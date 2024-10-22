Красивые вещи

35 головных уборов для осени и зимы — от балаклав до шапок-таблеток

Сегодня в 12:59
Таблетка, пирожок, клош или капор? Да, речь про головные уборы! Этой осенью и зимой держим уши, шею и макушку в тепле.

Шапки таблетки и пирожки

Заметный тренд этой осени — головные уборы с налетом ретро: строгие шапки таблетки в духе Одри Хепберн и шапки пирожки с вайбами 60-х. Для по-настоящему холодных дней и ветреной погоды таблетка не подойдет — ее просто унесет ветром — поэтому советуем носить ее прямо сейчас, пока погода еще позволяет. С пирожком попроще: эта модель напоминает объемный берет с помпоном и будет отлично смотреться с объемными пальто, рабочими куртками или стегаными пуховиками без лишних деталей.

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Lime, 3399 р.

2/4

Cocoschnik, 13 000 р.

3/4

Aliexpress, 1876 р.

4/4

Mango, 3499 р.

Шерстяные панамки, или клош

Хороший вариант, если вы не любите плотно прилегающие бини и слишком спортивные вязаные шапки с помпонами. Однотонная панама из пушистой шерсти хорошо будет смотреться как с классическим пальто, так и с длинным пуховиком, а цветовая модель крупной вязки вроде Mir Stores станет ярким акцентом в монохромном образе.

1/5

Lime, 3599 р.

2/5

Mir Stores, 4990 р.

3/5

12Storeez, 4800 р.

4/5

JNBY, 8720 р.

5/5

Kangol, 11 050 р.

Кепи

Не самый практичный головной убор — классическая кепи хорошо закрывает разве что лоб и макушку — но точно эффектный. Нам нравится шоферская версия Isabel Marant и ретромодели в духе образов 60-х как у Lime. К кепи отлично подойдет укороченное или классическое пальто, кожаная куртка бомбер, шерстяной пиджак или свободный плащ.

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Lime, 2999 р.

2/5

Isabel Marant, 16 700 р.

3/5

Kangol, 9390 р.

4/5

Emporio Armani, 24 990 р.

5/5

Love Republic, 2599 р.

Берет

Этой осенью популярны как классические однотонные береты, так и более необычные версии — например, с леопардовым принтом или зеброй, с крупными пайетками или пушистым мохеровым ворсом. Лайфхак с подиумов, который поможет кастомизировать базовый черный берет, — навесить на него крупную брошь или несколько значков.

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Befree, 899 р.

2/5

Top Top, 3590 р.

3/5

Mango, 2139 р.

4/5

United Colors of Benetton, 2599 р.

5/5

Canoe, 22 830 р.

Бини

Универсальная шапка на осень и зиму — плотно прилегает к голове и не слетит от порыва ветра, греет лоб и уши, хорошо смотрится с пальто и тренчами и более расслабленными пуховиками или спортивными куртками.

Кроме ярких и однотонных классических бини этой осенью дизайнеры вспомнили про шапки с принтами (в топе широкая полоска и градиент) и пушистики из мягкого мохера или альпаки.

1/5

Befree, 1099 р.

2/5

Studio 29, 7900 р.

3/5

Sela, 999 р.

4/5

Daisyknit, 6890 р.

5/5

Idol, 4990 р.

Капоры и балаклавы

Спасение в ветреные и промозглые дни. В балаклаву можно укутаться полностью, защитив от холода лицо, шею и уши и добившись полной анонимности. Капор оставит открытым лицо, но удобно фиксируется вокруг шеи и легко заменит не только шапку, но и шарф.

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Lime, 2599 р.

2/6

Daisyknit, 6890 р.

3/6

Befree, 1599 р.

4/6

Azalie, 7200 р.

5/6

Sela, 1399 р.

6/6

Gloria Jeans, 1119 р.

Платки

Вариант для тех, кто так и не подружился с шапками. Платок можно повязать на голову любым удобным способом, а в не слишком холодные дни — носить на манер шарфа на шее. Кроме классических шерстяных платков этой осенью советуем присмотреться к пухлым нейлоновым моделям, напоминающим капюшоны, и шелковым платкам с яркими узорами. Последние, правда, больше подойдут для умеренно прохладных дней.

1/5

Lime, 3999 р.

2/5

Studio 29, 4900 р.

3/5

Sofie D’hoore, 6050 р.

4/5

Chale, 1490 р.

5/5

«Эконика», 2990 р.

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