Основатель Please

Редактор соцсетей Peak , пиар-менеджер Red September , редактор Please

Почему кроссовки — такая важная часть гардероба?

Как менялась мода на силуэты кроссовок за последний десяток лет?

После ковида одним из самых заметных трендов стал аутдор и активный образ жизни, а параллельно ему развивались лаконичные кежуал-силуэты, которые мы наблюдаем до сих пор. Сейчас заметно влияние 2000-х : Puma Suede получают в одной из интерпретаций толстый скейтерский язычок, у Adidas разбухают Campus. New Balance и Puma смотрят в сторону моделей тех лет со вновь массивными силуэтами с деталями под металл: у первых это модель 1000, у вторых — заметная часть актуальных новых силуэтов».

Самые актуальные бренды, модели и силуэты кроссовок прямо сейчас

«С 2021 года место в топе актуальных брендов держит New Balance с моделями 530, 574, 1906R и по старой памяти 2002R. Хватает и подражателей коллаборации бренда с Miu Miu на основе модели 530SL с тонкой подошвой. Все еще не отгремела окончательно волна популярности Salomon. У Puma удачно выступила модель Palermo.

New Balance 580, 20 990 р.