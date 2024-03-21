«Счастливый человек, который жил грустную жизнь»: каким мы запомним Василия Уткина

В любой индустрии есть икона жанра. В спорте таким человеком был Василий Уткин. Нет человека в футболе, который бы его не знал. С ним общались все: агенты, спортивные функционеры, владельцы клубов, болельщики. Более того, он комментировал еще и велогонки, Олимпийские игры и много писал о других соревнованиях. «Он регулярно помогал начинающим авторам, — рассказал спортивный журналист Севастиан Терлецкий, — замечал даже очень мелкие каналы, подбадривал в личке, помогал репостами». Часто безвозмездно рекламировал их в своем канале.
Раньше коллеги отзывались о нем как о резком руководителе, который мог и послать, если считал нужным в воспитательных целях. Однажды он сказал комментатору Роману Гутцайту: «Ты говно как комментатор. Никем тебе никогда не стать». Другого комментатора Эльвина Керимова он в шутку увольнял, а зарплату третьего, Романа Нагучева, угрожал переводить сменщику кулеров из‑за того, что Василий не видел его прогресса. Эта «школа Уткина» была похожа на ментальное подавление подчиненных. Некоторые такие методы не принимали, но не стоит считать его тираном. Для большинства он остался учителем, позволившим зайти в профессию их мечты. Более того, стал для них близким другом.
Вспоминается теплая история комментатора Романа Трушечкина в интервью Sports.ru про подаренный Уткиным в 2001 году японский телевизор. Для того времени это была очень ценная вещь. «Я жил тогда на съемной квартире. Мы расписались с женой, у нас не было телека. Вася мне сказал: „Слушай, это стыдоба. Ты спортивный журналист. Завтра я тебя попрошу написать отчет о матче Лиги чемпионов, а ты мне скажешь, что ты его не видел. Какой ты после этого спортивный журналист?“ И Вася мне на свадьбу подарил телек. Он до сих пор работает» — говорил Трушечкин. Это объясняет, как для большинства его бывших подчиненных он стал близким человеком.
Друг и журналист Антон Орех охарактеризовал Василия так: «Он был очень добрым человеком, который стеснялся это показывать». У него не было моральных ограничений в том, чтобы послать на три буквы высшее руководство федерального канала или любого другого человека, если считал нужным. Да и по поводу общественно-политических вопросов он тоже всегда говорил то, что думает. Вспомните ютуб-баттл с телеведущим Соловьевым, после которого цитируемость Василия улетела в стратосферу, а в соцсетях стали использовать его выражения«Как же ты уязвим, маршал пропаганды»; «Русский человек обязательно пошлет тебя на хер в любом городе, включая Комо». из видеоответов телеведущему «России 1».
За свою позицию Уткин получал отверткой в спину и дозу перцового баллончика в лицоПо одной из версий, слезоточивый газ распылили люди из окружения агента Алана Агузарова. Он представляет интересы экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова, которого Василий критиковал в своих видео.. Это не мешало ему продолжать эпатажно унижать своих недоброжелателей, скорее после инцидентов он делал это даже с большим желанием.
Как телеведущего Уткина считали революционером: его «Футбольный клуб» стал первой после официозного телевидения СССР спортивной программой, где с болельщиками разговаривали живым языком. На заставке каждый раз играла одноименная с программой песня группы «Ленинград», подчеркивающая тезис экс-редактора Дмитрия Федорова. Это была передача «о свободе и свободных людях, которая делается свободными людьми».
Кроме того, он был сильнейшим автором: его тексты на Sports.ru регулярно были в топе просмотров. Помню его колонку про любимый фильм о спорте — «Рокки». Василий ведь еще и мастер слова, смотрите, как он описывал главного героя фильма: «Конечно, Рокки не спортсмен. Это и тренер его, ирландец Мик, знает. Он увалень. Отчасти поэтому фильм так круто смотрелся даже в СССР, хоть там и появился в итоге советский боксер в роли монстра. Рокки — он же отчасти Илья Муромец в гибриде с Емелей».
Последним большим проектом Василия был любительский клуб «Эгриси». Уткин всегда поддерживал игроков: организовывал просмотры в профессиональных командах, платил за медицинские операции, помогал закрыть долги и найти работу. Благодаря нему один из его бывших футболистов Виктор Кравченко начал путь к статусу главного спортивного видеоблогера страны. В 2019 году Уткин дал Вите платформу для выпуска влогов из Африки про местный футбол. Недавно тот стал героем очередного выпуска Юрия Дудя*.
С «Эгриси» он опередил время: спустя несколько лет после рождения его идеи открытого клуба, где можно хоть свободно материться, показывать на камеру эмоции и внутренние дела команды, возникла ныне известная МедиалигаНепрофессиональный футбольный чемпионат, в котором собраны команды, состоящие из медийно известных футболистов. В нем экспериментируют с футбольными правилами и дают медийную свободу действий. На самую популярную команду «Амкал» подписано около трех миллионов человек..
Футболистов «Эгриси» он воспринимал как собственных детей, так как родных у него не было. Последние годы жизни Василий провел в одиночестве, без каких‑либо серьезных отношений. Одним из главных источников его счастья стала эта любительская команда. Его комментаторская карьера закончилась после того, как его выгнали с Первого канала на ЧМ-2018Экс-комментатор сенсационно вернулся после долгой паузы для работы на домашнем чемпионате мира, но был уволен спустя несколько отработанных матчей. По его словам, это произошло после звонка из Администрации Президента., не дав толком поработать на главном футбольном турнире в родной стране. Фактически его дважды лишали профессии: после увольнения с «Матч ТВ» и с «Первого канала». Комментаторство для него превратилась в хобби, о чем он сам часто говорил. Больше оно его не привлекало.
Комментатор Михаил Поленов утверждал, что даже ролики о футболе на его канале были лишь способом существования, а настоящее удовольствие ему приносило только «Эгриси». Журналист Нобель Арустамян в соцсетях добавил, что членами семьи Василий считал и сотрудников его компании «Симпл спорт», и бывших коллег по «НТВ-Плюс», и своих учеников.
Коллеге Вадиму Кораблеву из Sports.ru на вопрос о том, счастлив ли он, Уткин ответил так: «Я счастливый человек, который живет прекрасной грустной жизнью».
* Юрий Дудь признан Минюстом РФ иностранным агентом.