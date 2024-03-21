«Счастливый человек, который жил грустную жизнь»: каким мы запомним Василия Уткина

Футболистов «Эгриси» он воспринимал как собственных детей, так как родных у него не было. Последние годы жизни Василий провел в одиночестве, без каких‑либо серьезных отношений. Одним из главных источников его счастья стала эта любительская команда. Его комментаторская карьера закончилась после того, как его выгнали с Первого канала на ЧМ-2018Экс-комментатор сенсационно вернулся после долгой паузы для работы на домашнем чемпионате мира, но был уволен спустя несколько отработанных матчей. По его словам, это произошло после звонка из Администрации Президента., не дав толком поработать на главном футбольном турнире в родной стране. Фактически его дважды лишали профессии : после увольнения с «Матч ТВ» и с «Первого канала». Комментаторство для него превратилась в хобби, о чем он сам часто говорил. Больше оно его не привлекало.