзания после того, как получил серьезную травму спины и оттолкнул всех вокруг себя. После первого трудного рабочего дня каскадер плачет под песню «All Too Well» в своей машине, за чем его застукивает коллега Джоди Морено (Эмили Блант) и спрашивает: «Ты плакал под Тейлор Свифт?». В ответ она слышит: «Разве не все так делают?».
«Мы были на тестовом показе, и преданная свифти [самоназвание фанатов певицы] подняла руку и сказала: „Это идеальное место для отрывка из песни Свифт“. Это было одновременно очень эмоционально и весело. Это была самая большая похвала, которую я когда‑либо получала. Я имею в виду, это было почти так же потрясающе, как если бы Стивен Спилберг сказал, что ему нравится фильм», — рассказала Vanity Fair МакКормик.
Однако к тому моменту сцена была уже отснята под песню Гарри Нильссона и выглядела «немного мелодраматично в плохом смысле», поделилась МакКормик. Она убедила своего мужа, режиссера «Каскадеров» Дэвид Литча вместо изначального варианта вставить «All Too Well», да и Гослинг был не против.
«Что странно, так это то, что мы с Райаном иногда думаем об одних и тех же вещах в одно и то же время, и он сказал: „Интересно, стоит ли нам попробовать [включить] Тейлор в этой сцене“. Он знает, что эта история любви современная, свежая, запутанная, дикая, реальная — все то, что вызывает в памяти Тейлор», — рассказала МакКормик.
А вот Литч поначалу был против, пока не оказался на концерте Свифт в Лас-Вегасе, где прозвучала 10-минутная версия песни. Режиссер остался под впечатлением и согласился, но встал вопрос: как добиться разрешения на использование.
Создатели ленты опасались, что использование «All Too Well» обойдется слишком дорого. «Поэтому было очень опасно так сильно влюбиться в эту сцену. Тейлор на самом деле очень открыта для кинематографистов. Мы показали ей, как это выглядит. К счастью, она была вовлечена и несильно выбилась из нашего бюджета», — сказала продюсерка.