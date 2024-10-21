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В Китае нашли самое маленькое из найденных яйцо динозавра

Вчера в 23:15
Фото: China University of Geosciences (Wuhan)

В Китае нашли самое маленькое из когда‑либо найденных яиц динозавров. Об этом группа ученых сообщила на портале Taylor & Francis.

Специалисты обнаружили кладку из шести яиц на строительной площадке в Ганьчжоу в 2021 году. Они принадлежали динозаврам minioolithus ganzhouensis. Наименьшее яйцо в длину не достигало и трех сантиметров, его длина — 29 мм.

Minioolithus ganzhouensis относится к виду тероподов — нептичьих хищных динозавров, передвигавшихся на двух ногах. По словам ученых, он характеризуется «нерегулярным расположением яиц, червеобразным и узелковым орнаментом и постепенной границей между двумя структурными слоями внутри яйца».

Этот динозавр жил в поздний меловой период. Благодаря обнаружению яиц исследователи могут узнать больше об эволюции тераподов и их разнообразии.

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