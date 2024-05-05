Умер американский художник-абстракционист Фрэнк Стелла

В возрасте 87 лет скончался американский художник-абстракционист Фрэнк Стелла. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его супругу, доктора Хэрриет МакГурк.
По ее словам, Стелла умер в субботу у себя дома на Манхэттене из‑за лимфомы.
Стелла прославился в 22 года благодаря своим монохромным «Черным картинам», которые были выставлены во второй половине 1950-х в Музее современного искусства в Нью-Йорке (MoMa). Эти картины считаются его самым значительным вкладом в послевоенное абстрактное движение.
В своих ранних работах художник применял инновационные подходы к форме и материалам, часто использовал метал и стекло. К этому периоду относятся его «Алюминиевые картины», «Медные картины» и известная серия «Транспортир» — с изогнутыми линиями и яркими цветами.
В 1980-х стиль художника сильно меняется. На смену геометричности и жестким контурам приходит более живописная, биоморфная абстракция с богатой колористикой, работы становятся объемными. Яркий пример такого подхода — скульптуры, вдохновленные «Моби Диком» 80-х и 90-х годов.
Стелла продолжал заниматься искусством даже в преклонном возрасте. Некоторые из его недавних скульптур были выставлены в галерее Джеффри Дейча в Нью-Йорке.