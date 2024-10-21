Пи Дидди обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

Против Шона Дидди Комбса подали иск, в котором утверждается, что он накачал наркотиками и изнасиловал 13-летнюю девочку вместе со знаменитостью-мужчиной, пока знаменитость-женщина наблюдала за этим.

Юридическая компания Buzbee, которая 1 октября заявила, что представит еще 120 исков против Комбса, 20 октября подала 5 новых исков в Южный округ Нью-Йорка и еще 2 иска в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе.

Так, в одном из исков неизвестная девушка утверждает, что 7 сентября 2000 года была изнасилована в возрасте 13 лет, когда она пыталась попасть на церемонию вручения наград MTV Video Music Awards.

В документе говорится, что ей не удалось проникнуть на церемонию без билета, поэтому после нее она подошла к нескольким водителям лимузинов, чтобы узнать, сможет ли она посетить вечеринку после церемонии. Один из водителей якобы работал на Комбса и отвез девушку на вечеринку, где она подписала соглашение о неразглашении и приняла выпивку, в которую, вероятно, были подмешаны наркотические вещества.