Кроссовки давно превратились в константу любого гардероба, при этом популярные силуэты, важные коллаборации и остромодные модели в мире сникер-моды появляются каждый сезон. Вместе с экспертами разбираемся, какие модели останутся с нами надолго, что безнадежно устарело и какую пару выбрать хайпбистам или приверженцам классики.

Артур Саргсян Редактор соцсетей Peak, пиар-менеджер Red September, редактор Please Команда Kixbox Владислав Сатлейкин Основатель Please

Почему кроссовки — такая важная часть гардероба?

Артур Саргсян: «Посадка одежды — дело сложное: все зависит от параметров конкретного человека, и одна и та же вещь может выглядеть на разных людях по-разному. Кроссовки за редким исключением одинаково сидят на всех, они самодостаточны. С ними можно сочетать дополнительные объекты, обыгрывая те или иные культурные явления. Шире и пространство для эксперимента с материалами: например, деконструкцияДеконструктивизм — направление в моде, предполагающее использование форм костюма, которые построены на выявлении структуры одежды. Они применяются как внешний элемент костюма, например намеренно торчащие нитки или швы наружу. тоже хорошо „женится“ с обувью. Ну и наконец, эстетическая часть: коробки для кроссовок при должной проработке сами по себе могут стать предметом современного искусства. Их легче хранить, чем одежду.

Однако расцвет сникер-культуры уже прошел, сенсационность пропала, а следить за коллаборациями и релизами надоело даже самым большим фанатам. Поэтому я бы не стал преувеличивать роль кроссовок в модной индустрии сегодня. Но, независимо от трендов, такая обувь никуда не денется, формальная ее никогда не заменит».

Как менялась мода на силуэты кроссовок за последний десяток лет?

adidas Stan Smith © Аdidas

Владислав Сатлейкин: «Начало и середина десятых отметилась кроссовками с тканевым верхом из инновационных и не очень материалов — например, Nike Flyknit , аналог Primeknit у Adidas, Adidas Yeezy 350 , Adidas NMD. Во второй половине десятилетия новые обороты набрали популярные баскетбольные силуэты и, конечно, Balenciaga Triple S и ее подражатели. Вместе с тем были популярны теннисные кроссовки — Adidas Stan Smith и Gucci Ace.

После ковида одним из самых заметных трендов стал аутдор и активный образ жизни, а параллельно ему развивались лаконичные кежуал-силуэты, которые мы наблюдаем до сих пор. Сейчас заметно влияние 2000-х : Puma Suede получают в одной из интерпретаций толстый скейтерский язычок, у Adidas разбухают Campus. New Balance и Puma смотрят в сторону моделей тех лет со вновь массивными силуэтами с деталями под металл: у первых это модель 1000, у вторых — заметная часть актуальных новых силуэтов».

Самые актуальные бренды, модели и силуэты кроссовок прямо сейчас

Артур Саргсян: « Какое бы перенасыщение от Adidas ни чувствовалось в инфополе, бренд не теряет своих позиций: сейчас он лидер по актуальности. Присутствие модели Samba стало гораздо скромнее, но аналогичные силуэты (а их хватает) благодаря универсальности обеспечивают бренду место в умах и сердцах потребителей. Onitsuka Tiger Mexico 66 уже не первый год готовят для замены Samba, но пока этот успех можно назвать, мягко говоря, ограниченным».

Кайя Гербер в Onitsuka Tiger Mexico 66

«С 2021 года место в топе актуальных брендов держит New Balance с моделями 530, 574, 1906R и по старой памяти 2002R. Хватает и подражателей коллаборации бренда с Miu Miu на основе модели 530SL с тонкой подошвой. Все еще не отгремела окончательно волна популярности Salomon. У Puma удачно выступила модель Palermo.

На осень советуем присмотреться к Nike Air Max 95. Они кажутся нам достаточно крепкими для этого времени года: среди них хватает опций из неприхотливых материалов, а также выпускаются варианты на Gore-Tex.

Еще подойдут Salomon из линейки XT (XT-4, XT-6): они буквально предназначены для преодоления пересеченной местности, но в сильный дождь в них гулять не рекомендуем. Туда же можно добавить и фокусную на ближайшее время модель Speedcross 3. Более лаконичный дизайн на каждый день встретится у японцев — Asics и Mizuno».

Команда Kixbox: «Рынок кроссовок не монолитный: в нем много течений, которые иногда странным образом перемешиваются. Поэтому актуально разное. Обеспокоенные трендами ищут альтернативу моде на громоздкие силуэты — например, низкопрофильные кроссовки на тонкой подошве вроде Puma Mostro или модели 530 SL из коллаборации New Balance и Miu Miu. Те, кто ценит техническую сторону, изучают предложения малых нишевых брендов: On, Athletic Footwear, Mount to Coast и других. Эти марки успешно теснят крупные компании благодаря фокусу на функциональности и дизайне, а не маркетинге.

Для осенней погоды желательно купить что‑то более-менее вездеходное , например New Balance 580 как небанальное трейловое ретро на каждый день. Salomon XT-6 — для промозглых дней. И Roa Loafer — на случай важных переговоров».

Какие модели сейчас на пике актуальности, но быстро выйдут из моды?

© Asics

Владислав Сатлейкин: « Кажется, что агрессивно-спортивная эстетика 2000-х (самый яркий пример — Puma Mostro и Speedcat) отгремит очень быстро. Также что‑то нам подсказывает, что и беговые силуэты 1970-х (см. Adidas SL72) не задержатся надолго, так как включать их в повседневные образы сложно: большинство расцветок слишком яркие, любые околоформальные предметы сразу исключаются из сочетаний».

Команда Kixbox: «Беговое ретро 2000-х годов: весь этот металлик, нейлоновые сетки и переусложненные силуэты. Это красивый период в истории спортивного дизайна, но пора оставить его в покое. Вместо ностальгического техно-шика лучше обратиться к настоящей технологичной обуви и купить что‑то из современных беговых моделей ».

Какие кроссовки купить, чтобы всегда оставаться в тренде?

Команда Kixbox: «Adidas Gazelle, Nike Cortez, New Balance 574/576, Reebok Classic Leather».

Владислав Сатлейкин: «Классика от Adidas: Gazelle, Campus, Samba и отдельно Stan Smith. New Balance 990 в разных версиях и 574 модель. Конечно, нельзя забывать о Nike Air Force 1 и Air Max 1. У Asics базовый вариант — Gel-Lyte III. Доступные варианты — классические белые модели Reebok: Club C 85, Workout и Classic Leather».

Какие кроссовки безнадежно устарели?

Travis Scott x Dunk Low © Travis Scott x Nike