«Аромат раздевалки старшеклассников»: 5 самых переоцененных мужских духов

Начнем с самого главного и неприятного: почти все ароматы «for him» пахнут откровенно плохо и похожи друг на друга как две капли воды. Я не знаю, почему производители решили, что есть ровно два типа мужчин — Ченнинг Татум в юности и зрелый владелец кабинета со столом из дуба, на котором стоит виски, но как есть.
Принцип популярности мужских ароматов такой же, как женских: самыми продаваемыми становятся громкие, настырные композиции. Не всегда лучшие, но всегда те, что вышибают дверь с ноги. Дисклеймер: если вы любите ароматы из этой подборки, с вами все в порядке. Хороши те духи, что радуют, а парфюмерия — вопрос вкуса. Но если вы сами устали от своего парфюма и хотите чего‑то нового, листайте дальше.
Dior Sauvage
Просто воплощение «пацанского парфюма». Флакон синий, чтобы ощущался мужественно, а пахнет так, чтобы сразу было понятно, что пацан в здании. Классическая фужерная конструкция с бергамотом и лавандой дополнена перцем и убойной дозой амброксана. Духи, которые буквально кричат: «Я нормальный мужик, хожу в качалку, люблю стейки и красивых дам».
Creed Aventus
Аромат взвинченный, как болельщик перед главным матчем сезона. Построен вокруг сочетания ананаса с яблоком и цитрусами и усажен на цепкую базу — пачули, мох и амброксан. Главная проблема «Авентуса» в том, что его много. Из сегмента дорогой нишевой парфюмерии композиция спустилась на всю аромапромышленность, и теперь самые популярные ароматизаторы-елочки в такси пахнут именно им.
Paco Rabanne Invictus
Эталонная «мужская раздевалка». Пахнет гелем после бритья, синтетическими цитрусами и освежителем «морской бриз». Скучнейший свежак без божьей искры. При этом фланкерыОбновленная версия оригинального аромата, в которую внесли изменения, но при этом парфюм остался узнаваемым. есть неплохие: например, версия Victory с ванилью, бобами тонка и лавандовым сиропом.
Chanel Egoiste Platinum
Батин одеколон. Свербящий и настырный. Он не ужасный, но сейчас уже звучит олдово: как мужской шампунь из 90-х, как Old Spice, как первые импортные духи отца. Резкий, травянистый, понятный и простой — но скучный.
Nasomatto Black Afgano
Основная проблема этой композиции в том, что она мало кому идет. «Афганец» создан для восточных мужчин и жаркого климата, а на Викторе из Перми он звучит откровенно чужеродно, грязно и даже вульгарно. Сладко-дымный, маслянистый, явно конопляный, аромат шатает и трясет во все стороны, вызывая вопросы. Но это не позитивная провокация, хочется лишь спросить «что это?», потому что этот аромат мало кого украсит по-настоящему.
Что носить, если любимые духи попали в немилость?
Обратитесь в сторону не таких раскрученных, но очень хороших композиций. Например:
Burberry London, от 4323 р.
Верхние ноты: корица, лаванда, бергамот
Средние ноты: мимоза, кожа
Базовые ноты: гваяковое дерево, табак, дубовый мох
Caron Pour un Homme, от 18 442 р.
Верхние ноты: лаванда
Средние ноты: ваниль
Базовые ноты: мускус
Chanel Allure Homme Sport Cologne, от 17 902 р.
Верхние ноты: мандарин, альдегиды, грейпфрут, бергамот, лимон, нероли, апельсин
Средние ноты: элеми, специи, смола
Базовые ноты: атласский кедр, бобы тонка, ветивер, перец, белый мускус
Narciso Rodriguez for Him, 8650 р.
Верхние ноты: мускатный орех, кардамон
Средние ноты: мускус
Базовые ноты: амбра, кедр, ветивер, эбеновое дерево
Habit Rouge Guerlain, 13 300 р.
Верхние ноты: лайм, танжерин, апельсин, лимон, махагони, бергамот, базилик
Средние ноты: корица, белый кедр, жасмин, гвоздика, сандал, пачули, роза
Базовые ноты: амбра, бензоин, кожа, ладан, дубовый мох, ваниль
Hermès Terre d’Hermès, 7699 р.
Верхние ноты: грейпфрут, апельсин
Средние ноты: перец, пеларгония
Базовые ноты: ветивер, пачули, бензоин, кедр
Guerlain L’instant de Guerlain Pour Homme, от 14 113 р.
Верхние ноты: анис звездчатый, элеми, перец, лимон, бергамот
Средние ноты: какао, дым, жасмин, сандал, чай
Базовые ноты: пачули
Moschino Toy Boy, 4312 р.
Ноты: магнолия, груша, гвоздика, роза, смола, кашмеран, мускатный орех, бергамот, розовый перец, сандал
Guerlain Vetiver, от 13 341 р.
Верхние ноты: кориандр, нероли, табак, лимон, мускатный орех, бергамот, мандарин
Средние ноты: шалфей, корень ириса, табак, ветивер, перец
Базовые ноты: табак, мускатный орех, кожа, перец, ветивер, дубовый мох
Zadig & Voltaire This Is Him, 6987 р.
Верхние ноты: грейпфрут, черный перец
Средние ноты: ладан, ваниль
Базовые ноты: сандал
Изучайте нишевую парфюмерию. Такие бренды специализируются исключительно на духах и парфюмированных линейках, а сами ароматы чаще всего выпускаются в одинаковых флаконах. У парфюмеров больше свободы, так как они ориентируются не на массы, а на тех, кто хочет найти что‑то поинтереснее. Такой парфюм меньше рекламируют, а купить его сложнее. Самые яркие примеры нишевых марок — Serge Lutans, Frederic Malle, L’Artisan Parfumeur.
Однако сейчас границы размываются, многие нишевые бренды выпускают очень коммерческие композиции, захватывают полки в сетях и вкладывают огромные деньги в продвижение.
Пробуйте женский люкс. В этом сегменте разных и интересных композиций больше в разы. Например, мужчинам очень идут Angel Mugler и Chanel № 5.