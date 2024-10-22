Продюсер фильмов «Феррари» и «Ламборгини» задумал картину об Этторе Бугатти

Итальянский кинопродюсер Андреа Иерволино, работавший над фильмами «Феррари» и «Ламборгини: Человек-легенда», создаст картину об Этторе Бугатти — основателе бренда автомобилей Bugatti. Об этом сообщил Deadline.
Продакшн-компания Иерволино снимет байопик об итальянце, который впервые сконструировал автомобиль в 17 лет. Фильм расскажет, как Бугатти преобразил автомобильный мир благодаря своему интересу к дизайну и технологиям.
В 1909 году он основал собственную компанию и надеялся передать ее по наследству сыну Жану. Но жизнь Жана Бугатти оборвала трагическая случайность: молодой дизайнер погиб в 1939 году во время испытаний новой модели автомобилей.
У фильма об истории Bugatti пока нет ни сценаристов, ни режиссера. Тем не менее, уже известно, что Иерволино намерен привлечь англоязычных артистов к проекту и снять картину на английском языке.
«После успеха наших фильмов о Ламборгини и Феррари я рад перенести еще одну глобальную икону автомобильного бизнеса на экран. Бугатти будет фильмом, который отдаст дань страсти и инновационности, которая определила одного из самых культовых производителей всех времен», — заявил продюсер.
Перед стартом съемок ленты о Бугатти ему предстоит работать над фильмом «Мазерати: Братья». В нем снимутся Энтони Хопкинс и Микеле Марроне, режиссером картины выступит Бобби Мореско.