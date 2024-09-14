Чаши, грелки, «кровавый плейлист». Как пережить месячные: самый полный гид

Рекламный слоган «Оставайтесь активными даже в „эти дни“» особенно раздражает, когда после суток борьбы за жизнь вас еще неделю сопровождают вздутие, отечность, высыпания и дискомфорт от обильных выделений. Часто месячные — это период, который просто хочется пережить. Собрали советы, которые помогут сделать начало цикла выносимее.

Используйте средства гигиены, с которыми правда удобно Чаши

Пожалуй, лучшее изобретение человечества для женщин, которое позволило забыть об огромных шуршащих прокладках. Чаши безопаснее тампонов, поскольку не сушат слизистую влагалища и не вызывают синдрома токсического шока. В России они стали популярны в 2018–2019 годах, и с того момента производители здорово продвинулись: например, LilaCup выпустили серию из особо мягкого медицинского силикона, который не ощущается внутри, а BerryCup сконструировали девайс для женщин, у которых шейка матки расположена очень высоко или очень низко. Можно подобрать чашу нужного вам объема. Из минусов: надо кипятить перед каждым циклом и приноровиться с введением и извлечением (не тяните за хвостик, иногда он очень не вовремя выскальзывает из рук…).

Тампоны, с которыми можно заниматься сексом

Отличаются от обычных тем, что сделаны из медицинского материала (по ощущению они похожи на губку и не увеличиваются в размерах при впитывании), который не пересушивает слизистой и не травмирует тканей при введении и извлечении. Главная особенность тампонов этой марки в том, что с ними можно комфортно и без неприятных казусов заниматься сексом во время месячных: оба партнера не почувствуют тампона внутри благодаря мягкой текстуре. Продукт проходил тестирование и получил одобрение гинекологами, но все же не забывайте об основах безопасности: эти тампоны нужно извлекать сразу после секса и менять на новые, чтобы избежать возможного инфицирования матки.

Соберите гардеробную капсулу для месячных

Тело женщины меняется в размере в течение всего месяца: гормоны постоянно сменяют друг друга у руля, а наш живот переходит из плоского состояния в период овуляции к вздутому и болезненному во время месячных. Джинсы с высокой посадкой, которые идеально сидели неделю назад, могут с трудом застегиваться — и это нормально. Помним, что не мы должны подстраиваться под одежду, а наоборот, и выбираем для начала цикла более свободные и комфортные вещи.

Неэкономный на первый взгляд, но работающий в долгосрок лайфхак: соберите себе капсулу для месячных. Пусть у вас будут две пары стильных брюк на резинке и несколько неприталенных платьев, которые в обычные дни можно носить с ремнем.

Аутфит, чтобы выбраться в офис и не думать о том, что вы временно увеличились в размере

1 / 2 Платье свободного кроя Lichi, 9999 р.: сможете чувствовать себя легкой и воздушной (даже если в животе тоже скопилось слишком много воздуха). 2 / 2 Брюки палаццо на резинке Emka, 11 990 р., — универсальный вариант: накидываете поверх свободную рубашку, оверсайз-футболку или длинный жилет, и получается комфортный базовый образ.

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Подстройте план тренировок под цикл

«Не получается что‑то изменить, адаптируйся» — хороший слоган для женской спортивной рутины. В каждую неделю цикла наши показатели меняются, например, во время месячных значительно снижается выносливость и сила, поэтому тренеры рекомендуют делать акцент на мобильности: заниматься легкой йогой, растяжкой или МФР. В постменструальную фазу стоит развивать выносливость: подойдет бокс, HIIT, кроссфит и силовые. Овуляция считается лучшим временем для развития координации, так что можно подключить танцы и пилатес с упражнениями на баланс. А после снова переходим в лайтовым тренировкам. Организация Women’s Health Concern в памятке о менструации, собранной на основе статистических данных, рекомендует следить за регулярностью физической нагрузки: во-первых, во время месячных легкая растяжка помогает снизить болезненность, а, во-вторых, стабильные занятия спортом в течение всего месяца помогут легче пережить начало цикла.

Разрешите себе больше обычного и попросите о поддержке — это не стыдно

Периоды, когда мы болели в детстве, вспоминаются с приятной ностальгией — все потому, что тогда родители относились к нам особым образом, больше заботились и баловали вкусной едой. Этот рецепт работает и во взрослой жизни, только почему‑то распространяется лишь на реальные заболевания. Но, если на секунду отойти от отрицания месячных, которым пропитано общество, все сводится к фактам: вам физически плохо, поэтому вам нужна поддержка.

Помните сцену из фильма «Больше чем секс», где персонаж Эштона Катчера приносит героине Натали Портман коробку кексов и составляет для нее «кровавый плейлист»? В подобных историях ключевую роль играет внимание к себе и своим чувствам. Не столь важно, болит у вас живот от отравления или от того, что матка неистово выталкивает из себя неоплодотворенную яйцеклетку, попросите бойфренда заскочить за бургерами по пути домой. А если его нет, укутайтесь в теплый плед, включите любимый сериал и закажите вкусностей — плевать на диету, зато вашему внутреннему ребенку будет тепло и спокойно от того, что о нем позаботились (даже если это сделали вы сами).

Еще одно полезное для внутреннего дзена занятие — уход за кожей. Во-первых, пока вы мажете на лицо одну маску за другой, фокус внимания смещается на что‑то более приятное. Во-вторых, бьюти-рутина — это тоже способ позаботиться о себе (попробуйте начать тяжелый день с любимых баночек, и он пройдет чуточку легче). А заодно поможете своей коже быстрее справиться с воспалениями из‑за смены цикла.

1 / 6 Ободок для процедур Drakon, 355 р. 2 / 6 Лосьон от акне Sesderma, 2968 р.: азелаиновая и салициловая кислота в составе помогут быстрее справиться с воспалениями и убрать покраснения (обладательницам чувствительной кожи стоит наносить точечно). 3 / 6 Рассасывающая маска Aravia, 344 р., — простой по составу, но действенный в борьбе с воспалениями продукт. Ускоряет созревание прыщей и немного снимает отечность. 4 / 6 Кремовая ночная маска Genosys, 8200 р., выравнивает тон, делает кожу более напитанной и упругой, дает легкий противовоспалительный эффект и снижает отечность. К утру будете готовы покорять мир. 5 / 6 Активная сыворотка для сияния кожи Beauty of Joseon, 1690 р.: ниацинамид в сочетании с прополисом дают хороший антибактериальный эффект. Такие сыворотки работают в долгосрок, поэтому от одного применения чудес ждать не стоит, зато к следующему началу цикла заметите, что воспалений стало ощутимо меньше. 6 / 6 Выравнивающая тон тканевая маска AHC, 290 р.: заряженный на борьбу с воспалениями и постакне состав, приятная нескользящая ткань и о-о-очень много эссенции внутри.

Как облегчить боль, когда уже все плохо

Чтобы избавиться от боли, важно понимать, почему она появляется. Обычно главной причиной становится повышение простагландиновОни же провоцируют воспалительные процессы (например, предменструальные высыпания на лице), которые по иронии нужны нашему организму, чтобы запустить процесс отторжения скопившегося эпителия — грубо говоря, вызвать месячные. — гормоноподобных веществ, стимулирующих сокращения матки, чтобы та скорее избавилась от лишнего эндометрияЧасто простагландины накапливаются в мышечном слое матки в слишком большом количестве и неравномерно, из‑за чего все мышечные слои матки сокращаются неравномерно. Так возникают те самые неприятные спазмы, иногда отдающие ноющей болью в пояснице. . Часть, которая отвечает за выталкивание неоплодотворенной яйцеклетки, называется миометрием — это мышечная оболочка органа, которая и вызывает болезненные ощущения.

Во время месячных воздействуют на две причины боли: уменьшают количество простагландинов нестероидными противовоспалительными препаратами или расслабляют миометрий теплом, например грелкойРаньше считалось, что чрезмерное воздействие тепла может спровоцировать кровотечение и увеличить отток эндометрия. Кровообращение действительно уcиливается, но такое незначительное воздействие не способно вызвать серьезные осложнения, если женщина здорова. О противопоказаниях к использованию грелок должен сообщить ваш лечащий врач. .

Считается, что НПВС — самый эффективный тип обезболивающего при месячных. Врачи советуют принимать их в первые 48–72 часа после начала менструации, так как именно в это время образуется больше всего простагландинов. Однако такой вид препаратов крайне агрессивно воздействует на желудок и разъедает его защитную слизистую оболочку. Поэтому, если вы часто используете НПВС, обратитесь к гастроэнтерологу — он подскажет, какими средствами можно минимизировать риски для желудка.

В 2018 году корейские ученые проанализировали результаты одиннадцатиПрямо в аннотации работы ученые отмечают, что научному сообществу критически не хватает крупных количественных исследований на тему уменьшения менструальных болей. небольших исследований со всего мира о том, как согревающая терапия помогает при менструальной боли. В конечном счете все работы сходились в одном: нагревание болезненного участка действительно уменьшает спазмы и снижает болезненность ощущений. Более того, в некоторых случаях согревающая терапия оказывалась эффективнееПока не существует доказательств того, что грелки могут заменить обезболивающие. Но в частных случаях тепло действительно может помогать лучше — возможно из‑за разницы в воздействии. Комбинацию обоих методов тоже считают эффективной. , чем анальгетики.

В сравнении участвовали самые разные способы нагрева: медицинские электрические гаджеты и пояса из согревающей ткани (aka собачьей шерсти), патчи со специальным разогревающим порошком внутри и грелки. Результаты не менялись, так что делаем выводы: главное — согреть, как — не столь важно.

Можно использовать обыкновенную грелкуНе заполняйте грелку целиком, а лучше немного сожмите ее, перед тем как закрыть, так грелка будет принимать нужную форму при соприкосновении с телом. , но абсолютный чемпион в этом деле — детские грелки-игрушки, например от бренда Warmies. Во-первых, они безопаснее: внутри не используется вода, так что нет риска обжечься кипятком. Здесь за тепло отвечает наполнитель из проса, которое долго держит температуру, как термос. Кладете игрушку в микроволновку на 45 секунд, и она греет вас два часа. Во-вторых, такой вариант грелки еще и расслабляет: внутрь добавляют сушеную лаванду, которая при нагревании издает приятный аромат (засыпать с такой штукой вы будете моментально даже несмотря на боль). И конечно, гораздо приятнее лежать в обнимку с мягким плюшевым зверем, чем с резиновым пакетом в чехле. Единственный минус: игрушку нельзя стирать, поэтому с чисткой нужно быть осторожнее.

К электрическим грелкам на поясе часто добавляют опцию с массажем — видимо, чтобы сделать устройство многофункциональным. Конечно, удобно, когда один гаджет можно использовать еще и для шеи, но стоит учитывать, что физическое воздействие не всегда приятно при менструальных спазмах: массаж хорошо расслабляет зажатые мышцы, например в районе спины, но для нежной зоны живота может не подойти — даже профессиональные массажисты относятся к этой части тела с особой осторожностью.

Другой вариант, популярный за рубежом, — согревающие патчи. Не перепутайте их с перцовыми: они клеятся непосредственно на тело и разогревают участок за счет раздражения кожи, а патчи крепятся на внешнюю сторону белья и работают благодаря сочетанию самоактивирующихся компонентов, например, железного порошка, вермикулита и угля, которые вступают в реакцию и начинают выделять тепло.

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