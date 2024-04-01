Большие вопросы к «Большим девочкам»: почему шоу о похудении вредит участницам и зрителям

Проблема многих набирающих вес людей в том, что они тоже начинают демонизировать еду, свое желание есть, голод вообще . Это плохо, потому что чем больше я боюсь голода, тем более искаженные у меня отношения с едой. А тут мы показываем: вот, смотрите, они только попали на шоу, а уже хотят жрать! И сами девочки чувствительны к этой стигме, они боятся показать себя обжорами, хотя любой человек, который прошел долгую дорогу, будет голодным и уставшим и захочет кусок пиццы или бургер, потому что это вкусно и сытно. Поэтому да, это задание некорректно, но оно понятно с точки зрения создателей проекта, которые хотят зрелищности и больших рейтингов, и им плевать на ментальное здоровье участниц .