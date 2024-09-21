Что носить?

Утепляемся красиво: 33 трикотажные вещи на осень

Сегодня в 12:15
Тихая роскошь и наряды Бри Ван де Камп из «Отчаянных домохозяек», свитеры с провокационными надписями и старый добрый дедушкин жилет в рубчик — собрали главные трикотажные тренды этой осени, чтобы вы точно не замерзли.

Тонкие кардиганы

Очередная заявка на тихую роскошь — мягкие кардиганы из кашемира и тонкой шерсти сдержанных, спокойных оттенков. Особенно востребованы этой осенью теплый горчичный, каштановый и кофейный оттенки, но классический красный, серый или нежно-розовый тоже актуальны. Носим с тренчами из лаковой кожи, лоферами и гольфами, юбками в складку или костюмными шортами — да, дизайнеры этой осенью вовсю играют со школьной эстетикой.

1/5

Кардиган с шерстью и шелком Finn Flare, 1490 р.

2/5

Кардиган приталенного кроя Limé, 4999 р.

3/5

Кардиган Howlin, 29 950 р.

4/5

Вязанный в рубчик кардиган на пуговицах Befree, 2999 р.

5/5

Трикотажный кардиган на пуговицах Benetton, 8599 р.

Свитеры

Одна из самых уютных и душеспасительных вещей (после тарелки горячего супа, конечно) — шерстяной свитер, в который можно завернуться прохладным вечером. Здесь дизайнеры не спешат экспериментировать и по-прежнему отдают предпочтение свободному крою и тактильно приятным материалам: мягкому кашемиру и пушистому мохеру. Накидываем поверх летнего платья-комбинации и носим с казаками или оксфордами и шерстяными носками.

1/7

Джемпер унисекс Sorry I’m Not, 21 000 р.

2/7

Свитер Mir Stores, 15 990 р.

3/7

Джемпер с альпакой и махером Idol, 16 990 р.

4/7

Свитер Studio 29, 17 900 р.

5/7

Свитер с ангорской шерстью Limé, 5999 р.

6/7

Свитер Gleb Kostin. Solutions, 12 700 р.

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Свитер The Ragged Priest, 8393 р.

Водолазки

Сложно представить что‑то более универсальное и базовое, чем однотонная шерстяная водолазка. Наравне с объемными моделями и тканью в рубчик этой осенью популярны полупрозрачные свитеры-паутинки с высоким воротом — греют они, конечно, не так сильно, как классический плотный свитер, зато интересно смотрятся с контрастными топами и лонгсливами.

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Водолазка из шерсти мериноса 12Storeez, 13 000 р.

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Водолазка в полоску «Снежная королева», 1980 р.

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Свитер из смесовой шерсти Limé, 5 999 р.

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Свитер из кашемира Present&Simple, 49 990 р.

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Трикотажная водоазка из хлопка Benetton, 6599 р.

Воротнички

Вязаные кардиганы, свитеры и даже топы с воротничками — заметный тренд этой осени. На самом деле этот элемент перекочевал в новые коллекции из летнего сезона — последние пару месяцев мы носили поло и вязаные рубашки-кроше. Кардиган или вязаный топ с воротничком дополнят строгие брюки или классические джинсы, нитка жемчуга и броги с веселыми носками — этакий old money core с безуминкой.

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Свитер из смесовой шерсти Limé, 6999 р.

2/5

Кардиган на молнии с воротничком Befree, 1999 р.

3/5

Джемпер-поло из смесовой шерсти Idol, 6990 р.

4/5

Кардиган из пряжи с шерстью Studio 29, 15 900 р.

5/5

Свитер Ugly Sweater Club, 24 900 р.

Трикотажные топы

И вновь тихая роскошь и мемы про very demure, very mindful. Трикотажные топы с короткими рукавами этой осенью дизайнеры предлагают носить как Бри Ван де Камп из «Отчаянных домохозяек» — с контрастным кардиганом или свитером. Limé не стесняется и цитирует аутфит героини сериала цвет в цвет. Мы тоже предлагаем не бояться пастельных или контрастных оттенков и смело экспериментировать.

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Футболка из хлопковой пряжи Studio 29, 10 900 р.

2/5

Жилет вязаный рваный Befree, 1599 р.

3/5

Джемпер из шерсти с коротким рукавом Idol, 8990 р.

4/5

Топ без рукавов из шерсти Daisyknit, 7890 р.

5/5

Топ из шерсти и кашемира 12Storeez, 13 000 р.

Жилеты

В осенне-зимних коллекциях преобладают модели нейтральных цветов или с аккуратными принтами. Дизайнеры предлагают проверенные временем и понятные сочетания: у Victoria Beckham это удлиненные шерстяные жилеты с широкими атласными брюками и рубашками в тон; у Loewe — объемные вязаные жилеты с широкими джинсами О-образной формы; у Nanushka — жилеты с бахромой, надетые на голое тело.

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Жилет из шерсти на пуговицах Daisyknit,
11 890 р.

2/5

Жилет вязаный с леопардовым принтом Befree, 2299 р.

3/5

Жилет с ангорской шерстью Limé, 5999 р.

4/5

Жилет Marni, 21 180 р.

5/5

Жилет из шерсти мериноса Benetton, 5999 р.

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