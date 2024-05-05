Два парня перевыпустили симку топ-менеджера банка «Россия», создав угрозу всей банковской системе РФ

Мошенники перевыпустили сим-карту гендиректора «АБР Менеджмент», члена совета директоров банка «Россия» Дмитрия Мансурова, сообщает Baza. Следствие считает, что они поставили под угрозу всю банковскую систему страны.
21-летний Глеб из Петербурга и 26-летний Илья из Москвы подделывали документы на перевыпуск сим-карт с подписью нотариусов, отправляли курьеров в офисы мобильных операторов и получали на эти документы чужие симки. В этом время сим-карта у владельца блокировалась, а мошенники получали доступ ко всем его мессенджерам, контактам и личным кабинетам приложений.
В июле 2023 года они провернули такую схему с симкой Дмитрия Мансурова, гендиректора АБР «Менеджмент» — дочерней структуры банка «Россия», которая создана для стратегического управления активами банковской группы. Так у Глеба и Ильи появился доступ к контактам топ-менеджеров крупнейших банков страны, в том числе Центробанка, а также приложениям Мансурова.
Обоих мошенников арестовали. На них завели уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК). Во время обыска у парней нашли три телефона, пять сим-карт, четыре банковские карты и переписки с кураторами в даркнете. Следствие утверждает, что они действовали вместе с неким куратором из Украины.
В прошлом году группа самопровозглашенных «фурри хакеров-геев» взломала Центр ядерных исследований в США и украла личные данные сотрудников. Злоумышленники заявляли, что готовы отказаться от публикации данных, если Центр займется «созданием девушек-кошек в реальной жизни».