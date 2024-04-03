«Я бы жизнь отдал, чтобы теракта не было»: три истории мигрантов о ксенофобии

Но для этого надо принимать меры, чтобы другие не пострадали. Мигрант приезжает сюда, и в течение месяца ему нужно сделать патент, который стоитПри обращении в специальное агентство, которое предлагает помощь и сопровождение при получении патента. 30 тысяч. А как он сделает этот патент в короткий срок, если работы нет? И вот каждый месяц они платятЕжемесячная стоимость патента в Мособласти на 2024 год. В Екатеринбурге патент стоит 6650 рублей, а в Санкт-Петербурге — 4600. в Москве по 7500 рублей — куда эти деньги идут? Не на пенсию даже, в никуда. Россия говорит, что мы друзья с Таджикистаном, при этом мигранты, чтобы просто здесь жить, платят деньги за воздух.