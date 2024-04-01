Большие вопросы к «Большим девочкам»: почему шоу о похудении вредит участницам и зрителям

Под первым выпуском шоу на YouTube — более восьми тысяч комментариев. Часть людей возмущена тем, что девушек без какой‑либо подготовки заставили пройти десятикилометровый марафон по проселочной дороге. Другие предлагают авторам изменить формат и не выгонять участниц, а победительницу выбрать по финальному результату или вовсе отказаться от соревновательного элемента и помогать всем.
После второго выпуска новое социальное реалити вызвало еще больший ажиотаж. В нем участницам раздали костюмы животных — свиньи, бегемота, хомяка, панды, ленивца — загримировали и привели в импровизированный зоопарк, где проходящие мимо люди могли покормить их овощами и фруктами. Несмотря на очевидный дискомфорт, девушки пытались отшучиваться, однако зрителям подобный подход смешным не показался.
Важно отметить, что вес участниц — от 100 до 240 килограмм, почти все они страдают ожирением, и, как становится ясно из видеовизиток с их историями, расстройствами пищевого поведения (РПП). Работа сразу с несколькими заболеваниями — непростая задача, к решению которой можно подступиться по-разному, но точно не легкомысленно. Поэтому мы попросили экспертов — фитнес-тренера, психолога и эндокринолога — посмотреть первый выпуск шоу и разобрать спорные моменты и общий подход.
Автобусный фуршет
При входе в автобус девушек встречает «приветственный фуршет»: подносы с фастфудом, шаурмой, эклерами, разбавленные мисками с ягодами и овощной нарезкой. Провокация в духе шоу «Пацанки», где участниц в первом же выпуске соблазняют алкоголем, а затем отчитывают тех, кто сделал выбор не в пользу ЗОЖ. Насколько такая проверка адекватна, когда речь идет о людях с РПП?
Долгое время в диетологии превалировало разделение еды на «вредную» и «полезную». Часто можно было услышать фразы: «от картошки поправляются», «исключите сахар», «углеводы на ночь не есть». Это вело к необоснованным страхам и тревоге в отношении еды.
Гораздо важнее общая суточная калорийность, и в нее может очень органично вписаться даже «ужасный» эклер. Второй момент — это этичность такого «соблазнения». Картина вызвала у меня испанский стыд. Каждая участница — это прежде всего человек, а не животное, которое выполняет трюки за еду. Далеко не всегда ожирение — это «много ем, мало двигаюсь», нельзя забывать про расстройства пищевого поведения.
Важно понимать, что, создавая новое шоу, авторы думают в первую очередь о деньгах и зрелищности. Шоу «Большие девочки» является аналогом «Пацанок», но если в «Пацанках» провокации были нужны для того, чтобы девочки дрались или распивали алкоголь, то здесь «проблемное поведение» — это еда. Ассоциация [между «вредной» едой и лишним весом] есть в умах обычных людей, которые не знакомы с вопросом РПП, и не знают, что излишнее употребление алкоголя и переедания — это зависимости.
Девчонки добираются до места шоу, волнуются, многие из них находятся в дороге очень долго — попадая в автобус, они уже голодны. И играть на этом — довольно жестоко. Одно дело, когда их проверяют алкоголем, что не является физиологической потребностью, другое — едой.
Проблема многих набирающих вес людей в том, что они тоже начинают демонизировать еду, свое желание есть, голод вообще. Это плохо, потому что чем больше я боюсь голода, тем более искаженные у меня отношения с едой. А тут мы показываем: вот, смотрите, они только попали на шоу, а уже хотят жрать! И сами девочки чувствительны к этой стигме, они боятся показать себя обжорами, хотя любой человек, который прошел долгую дорогу, будет голодным и уставшим и захочет кусок пиццы или бургер, потому что это вкусно и сытно. Поэтому да, это задание некорректно, но оно понятно с точки зрения создателей проекта, которые хотят зрелищности и больших рейтингов, и им плевать на ментальное здоровье участниц.
10 километров по грязи
Первое испытание, с которым сталкиваются участницы — «марафон», в котором им нужно за три часа пройти пешком десять километров по проселочной дороге. Под ногами грязь, девушки идут в платьях и юбочках, на ногах кеды и белые кроссовки, а на поясе ремни с карабином — их пристегнули друг к другу. Спустя час две участницы падают в грязь от усталости, что заставляет задуматься: насколько это посильная нагрузка для неподготовленного человека?
Ходьба как инструмент жиросжигания — отличный вариант для людей с большим количеством лишнего веса. Это самый безопасный и простой вид активности, чего, например, нельзя сказать о беге, в котором присутствует ударная нагрузка на суставы, и чем больше вес, тем больше вреда можно причинить коленям и позвоночнику.
Но если человек ранее ходил только от дома до такси, начинать необходимо с небольших расстояний, постепенно увеличивая количество пройденных шагов. Пройти 10 километров с первого же раза — это большой стресс для организма и мышц ног, нагрузка на сердечно-сосудистую систему и, конечно, на психику девушек.
Учитывая, какой стресс переживут девушки после такого «марафона», вряд ли они захотят регулярно заниматься, ведь в подсознании это отложится как что‑то непосильно сложное. Тренировки должны быть умеренными, а нагрузка — адекватной, только в таком случае физическая активность будет иметь эффект, ведь ее захочется повторять снова и снова.
Первое испытание очень жестокое, неуместное и абсолютно неэтичное. Многие похудательные шоу являются аналогами западных программ. Все они начинаются плюс-минус одинаково: приходит герой, которому нужно скинуть вес, и его начинают проверять. Обычно первая физическая активность — это ходьба, легкий бег по стадиону или на беговой дорожке. Герои могут сильно истощаться от таких заданий, ведь некоторым людям даже ходьба дается тяжело.
А здесь участниц помещают в условия, где они в одной упряжке идут сквозь грязь — это ужасно тяжелое испытание не только для людей с лишним весом, но даже без него. Большая удача, что ни у кого не выскочила коленная чашечка, ничего не произошло с сердцем. Хотя организаторы шоу точно были к этому готовы — рядом караулила скорая. То есть они понимали и оценивали риск, на который идут, но гораздо важнее была зрелищность.
Еще один аспект — проверка мотивации. Нас учат, что нужно постоянно истязать и преодолевать себя, чтобы похудеть. И это одна из глобальных ошибок, ведь мы начинаем чувствовать себя безвольными слабаками. А чем больше мы так себя чувствуем, тем больше у нас стыда. А чем больше стыда, тем больше мы его заедаем, и тем более неспособными на похудение мы становимся.
На самом деле желания и мотивации у этих девочек очень-очень много. Любой человек с таким большим весом очень сильно хочет измениться, но он не знает, как, у него нет возможности для этого. И такому человеку неправильно предлагать самые трудные способы. Если бы кто‑то из участниц не выдержал этого испытания, это ничего бы не сказало об их мотивации — только о пределах их сил.
Сладкий пит-стоп
Спустя почти два часа и пять километров участниц ждет еще одно испытание: одна из них может добраться до финиша на автомобиле, если девушки смогут избавиться от торта. Как — съев его или выбросив — решают сами участницы. Они выбирают начать новую жизнь и выбрасывают торт в кусты. Кажется, нам снова хотят сказать, что лишний вес — это в первую очередь «неправильное» питание?
Это демонизация еды в самом худшем ее виде. Пациент с ожирением в очередной раз узколобо представлен как человек, который круглыми сутками поедает фастуфуд с пирожными и не может остановиться
В причинах ожирения надо глубоко и кропотливо разбираться. Безусловно, не всегда это результат расстройств пищевого поведения, но их доля очень и очень большая. Я в целом пропагандирую уход от терминов «правильное» или «неправильное» питание.
Это сборная солянка из всех мифов про условно «толстых» людей: ты такой, потому что ел торты. Нам представляют полного человека как глупого и безвольного, реальное испытание для которого — это выкинуть торт. Сделать это на камеру легко и просто для любого, но то, как нам это представляют, унизительно.
А второй момент в том, что это демонизация, стигматизация продуктов. Чем чаще нам демонстрируют культ «правильной» еды, чем больше напряжения в этой области у человека возникает, тем более зацикленным на питании и менее способным меняться он становится. Пока он думает только о еде, он не может узнавать себя, двигаться в сторону своих потребностей и желаний, поэтому у него не получается по-настоящему сбросить вес и сохранить эти изменения.
После того, как убирают камеры, похудевшие участники подобных шоу возвращаются домой, где есть другая еда. Малейший срыв — и человек проваливается в ощущение стыда, того, что он теперь располнел и все испортил, что провоцирует его к еще большему обжорству и набору веса. Этих историй не одна и две, и, к сожалению, часто участники набирают гораздо больший вес, чем у них был до шоу.
Большие девочки vs большой спорт
Тренером участниц стал мастер спорта по рэгби Кирилл Кошарин, а директором «базы похудения» — Этери Тутберидзе, тренер по фигурному катанию. Выбор вызывает некоторое сомнение, учитывая историю фигуристки Юлии Липницкой — ученицы Тутберидзе, которая несколько лет боролась с анорексией и была вынуждена завершить спортивную карьеру в 2017 году в возрасте 19 лет. Разумно ли применять строгий профессиональный подход к любителям с избыточным весом?
Тренировки для людей с таким большим весом, как у участниц проекта, должны выстраиваться по принципу «не навреди». То есть моя задача как тренера — в первую очередь сохранить и улучшить здоровье клиента, а как бонус — получить снижение веса.
Если не учитывать ожирение [при составлении программы], то вместо похудения можно получить больные суставы и позвоночник, травмы и обмороки. Начинать тренировки необходимо с самых щадящих видов нагрузки, таких как плавание и ходьба, все остальное можно добавлять, когда получится избавиться от достаточного количества килограмм.
К обычным людям не стоит относиться так же, как к спортсменам, поэтому я считаю, что приставлять тренера чемпионов по фигурному катанию к обычным девушкам, которые ранее не занимались даже любительским фитнесом, — это плохая идея. Особенно когда речь идет о людях с РПП и большим весом: для работы с ними в первую очередь нужен не столько тренер, сколько психолог, специализирующийся на расстройствах пищевого поведения. В идеале они работают в команде.
ПП на куриной грудке
Во время завтрака девушкам опять предлагают шведский стол, многие набирают большие тарелки. Затем диетолог Регина Доктор спрашивает у участниц, с чем у них ассоциируется здоровое питание. Их ответы: «с чем‑то зеленым», «рис», «вареная грудка». Диетолог говорит, что многие не могут похудеть, потому что едят «мало и не то». Посыл звучит здраво: «Здоровое питание — не равно голодовка и стресс».
В данном контексте я согласен, что здоровое питание не ограничивается грудкой, брокколи и голоданием. Действительно, оно может и должно быть разнообразным и вкусным.
А по поводу больших тарелок — это как раз к вопросам о пищевом поведении, которое нужно корректировать с психологом, учиться чувствовать сигналы своего тела, есть по сытости, уходить от этой годами прививаемой фразы «пока не доешь, из‑за стола не выйдешь».
Импринтинг с помощью блендера
Диетолог разбирает тарелки с завтраками, которые собрали девушки, и говорит о вреде простых углеводов: на переваривание белка и клетчатки организм тратит много энергии, а простые углеводы, в частности сахар, быстро усваиваются, приводят к всплеску глюкозы и инсулина.
Регина Доктор рассказывает про «импринтинг» или «запечатление»: просит одну из участниц поместить свой завтрак — пиццу, бургер, картошку — в блендер, перемешать их и выпить. По словам врача, в детстве во время тяжелых переживаний девушек хвалили с помощью еды, а «импринтинг» поможет создать новую, негативную ассоциацию с «вредной» пищей.
Здесь я вижу противоречие с первым высказыванием. С одной стороны, мысль о сбалансированном питании звучит здраво, с другой — снова демонизация быстрых углеводов и абсолютно нелогичное упоминание инсулина.
Начнем с того, что инсулин — не враг, а друг. И сама по себе инсулинорезистентность не приводит к прибавке в весе, а быстрые углеводы имеют, по сути, такое же физиологическое влияние на инсулин, как и медленные. Но, еще раз повторюсь, концентрация инсулина в крови и набор веса — это вообще не связанные вещи. Хотя экспертов, которые пытаются убедить в правильности этой теории и бесконечно оценивающие такой бесполезный показатель как «инсулин в крови», сейчас огромное количество.
Ну а по поводу блендера и «импритинга» (в психологии к этому термину огромное количество вопросов) у меня логичный ответ: если в блендере смешать «полезные» сельдерей, грудку, гречку, какие‑нибудь ягоды годжи или авокадо, мы с бо́льшим удовольствием выпьем этот «здоровый» коктейль? Не думаю.
Эта техника очень старая, и, к сожалению, ее до сих пор используют в разных клиниках, хотя сама по себе она, конечно, трешовая. Берем какую‑то еду, перемешиваем, она становится похожа на переваренное содержимое желудка, и показываем это человеку. Имеется в виду, что так мы должны привить человеку отвращение к еде.
Возникает очень много логических вопросов, ведь и условно «полезная» еда [после измельчения] будет выглядеть так же. С точки зрения биохимии, эта еда для организма — точно такой же материал, который он использует для жизнедеятельности. Я думаю, что эта техника является очень эффектной, впечатляющей — многие любят приемы, связанные с запугиванием. Если брать тех же алкоголиков или наркоманов, то кодирование — это ведь тоже запугивание.
Часто люди с проблемами питания тоже хотят, чтобы их запугали, чтобы им больше не захотелось [есть]. Благодаря этому появились эта и подобные техники — конечно, абсолютно не рабочие. Люди не хотят разбираться со своим мышлением и реакциями, а хотят, чтобы их запугали, заговорили, загипнотизировали, и они бы никогда не ели конфетки. Но проблема в том, что если ты не будешь есть конфетки, то будешь есть зефирки. А если не зефирки, то, не знаю, заварные пирожные. Всю триггерную еду убрать невозможно, и в итоге триггерить начнут любые продукты.
Завтрак чемпионов
Диетолог предлагает участницам альтернативный завтрак: капустный салат, булгур с зеленым горошком, кусок говяжьего языка и два яйца. Как по шпаргалке: сложные углеводы, клетчатка и белок. При этом говорит важную вещь: «Чтобы снизить вес, нужно есть».
Проблема многих худеющих в том, что они, начитавшись советов или увидев хайповые заголовки очередного рилса из разряда «топ-5 продуктов, помогающих похудеть», задвигают свои собственные вкусовые предпочтения куда‑то далеко и начинают жить «правильно». И давятся ненавистным горошком, закрывают нос, когда едят овсянку, — обязательно на альтернативном молоке. Все это неминуемо приводит к срыву. Потерянные с трудом килограммы возвращаются за секунду, и прицепом приносят еще плюс пять. Так быть не должно.
Первая тренировка
Тренер проекта измеряет объемы талий девушек, после чего проводит тренировку — комплекс упражнений со спортивным валиком. Девушкам тяжело, но они, кажется, справляются.
Девушкам был предложен комплекс с использованиям ролика для МФРМиофасциальный релиз — спортивный валик для самомассажа., на мой взгляд, это хороший и безопасный вариант тренировки. С помощью МФР-ролла девушки сделали себе самомассаж, это однозначно плюс для тела. Тренировка была проведена без отягощений, с собственным весом и на низкой интенсивности. Подобран грамотный вид занятий для людей с лишними килограммами. Задача такого рода тренировок — просто подвигаться, улучшить мобильность суставов, кровообращение и снять мышечные зажимы. Минусов я не увидела.
Контрольное взвешивание и «выгон»
В конце каждой программы участницы проходят «контрольное взвешивание». Потерянные килограммы переводят в проценты от общей массы тела, но это все равно вызывает вопросы: ранее тренер программы Кирилл Кошарин отмечал, что значение имеют не числа на весах, а объемы. При этом девушек выгоняют с программы, если они сбросили меньше, чем другие участницы.
Адекватное снижение веса — это примерно 5-10% от исходного веса за три-шесть месяцев, но никак не за семь дней.Максимальный процент снижения веса участниц шоу за неделю — 7%, но в среднем они теряют 1-3%. За восемь недель дошедшие до этого этапа девушки потеряли 12-21% исходного веса. Начнем с того, что есть определенный процент пациентов, которым снижать вес запрещено, — например, при выраженных формах РПП. Также абсурдно в качестве меры, по которой оценивают участниц, избрать килограммы. Главное правило, которое я использую в своей практике, это «надо худеть, не худея». А еще лучше не худеть, а менять образ жизни.
Такая система стимулирует участниц худеть любой ценой, что является в корне неправильным. И да, вы верно подметили, что вес может и не меняться, особенно на фоне параллельных силовых нагрузок, о чем очень верно заявил тренер этой программы. Но в финале мы видим то, что видим.
Важный показатель для борьбы с лишним весом — не столько вес, сколько объемы. Поэтому очень важно делать обмеры сантиметровой лентой, чтобы отслеживать прогресс. В одном и том же весе можно выглядеть по-разному, все зависит от соотношения мышц и процента жира в организме. Именно поэтому не стоит ориентироваться исключительно на числа на весах!
Взвешивание — тоже жесткая интервенция в отношении людей с лишним или вообще проблемным весом. Это суперсложная, интимная, страшная тема. Кто‑то панически боится весов, кто‑то, наоборот, может постоянно компульсивно взвешиваться, пытаясь справиться с тревогой.
В начале девушек раздели на всеобщее обозрение. Думаю, любой человек чувствовал бы себя некомфортно: ты на телеканале, голый, и тебя как зверушку, как скотину, взвешивают из раза в раз, и, исходя из твоего веса, принимают решение. Конечно, это унизительно и тревожно. И когда участницы говорят: «я отекла», «у меня какой‑то дампинг произошел», Этери Тутберидзе очень холодно, жестко отрезает: «Тем не менее ты сбросила недостаточно». Все объективные доводы, почему человек не сбросил вес, она оборачивает в то, что он просто отмазывается, мог сделать больше, лучше, но не сделал.
И это в корне неверное отношение, потому что вес — это то, что мы не можем контролировать. Мы можем очень мало есть, и все равно не худеть, бывает и наоборот. Внутренняя механика этих процессов сложная, она завязана на метаболизме и гормональном фоне. У девочек разное здоровье, разное гормональное состояние, и оценивать их по этому параметру несправедливо. Это все очень грустно, потому что мы, как зрители, посмотрим телешоу и забудем. А участницы выйдут из него с еще большим количеством психологических проблем.
Что не так с шоу?
Снижение веса — это, безусловно, волевое решение, которое требует больших усилий от человека.
Важно понимать, что человек с ожирением, при всем кажущемся позитиве и жизнелюбии, часто имеет много психологических проблем. Стандарты красоты, фэтфобное общество, неуклюжие комментарии от близких (и не очень) людей оставляют глубокие раны в душе. Нередко на приемах я вижу слезы веселых хохотушек, которые готовы «шутить над собой». При более обнажающих вопросах скрыть обиду бывает тяжело.
Именно поэтому шоу вызывает у меня много вопросов. Сам факт того, что девушки представлены как существа, неспособные держать себя в руках при виде гамбургера, неэтичен. Как и неэтично заставлять их раздеваться до нижнего белья и позировать на камеру, вызывая бурную реакцию у телезрителей.
Я считаю, что похудение нельзя делать соревнованиями на скорость: «кто больше, кто быстрее». Это априори нездоровый метод! Ведь чем быстрее похудение, тем вероятнее случится срыв в питании, длительный зажор и обратный набор.
Для организма резкая потеря веса — большой стресс, который может привести к серьезным последствиям со здоровьем, как физическим, так и психологическим. Я за изменение образа жизни и долгосрочный результат, а не временные ограничения в виде диет и жестких физических нагрузок.
Это телешоу построено по принципу зрелищности. Если зрелищно раздеть всех участников и стыдить их на сцене — значит, мы будем это делать. Если зрелищно посадить их в зоопарк в костюме зверюшек или взболтать еду в блендере — значит, мы будем это делать. Здесь не идет и речи ни о ментальном здоровье, ни об этике — только о деньгах, о том, чтобы набрать просмотры или хайпануть.
А если говорить про впечатление от шоу, то понятно, что оно про популярность и просмотры. С точки зрения маркетинга модно стыдить толстых: мы видим заставку, где девочки прыгают в лифте, и лифт под ними проваливается — хайпово. Видим провокации, унизительные испытания. А так как самооценка участниц, скорее всего, и так сильно заниженная, они все это делают.
Меня успокаивает, что наше общество начинает меняться, и сейчас это критикуют, а люди в целом больше говорят про РПП. Потому что лет десять назад подобное шоу легко бы прокатило, никто бы не возмутился и даже не удивился.
«Афиша Daily» обратилась к представителям «Пятницы», но телеканал отказался от комментариев.