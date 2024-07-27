Достаем батины сандалии: 29 трендовых пар мужской обуви этого лета

Про босоногую обувь все заговорили еще весной. Считается, что сконструированная особым образом пара ботинок или сандалей лучше подходит нашим стопам, чем привычные узконосые модели, в которых пальцы могут деформироваться, а стопа — перегружаться. Поклонники босоногой обуви отмечают, что у них меньше болит спина, перестают уставать ноги, проходят проблемы с осанкой и даже головные боли. Исследования подтверждают некоторые положительные эффекты от ношения босоногой обуви, но все же это не лекарство от всех бед. Еще один заметный и родственный тренд — «пальчики»: сандалии с пальцами и таби вроде Nike Air Rift. В общем, чем страннее, тем лучше!