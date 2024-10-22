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Продюсер фильмов «Феррари» и «Ламборгини» задумал картину об Этторе Бугатти

Сегодня в 03:27
Фото: Spencer Davis/Unsplash

Итальянский кинопродюсер Андреа Иерволино, работавший над фильмами «Феррари» и «Ламборгини: Человек-легенда», создаст картину об Этторе Бугатти — основателе бренда автомобилей Bugatti. Об этом сообщил Deadline.

Продакшн-компания Иерволино снимет байопик об итальянце, который впервые сконструировал автомобиль в 17 лет. Фильм расскажет, как Бугатти преобразил автомобильный мир благодаря своему интересу к дизайну и технологиям.

В 1909 году он основал собственную компанию и надеялся передать ее по наследству сыну Жану. Но жизнь Жана Бугатти оборвала трагическая случайность: молодой дизайнер погиб в 1939 году во время испытаний новой модели автомобилей.

У фильма об истории Bugatti пока нет ни сценаристов, ни режиссера. Тем не менее, уже известно, что Иерволино намерен привлечь англоязычных артистов к проекту и снять картину на английском языке.

«После успеха наших фильмов о Ламборгини и Феррари я рад перенести еще одну глобальную икону автомобильного бизнеса на экран. Бугатти будет фильмом, который отдаст дань страсти и инновационности, которая определила одного из самых культовых производителей всех времен», — заявил продюсер.

Перед стартом съемок ленты о Бугатти ему предстоит работать над фильмом «Мазерати: Братья». В нем снимутся Энтони Хопкинс и Микеле Марроне, режиссером картины выступит Бобби Мореско.

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