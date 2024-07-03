«Аромат раздевалки старшеклассников»: 5 самых переоцененных мужских духов

Принцип популярности мужских ароматов такой же, как женских: самыми продаваемыми становятся громкие, настырные композиции. Не всегда лучшие, но всегда те, что вышибают дверь с ноги. Дисклеймер : если вы любите ароматы из этой подборки, с вами все в порядке. Хороши те духи, что радуют, а парфюмерия — вопрос вкуса. Но если вы сами устали от своего парфюма и хотите чего‑то нового, листайте дальше.