Эйса Гонсалес пытается вспомнить прошлое в тизере-трейлере «Пепла»

На ютуб-канале RLJE Films опубликовали тизер-трейлер фильма «Пепел», который снял музыкант Стивен Эллисон, известный под псевдонимом Flying Lotus. В ролике появилась звезда «Задачи трех тем» Эйза Гонсалес.

Она исполнила в научно-фантастическом триллере роль женщины, которая просыпается на таинственной планете и обнаруживает, что команда ее космической миссии убита. Девушка пытается восстановить в памяти, что случилось.

Судя по ролику, ее воспоминания — отрывочные и нечеткие. Разбираться в них героине приходится, одновременно выясняя, может ли она доверять мужчине по имени Брион, который прибыл ей на помощь.