Ботокс — одна из самых распространенных процедур во многих странах, включая Россию. Однако последствия уколов красоты могут быть совсем неожиданными — от проблем в сексе до разрушенных отношений с людьми. Разбираемся, как застывшая мимика может испортить нам жизнь — и почему женщины отказываются от этой процедуры.

Актриса с ботоксом — плохая актриса?

Этим летом в соцсетях завирусился видеоколлаж с Энн Хэтэуэй: зрители сравнивают, как она выглядела, когда плакала в 28 лет и в 41 год. В отрывке из романтической комедии «Мысль о тебе» заломы видны лишь на нижней половине лица, и о плаче свидетельствуют только слезы. А во фрагменте из фильма «Любовь и другие лекарства на лице актрисы морщинки: и на лбу, и в уголках глаз.

Видео из аккаунта @anyclass.faceonline.

Комментаторы раскритиковали актрису за неестественность: «Эти непонятные эмоции даже слегка пугают. Ботокс блокирует вашу естественную мимику, делает из вас куклу», — пишут под такими роликами. В одном из комментариев говорится: «Быть актрисой с ботоксом — все равно что быть хирургом с ампутированной рукой». Однако другие пользователи спорят с этим мнением: сравнение здесь неравноценно, потому что в одном случае Хэтэуэй изображала радость, а в другом — отыгрывала эмоцию горя.

В начале 2024 года досталось Дженнифер Энистон: после одного из появлений на публике зрители обрушились на нее с критикой — посоветовали «успокоиться с ботоксом», потому что лицо актрисы стало выглядеть «будто замороженное» . Энистон не прокомментировала, действительно ли решилась на эту процедуру, но в 2014 году она выступала против ботокса: «Я вижу, как женщины пытаются не стареть, прибегая к разным ухищрениям. Я благодарна себе за то, что учусь на их ошибках и не колю всякое дерьмо в лицо, — высказалась она. — Эти женщины пытаются остановить время, но все, что видят окружающие, — неуверенного в себе человека, который не позволяет себе просто становиться старше».

Некоторые знаменитости осознают, что уколы красоты могут помешать их актерской карьере. Об этом недавно размышляла Ким Кардашьян, которая хотела бы больше играть в кино. «Я считаю, что для активной демонстрации эмоций нужно меньше ботокса, это не мой случай», — делилась она. — Как я буду плакать? Как я буду бояться до смерти? ».

Правда ли ботокс так сильно влияет на мимику?

Востребованность ботоксаПрепараты группы ботулотоксинов уменьшают спазмы и гипертонус мышц, а потому применяются для лечения ДЦП, мигрени и при спастичности, при рассеянном склерозе или последствиях инсульта. Также ботокс используют для борьбы с гипергидреозом. и его аналогов в России растет: в первом квартале 2024-го аптеки продали 11 557 упаковок на 104,4 млн рублей, а за год его продажи увеличились на 123%. Уколы ботокса — одна из самых популярных косметологических процедур: она разглаживает кожу и избавляет от мимических морщин: для этого инъекции делают в мышцы лба, межбровную зону или вокруг глаз. Эффект держится 6–10 месяцев, после чего процедуру можно повторить.

Марина Авраменко Косметолог и практикующий врач-эндокринолог

«В какой‑то момент на лице начинают образовываться заломы и морщинки — особенно это заметно у обладателей активной мимики. Это не зависит от возраста и может происходить как в тридцать, так и в восемнадцать лет. На помощь приходит ботокс: он блокирует передачу нервного импульса к мышце , за счет этого морщины разглаживаются.

Минимальная мимика сохраняется: женщина может удивляться или выражать недовольство, но без сильных заломов в области лба или межбровья.

« Если процедуру проводит врач, который прошел обучение по технике введения ботокса и который учитывает индивидуальные особенности пациента, ошибки маловероятны . Мы начинаем работать с минимальным количеством препарата, чтобы лицо выглядело естественнее. Для каждого пациента дозировки свои: все зависит от его особенностей и активности его мышц».

И хотя Марина Авраменко утверждает, что не сталкивалась с полностью неподвижной мимикой после ботокса, некоторые клиенты бьюти-салонов все равно остаются недовольны процедурой и отказываются от нее.

Как нарушенная мимика усложняет коммуникацию

Зои Кац рассказала «Афише Daily», что перестала делать уколы красоты около пяти лет назад и перешла на натуральный уход.

Зои Кац Основательница и преподавательница онлайн-клуба движения и йоги, колола ботокс с 30 до 35 лет

«От уколов ботокса мое лицо становилось гораздо менее подвижным, не получалось полноценно выражать эмоции. К тому же из‑за немного вздернутых бровей появлялся намек на постоянное недовольство — всегда был оттенок легкой злобы, как у чертенка. С этим невозможно было ничего сделать, эффект держался несколько месяцев, пока действие препарата не сходило на нет.

Да, лицо становилось более гладким, но меня не устраивала статичность — я за то, чтобы оно оставалось подвижным и живым, даже если в результате этого появляются морщинки».

Владелица косметического салона в Колумбии Джорджия Вудард поделилась в соцсетях, что в 31 год отказалась от ботокса сразу по нескольким причинам. Одна из них — в осознании, что люди реагируют на нее иначе, когда она не может контролировать свою мимику на сто процентов . Это касается не только случайных знакомств, но и профессиональной сферы: Вудард много лично взаимодействует с клиентами, и им стало казаться, что она более строгая или менее дружелюбная, чем раньше. «У меня было несколько случаев в общении с пациентами, когда я понимала, что мое выражение лица не соответствует тому, что я пытаюсь донести», — рассказала она.

«Я думаю, мы сильно недооцениваем, насколько важна наша мимика — говорит Дэвид Хавас, доцент кафедры психологии в Университете Висконсин-Уайтуотер. — Мы должны признать, насколько важна и информационно насыщенна обратная связь такого рода. И когда мы ее блокируем, мы перекрываем главный канал, который сигнализирует и о наших собственных, и о чужих эмоциях».

Ботокс ухудшает сексуальную жизнь

В 2018 году британский ученый из Кардиффского университета выяснил, как процедура влияет на выражение эмоций и связанные с ними сферы жизни. В рамках исследования он опросил 24 женщины до и после инъекций ботокса и еще 12 женщин, которые не прибегали к процедурам, влияющим на подвижность мышц лица. Ученый предположил, что ботокс может ухудшать сексуальную жизнь женщин: из‑за малоподвижного лица партнерам сложнее считывать их эмоции во время секса и тем самым получать обратную связь.

Гипотеза подтвердилась: участницы эксперимента утверждали, что после уколов красоты они реже испытывали удовольствие в сексе и им стало сложнее достигать оргазма с партнером .

Ученый пришел к выводу, что способность транслировать полный спектр эмоций с помощью мимики напрямую связана с удовлетворением. «Результаты исследования показывают, что выражение лица — неотъемлемый элемент удовольствия, который важен для достижения оргазма, и ботокс негативно влияет на это», — пишет он. Современные практикующие психологи подтверждают эту мысль.

Антонина Плаксиенко Психоаналитический психотерапевт и психосоматолог, специалистка платформы Zigmund.Online

«Способность партнеров откликаться на потребности друг друга во время секса называется сексуальной отзывчивостью, которая формируется с помощью эмоций — настроение считывается по мимике, жестам, тональности голоса . Фантазии и желания выражаются не только словами, но и языком тела.

В момент близости человек должен быть максимально расслаблен, без напряжения и скованности в мышцах лица. Чем больше партнеры открыты друг другу, тем лучше их сексуальная жизнь».

«Человек, который переживает из‑за каждой морщинки, ставит себя перед выбором: либо идеальное лицо, либо оргазм».

Ботокс портит отношения с партнером

Неподвижная мимика влияет не только на сексуальную жизнь партнеров, но и на их отношения в целом. Люди, прибегавшие к ботоксу, испытывают больше трудностей с интерпретацией эмоций других людей — об этом свидетельствует исследование 2023 года, для которого ученые проводили фМРТ-сканирование мозга участников до и после инъекций ботокса. Если мы не можем изобразить на лице сочувствие, когда близкий человек делится с нами своими проблемами или переживаниями, нам сложнее испытать его на самом деле.

Видео из тиктока @2000splaymate.

Существует мнение, что уколы ботокса могут ослабить и контакт с ребенком. «С самого рождения человек учится распознавать настроения другого через мимику — младенец смотрит на мамино лицо и знакомится со спектром эмоций , — считает Антонина Плаксиенко. — Если полноценной близости и контакта нет, в дальнейшем у подрастающего ребенка возникают проблемы с пониманием эмоций. Он не знает, что такое радость, счастье, страх, испуг, жалость, вдохновение».

По этой же причине еще 14 лет назад от ботокса отказалась Джулия Робертс. « Я хочу, чтобы мои дети знали, когда я злюсь, когда я счастлива, когда я в замешательстве , — поделилась она. — Ваше лицо рассказывает историю, и это не должна быть история о поездке к врачу».

Доктор Фернандо Мармолехо-Рамос из Университета Южной Австралии считает, что социальное взаимодействие очень затрудняется, если хотя бы у одного участника диалога искусственно изменена мимика . «Обычно, глядя на выражения лица собеседника, мы неосознанно имитируем их, чтобы лучше распознать эмоции», — объясняет он.

Ботокс мешает нам принимать себя

Стандарты красоты приводят нас к тому, что желание выглядеть хорошо перевешивает желание близкой эмоциональной связи с другими людьми. На это обратил внимание Ракель Бенедикт в статье «Все красивы, и никто не возбужден». Он заметил, что, например, пару поколений назад занятия спортом воспринимались как развлечения: на танцы, теннис и волейбол ходили ради избавления от скуки и приятной компании. А если в одиночку тренировались в зале, то чтобы сделать тело более сексуальным и привлечь потенциальных партнеров.

«Теперь все иначе: мы все ратуем за эмоциональную самостоятельность, и желание, чтобы к нам прикасались, считается постыдным и созависимым , — говорится в тексте. — Мы следим за телом для себя, потому что вдруг отчаянно хотим достичь физического стандарта, установленного кем‑то невидимым».

Видео из тиктока @beautybydrcat.

В 2018 году ученые из Западного университета в Канаде выяснили, что морщинки на лице делают эмоции более выразительными. Благодаря этому человек кажется более искренним в глазах других .

К тому же небольшие заломы на лице — отражение пережитого опыта и даже характера, которое становится все более очевидным с годами: при взгляде на незнакомца обычно легко определить, чаще он хмурится или радуется.

Некоторые звезды осознанно отказываются от применения ботокса. Например, Кэмерон Диас считает, что морщинки — лишь показатель того, что она много улыбается, и их не стоит стесняться. «Я пробовала ботокс, и он так странно изменил мое лицо, что я подумала: «Нет, не хочу быть такой… Лучше видеть свое стареющее лицо, чем то, которое мне вообще не принадлежит ».

Многие другие знаменитости тоже отказываются от уколов красоты в пользу естественности: Ариана Гранде рассказывала, что в 25 лет перестала прибегать к ботоксу и филлерам, потому что эти процедуры в совокупности с ярким макияжем, по словам певицы, прятали ее от окружающего мира. «Я хочу видеть свои заслуженные морщины от слез и улыбок» , — поделилась певица.

Эмма Томпсон считает ботокс и другие пластические вмешательства «безумием». «Культура, в которой это становится нормой, на самом деле ненормальна» , — уверена актриса.

«Смотрю фильмы и замечаю, как в них мало женских персонажей, которые мне близки, — писала в соцсетях Шеннен Доэрти под своим портретом без макияжа. — Женщин без филлеров, без ботокса, без подтяжки лица. Тех, кто принимает свое лицо и весь опыт, который на нем отражается».