Продюсерка «Каскадеров» рассказала, как в фильм попала песня Тейлор Свифт

«Что странно, так это то, что мы с Райаном иногда думаем об одних и тех же вещах в одно и то же время, и он сказал: „Интересно, стоит ли нам попробовать [включить] Тейлор в этой сцене“. Он знает, что эта история любви современная, свежая, запутанная, дикая, реальная — все то, что вызывает в памяти Тейлор», — рассказала МакКормик.