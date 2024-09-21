Утепляемся красиво: 33 трикотажные вещи на осень

Тихая роскошь и наряды Бри Ван де Камп из «Отчаянных домохозяек», свитеры с провокационными надписями и старый добрый дедушкин жилет в рубчик — собрали главные трикотажные тренды этой осени, чтобы вы точно не замерзли.

Тонкие кардиганы

Очередная заявка на тихую роскошь — мягкие кардиганы из кашемира и тонкой шерсти сдержанных, спокойных оттенков. Особенно востребованы этой осенью теплый горчичный, каштановый и кофейный оттенки , но классический красный, серый или нежно-розовый тоже актуальны. Носим с тренчами из лаковой кожи, лоферами и гольфами, юбками в складку или костюмными шортами — да, дизайнеры этой осенью вовсю играют со школьной эстетикой .

1 / 5 Кардиган с шерстью и шелком Finn Flare, 1490 р. 2 / 5 Кардиган приталенного кроя Limé, 4999 р. 3 / 5 Кардиган Howlin, 29 950 р. 4 / 5 Вязанный в рубчик кардиган на пуговицах Befree, 2999 р. 5 / 5 Трикотажный кардиган на пуговицах Benetton, 8599 р.

Свитеры

Одна из самых уютных и душеспасительных вещей (после тарелки горячего супа, конечно) — шерстяной свитер, в который можно завернуться прохладным вечером. Здесь дизайнеры не спешат экспериментировать и по-прежнему отдают предпочтение свободному крою и тактильно приятным материалам: мягкому кашемиру и пушистому мохеру. Накидываем поверх летнего платья-комбинации и носим с казаками или оксфордами и шерстяными носками .

Водолазки

Сложно представить что‑то более универсальное и базовое, чем однотонная шерстяная водолазка. Наравне с объемными моделями и тканью в рубчик этой осенью популярны полупрозрачные свитеры-паутинки с высоким воротом — греют они, конечно, не так сильно, как классический плотный свитер, зато интересно смотрятся с контрастными топами и лонгсливами.

Воротнички

Вязаные кардиганы, свитеры и даже топы с воротничками — заметный тренд этой осени. На самом деле этот элемент перекочевал в новые коллекции из летнего сезона — последние пару месяцев мы носили поло и вязаные рубашки-кроше. Кардиган или вязаный топ с воротничком дополнят строгие брюки или классические джинсы, нитка жемчуга и броги с веселыми носками — этакий old money core с безуминкой.

Трикотажные топы

И вновь тихая роскошь и мемы про very demure, very mindful. Трикотажные топы с короткими рукавами этой осенью дизайнеры предлагают носить как Бри Ван де Камп из «Отчаянных домохозяек» — с контрастным кардиганом или свитером . Limé не стесняется и цитирует аутфит героини сериала цвет в цвет. Мы тоже предлагаем не бояться пастельных или контрастных оттенков и смело экспериментировать.

1 / 5 Футболка из хлопковой пряжи Studio 29, 10 900 р. 2 / 5 Жилет вязаный рваный Befree, 1599 р. 3 / 5 Джемпер из шерсти с коротким рукавом Idol, 8990 р. 4 / 5 Топ без рукавов из шерсти Daisyknit, 7890 р. 5 / 5 Топ из шерсти и кашемира 12Storeez, 13 000 р.

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