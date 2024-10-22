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Электростимуляция мозга в домашних условиях помогла снизить симптомы депрессии

Сегодня в 11:02
Фото: Flow Neuroscience

Группа ученых из США и Великобритании провела вторую фазу клинических испытаний гарнитуры от компании Flow Neuroscience, которая предназначена для лечения депрессии с помощью электростимуляции мозга. Об этом сообщает The Guardian.

В исследованиях участвовали 174 человека с тяжелым депрессивным расстройством, которых разделили на две группы. Первые проходили 10-недельный курс лечения с электрической стимуляцией мозга, вторым устройство подавало лишь кратковременный слабый ток в начале и конце сеанса, не обеспечивая необходимой стимуляции.

Курс пациенты проходили дома, специалисты контролировали процесс во видеосвязи. Первые три недели 30-минутные занятия проходили по пять раз в неделю, оставшиеся семь недель ― по три.

В группе с электростимуляцией мозга уровень ремиссии составил 44,9%, в то время как в контрольной группе без стимуляции ― 21,8%. «Мы увидели эффект плацебо, когда люди, получавшие неактивное лечение, показали улучшение. Но в группе активного лечения было больше людей, у которых состояние улучшилось», ― пояснила одна из авторок исследования, профессорка из Королевского колледжа Лондона Синтия Фу.

Результаты исследования показывают, что люди с депрессией могут получать полезную стимуляцию мозга без необходимости посещать клинику, и что такое лечение может стать эффективной альтернативой для тех, кому не подходят традиционные методы лечения.

Примерно 5% взрослых людей в мире живут с депрессией. Самые распространенные методы лечения ― антидепрессанты и психотерапия, но более трети пациентов с тяжелым депрессивным расстройством не достигают полной клинической ремиссии.

Электростимуляцию мозга можно использовать для пациентов, которым не помогают или не нравятся антидепрессанты или которые не хотят проходить психотерапию.

Метод электростимуляции мозга, также известный как микрополяризация или tDCS (Transcranial direct current stimulation), уже одобрен для лечения большого депрессивного расстройства в Великобритании, Евросоюзе, Австралии и Мексике. Применяется он и в нескольких российских институтах.

При tDCS на лоб подается слабый ток силой до 2 миллиампер ― это в 400 раз слабее, чем при электросудорожной терапии, вызывающей генерализированный припадок в мозге. tDCS заставляет нейроны в лобных областях мозга активироваться более активно, что, как полагают, оказывает благотворное влияние на более широкую сеть мозга, затронутую депрессией.

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