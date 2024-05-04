Комитет Госдумы одобрил поправки, запрещающие иноагентам участвовать в выборах

Сегодня в 13:44
Фото: Владислав Шатило/РБК/ТАСС

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки о запрете иноагентам быть депутатами и баллотироваться на выборах. Об этом сообщает «Коммерсант».

Речь идет о выборах всех уровней. Кандидат, который был иноагентом, должен предоставить в ЦИК уведомление Минюста об исключении из реестра или соответствующее решение суда. Если действующий депутат или сенатор приобретет иноагентский статус, это станет основанием для досрочного прекращения полномочий.

Также поправки запрещают иноагентам и лицам, внесенным в список экстремистов, быть наблюдателями на выборах, доверенными лицами кандидатов и их уполномоченными представителями.

Соавторка поправок Яна Лантратова так объяснила их необходимость: «Данные поправки вызваны возрастающими угрозами со стороны недружественных стран и стран коллективного Запада, которые не скрывают своих намерений поддерживать нацистский режим и помешать победе России в СВО. Врагами предпринимаются различные усилия по отправке инструкторов по обучению на Украину, выделению дополнительных финансов на совершение терактов и диверсий в России».

Как отмечает «Коммерсант», больше всего депутатов со статусом иноагента сейчас в Мосгордуме — это Дарья Беседина* (фракция «Яблоко»), Евгений Ступин* (исключен из фракции КПРФ) и Михаил Тимонов* (фракция «Справедливая Россия»). В Госсовете Коми иностранными агентами признаны экс-глава фракции КПРФ Виктор Воробьев*, в Заксобрании Петербурга — замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский*. Также два иностранных агента заседают в горсовете Новосибирска — это муниципальные депутаты Антон Картавин* и Светлана Каверзина*.

Поправки о запрете иноагентов быть депутатами внесены ко второму чтению в законопроект о недопуске к участию в выборах граждан, которые подали в избирком документы с ошибками и опечатками на этапе формирования списков кандидатов по одномандатным округам. Правительство внесло этот законопроект в Госдуму 1 декабря прошлого года, а 2 апреля его приняли в первом чтении.

Согласно постановлению Конституционного суда от 2013 года, ограничение пассивного избирательного права (то есть права граждан быть избранными в органы власти) «не может быть необратимым» и «допустимо лишь как временная мера».

* Внесены Минюстом в реестр иноагентов.

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