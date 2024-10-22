Таблетка, пирожок, клош или капор? Да, речь про головные уборы! Этой осенью и зимой держим уши, шею и макушку в тепле.

Шапки таблетки и пирожки

Заметный тренд этой осени — головные уборы с налетом ретро: строгие шапки таблетки в духе Одри Хепберн и шапки пирожки с вайбами 60-х. Для по-настоящему холодных дней и ветреной погоды таблетка не подойдет — ее просто унесет ветром — поэтому советуем носить ее прямо сейчас, пока погода еще позволяет. С пирожком попроще: эта модель напоминает объемный берет с помпоном и будет отлично смотреться с объемными пальто, рабочими куртками или стегаными пуховиками без лишних деталей.

Шерстяные панамки, или клош

Хороший вариант, если вы не любите плотно прилегающие бини и слишком спортивные вязаные шапки с помпонами. Однотонная панама из пушистой шерсти хорошо будет смотреться как с классическим пальто, так и с длинным пуховиком, а цветовая модель крупной вязки вроде Mir Stores станет ярким акцентом в монохромном образе.

Кепи

Не самый практичный головной убор — классическая кепи хорошо закрывает разве что лоб и макушку — но точно эффектный. Нам нравится шоферская версия Isabel Marant и ретромодели в духе образов 60-х как у Lime. К кепи отлично подойдет укороченное или классическое пальто, кожаная куртка бомбер, шерстяной пиджак или свободный плащ.

Берет

Этой осенью популярны как классические однотонные береты, так и более необычные версии — например, с леопардовым принтом или зеброй, с крупными пайетками или пушистым мохеровым ворсом. Лайфхак с подиумов, который поможет кастомизировать базовый черный берет, — навесить на него крупную брошь или несколько значков.

Бини

Универсальная шапка на осень и зиму — плотно прилегает к голове и не слетит от порыва ветра, греет лоб и уши, хорошо смотрится с пальто и тренчами и более расслабленными пуховиками или спортивными куртками.

Кроме ярких и однотонных классических бини этой осенью дизайнеры вспомнили про шапки с принтами (в топе широкая полоска и градиент) и пушистики из мягкого мохера или альпаки.

Капоры и балаклавы

Спасение в ветреные и промозглые дни. В балаклаву можно укутаться полностью, защитив от холода лицо, шею и уши и добившись полной анонимности. Капор оставит открытым лицо, но удобно фиксируется вокруг шеи и легко заменит не только шапку, но и шарф.

Платки