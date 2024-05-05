Умер американский художник-абстракционист Фрэнк Стелла

Сегодня в 13:38
Фото: Bob Berg/Getty Images

В возрасте 87 лет скончался американский художник-абстракционист Фрэнк Стелла. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его супругу, доктора Хэрриет МакГурк.

По ее словам, Стелла умер в субботу у себя дома на Манхэттене из‑за лимфомы.

Стелла прославился в 22 года благодаря своим монохромным «Черным картинам», которые были выставлены во второй половине 1950-х в Музее современного искусства в Нью-Йорке (MoMa). Эти картины считаются его самым значительным вкладом в послевоенное абстрактное движение.

«Союз разума и убожества II», 1959 год
© MoMa

В своих ранних работах художник применял инновационные подходы к форме и материалам, часто использовал метал и стекло. К этому периоду относятся его «Алюминиевые картины», «Медные картины» и известная серия «Транспортир» — с изогнутыми линиями и яркими цветами.

«Харран II», 1967 год
© Whitney Museum of American Art

В 1980-х стиль художника сильно меняется. На смену геометричности и жестким контурам приходит более живописная, биоморфная абстракция с богатой колористикой, работы становятся объемными. Яркий пример такого подхода — скульптуры, вдохновленные «Моби Диком» 80-х и 90-х годов.

«The Blanket», 1988 год
© Phaidon

Стелла продолжал заниматься искусством даже в преклонном возрасте. Некоторые из его недавних скульптур были выставлены в галерее Джеффри Дейча в Нью-Йорке.

Скульптура Фрэнка Стеллы «Jasper’s Split Star» рядом с мемориалом 11 сентября в Нью-Йорке
© NurPhoto/Getty Images
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами