Два парня перевыпустили симку топ-менеджера банка «Россия», создав угрозу всей банковской системе РФ

21-летний Глеб из Петербурга и 26-летний Илья из Москвы подделывали документы на перевыпуск сим-карт с подписью нотариусов, отправляли курьеров в офисы мобильных операторов и получали на эти документы чужие симки. В этом время сим-карта у владельца блокировалась, а мошенники получали доступ ко всем его мессенджерам, контактам и личным кабинетам приложений.