Эйса Гонсалес пытается вспомнить прошлое в тизере-трейлере «Пепла»

На ютуб-канале RLJE Films опубликовали тизер-трейлер фильма «Пепел», который снял музыкант Стивен Эллисон, известный под псевдонимом Flying Lotus. В ролике появилась звезда «Задачи трех тем» Эйза Гонсалес.
Она исполнила в научно-фантастическом триллере роль женщины, которая просыпается на таинственной планете и обнаруживает, что команда ее космической миссии убита. Девушка пытается восстановить в памяти, что случилось.
Судя по ролику, ее воспоминания — отрывочные и нечеткие. Разбираться в них героине приходится, одновременно выясняя, может ли она доверять мужчине по имени Брион, который прибыл ей на помощь.
Синопсис ленты указывает, что с появлением Бриона начинается «испытание психологическим и физическим террором». В ходе него персонажам предстоит узнать друг друга и понять, как выжить.
Сценарий картины написал швейцарский кинематографист-дебютант Джонни Реммлер. В актерский состав ленты вошли Аарон Пол («Во все тяжкие»), Ико Уваис («Рейд»), Кейт Эллиотт, Бела Коале и сам Flying Lotus. Релиз фильма запланирован на 2025 год. Точная дата премьеры пока неизвестна.
«Мы создаем нечто свежее и уникальное с „Пеплом“, и присутствие Эйзы и Аарона в этом мире заставляет его просто сиять. Они абсолютные волшебники, смелые и в равной степени вдохновляющие», — поделился Эллисон.
Flying Lotus впервые выступил в качестве режиссера в 2017 году: он снял сюрреалистичный боди-хоррор-комедию «Kuso» о последствиях землетрясения в Лос-Анджелесе. Фильм показали на кинофестивале «Сандэнс».