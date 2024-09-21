Утепляемся красиво: 33 трикотажные вещи на осень

Тонкие кардиганы
Очередная заявка на тихую роскошь — мягкие кардиганы из кашемира и тонкой шерсти сдержанных, спокойных оттенков. Особенно востребованы этой осенью теплый горчичный, каштановый и кофейный оттенки, но классический красный, серый или нежно-розовый тоже актуальны. Носим с тренчами из лаковой кожи, лоферами и гольфами, юбками в складку или костюмными шортами — да, дизайнеры этой осенью вовсю играют со школьной эстетикой.
Свитеры
Одна из самых уютных и душеспасительных вещей (после тарелки горячего супа, конечно) — шерстяной свитер, в который можно завернуться прохладным вечером. Здесь дизайнеры не спешат экспериментировать и по-прежнему отдают предпочтение свободному крою и тактильно приятным материалам: мягкому кашемиру и пушистому мохеру. Накидываем поверх летнего платья-комбинации и носим с казаками или оксфордами и шерстяными носками.
Водолазки
Сложно представить что‑то более универсальное и базовое, чем однотонная шерстяная водолазка. Наравне с объемными моделями и тканью в рубчик этой осенью популярны полупрозрачные свитеры-паутинки с высоким воротом — греют они, конечно, не так сильно, как классический плотный свитер, зато интересно смотрятся с контрастными топами и лонгсливами.
Воротнички
Вязаные кардиганы, свитеры и даже топы с воротничками — заметный тренд этой осени. На самом деле этот элемент перекочевал в новые коллекции из летнего сезона — последние пару месяцев мы носили поло и вязаные рубашки-кроше. Кардиган или вязаный топ с воротничком дополнят строгие брюки или классические джинсы, нитка жемчуга и броги с веселыми носками — этакий old money core с безуминкой.
Трикотажные топы
И вновь тихая роскошь и мемы про very demure, very mindful. Трикотажные топы с короткими рукавами этой осенью дизайнеры предлагают носить как Бри Ван де Камп из «Отчаянных домохозяек» — с контрастным кардиганом или свитером. Limé не стесняется и цитирует аутфит героини сериала цвет в цвет. Мы тоже предлагаем не бояться пастельных или контрастных оттенков и смело экспериментировать.
Жилеты
В осенне-зимних коллекциях преобладают модели нейтральных цветов или с аккуратными принтами. Дизайнеры предлагают проверенные временем и понятные сочетания: у Victoria Beckham это удлиненные шерстяные жилеты с широкими атласными брюками и рубашками в тон; у Loewe — объемные вязаные жилеты с широкими джинсами О-образной формы; у Nanushka — жилеты с бахромой, надетые на голое тело.