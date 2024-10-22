Продюсер фильмов «Феррари» и «Ламборгини» задумал картину об Этторе Бугатти

Итальянский кинопродюсер Андреа Иерволино, работавший над фильмами «Феррари» и «Ламборгини: Человек-легенда», создаст картину об Этторе Бугатти — основателе бренда автомобилей Bugatti. Об этом сообщил Deadline.

Продакшн-компания Иерволино снимет байопик об итальянце, который впервые сконструировал автомобиль в 17 лет. Фильм расскажет, как Бугатти преобразил автомобильный мир благодаря своему интересу к дизайну и технологиям.

В 1909 году он основал собственную компанию и надеялся передать ее по наследству сыну Жану. Но жизнь Жана Бугатти оборвала трагическая случайность: молодой дизайнер погиб в 1939 году во время испытаний новой модели автомобилей.