Красивые вещи

Достаем батины сандалии: 29 трендовых пар мужской обуви этого лета

Сегодня в 12:00
Возможно, ваш отец, который носит сандалии с носками, все это время что‑то знал: кроксы, пальчиковая обувь и ортопедические тапочки — главные обувные тренды этого сезона. Собрали пары на любой вкус (и стопу). Приятный бонус: в подборке только комфортные и удобные позиции.

Кроксы и около того

За последние пять лет обувь поваров и врачей превратилась в самую модную пару, а компания выпустила с десяток горячих коллабораций (наше сердце принадлежит ушастым шроксам из совместной коллекции со «Шреком») и новых моделей. Поэтому яркие кроксы на лето — беспроигрышный вариант: их легко мыть, в них не жарко и не страшно оказаться под дождем, а кастомизировать пару можно джибитсами. Нашлись у Crocs и последователи — от концептуальной марки Suicoke, которая выпустила свою версию сабо, до явных подражателей вроде Founds.

Suicoke, 13 260 р.

Founds, 1395 р.

Crocs, 2499 р.

Befree, 997 р.

EA7, 11 198 р.

Сандалии

Походные на липучках, классические кожаные и спортивные с ультрагибкой подошвой — сандалии давно проникли в наш повседневный гардероб и не ассоциируются с курортной набережной на югах. Носить сандалии предлагаем с яркими высокими носками, чтобы не натирало ноги, и с любыми вещами: от деловых брюк и жакета до карго-шорт и яркой рубашки.

Napapijri, 3999 р.

Hiker, 4999 р.

12 Storeez, 11 980 р.

Toread, 4899 р.

Cordillero, 2999 р.

Шлепанцы и тапочки

Вариант для самых жарких дней — в шлепанцах и мягких тапочках особенно приятно рассекать по раскаленному городу, представляя, что вы на курорте. Среди заметных «тапочных» трендов — обувь с перемычками на пальце (стайлинг-хак для такой пары — намотать на тесемки шелковый шарф) и пухлые тапочки мыльницы вроде Hike, не теряющие популярности которое лето подряд.

Hike, 4990 р.

The North Face, 8999 р.

Suicoke, 14 660 р.

Nike, 8599 р.

Raf Simons, 10 400 р.

Пальчиковые и босоногие

Про босоногую обувь все заговорили еще весной. Считается, что сконструированная особым образом пара ботинок или сандалей лучше подходит нашим стопам, чем привычные узконосые модели, в которых пальцы могут деформироваться, а стопа — перегружаться. Поклонники босоногой обуви отмечают, что у них меньше болит спина, перестают уставать ноги, проходят проблемы с осанкой и даже головные боли. Исследования подтверждают некоторые положительные эффекты от ношения босоногой обуви, но все же это не лекарство от всех бед. Еще один заметный и родственный тренд — «пальчики»: сандалии с пальцами и таби вроде Nike Air Rift. В общем, чем страннее, тем лучше!

Suicoke, 39 600 р.

Nike, 8036 р.

Vibram, 5990 р.

Unicorn, 10 000 р.

Лоферы

Для тех, кому пальчиковая и босоногая обувь кажется слегка экстравагантной, есть лоферы. Для жарких дней и повседневных образов больше подойдут модели из мягкой замши и расслабленные силуэты вроде мышастой пары Lime. Кстати, популярная модель мэри джейн пробралась и в мужские коллекции обуви — этим летом популярны лоферы с перемычками и ремешками. Например, обратите внимание на пару Dr. Martens.

Lime, 11 999 р.

Dr. Martens, 18 280 р.

Ecco, 12 149 р.

Idol, 8990 р.

Sanders, 34 000 р.

Сабо

Ортопедическая обувь и аллюзии на нее остаются с нами как минимум еще на один сезон. А мы и рады — сложно представить более удобную пару. Конечно, от уже существующих проблем со стопами и осанкой биркенштоками не спастись, но для долгих прогулок и прочих городских активностей сабо с правильными стельками подходят как нельзя лучше. Носите с яркими носками и гольфами с задорным принтом.

Scholl, 9790 р.

Lime, 9999 р.

Klogg, 10 430 р.

Nike, 11 999 р.

Relaxshoe, 7915 р.

Подробности по теме
Кровь на асфальте: как не натереть ноги в летних босоножках и облегчить боль от каблуков
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами