Комитет Госдумы одобрил поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах

Поправки о запрете иноагентов быть депутатами внесены ко второму чтению в законопроект о недопуске к участию в выборах граждан, которые подали в избирком документы с ошибками и опечатками на этапе формирования списков кандидатов по одномандатным округам. Правительство внесло этот законопроект в Госдуму 1 декабря прошлого года, а 2 апреля его приняли в первом чтении.