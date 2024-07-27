Достаем батины сандалии: 29 трендовых пар мужской обуви этого лета

Кроксы и около того
За последние пять лет обувь поваров и врачей превратилась в самую модную пару, а компания выпустила с десяток горячих коллабораций (наше сердце принадлежит ушастым шроксам из совместной коллекции со «Шреком») и новых моделей. Поэтому яркие кроксы на лето — беспроигрышный вариант: их легко мыть, в них не жарко и не страшно оказаться под дождем, а кастомизировать пару можно джибитсами. Нашлись у Crocs и последователи — от концептуальной марки Suicoke, которая выпустила свою версию сабо, до явных подражателей вроде Founds.
Сандалии
Походные на липучках, классические кожаные и спортивные с ультрагибкой подошвой — сандалии давно проникли в наш повседневный гардероб и не ассоциируются с курортной набережной на югах. Носить сандалии предлагаем с яркими высокими носками, чтобы не натирало ноги, и с любыми вещами: от деловых брюк и жакета до карго-шорт и яркой рубашки.
Шлепанцы и тапочки
Вариант для самых жарких дней — в шлепанцах и мягких тапочках особенно приятно рассекать по раскаленному городу, представляя, что вы на курорте. Среди заметных «тапочных» трендов — обувь с перемычками на пальце (стайлинг-хак для такой пары — намотать на тесемки шелковый шарф) и пухлые тапочки мыльницы вроде Hike, не теряющие популярности которое лето подряд.
Пальчиковые и босоногие
Про босоногую обувь все заговорили еще весной. Считается, что сконструированная особым образом пара ботинок или сандалей лучше подходит нашим стопам, чем привычные узконосые модели, в которых пальцы могут деформироваться, а стопа — перегружаться. Поклонники босоногой обуви отмечают, что у них меньше болит спина, перестают уставать ноги, проходят проблемы с осанкой и даже головные боли. Исследования подтверждают некоторые положительные эффекты от ношения босоногой обуви, но все же это не лекарство от всех бед. Еще один заметный и родственный тренд — «пальчики»: сандалии с пальцами и таби вроде Nike Air Rift. В общем, чем страннее, тем лучше!
Лоферы
Для тех, кому пальчиковая и босоногая обувь кажется слегка экстравагантной, есть лоферы. Для жарких дней и повседневных образов больше подойдут модели из мягкой замши и расслабленные силуэты вроде мышастой пары Lime. Кстати, популярная модель мэри джейн пробралась и в мужские коллекции обуви — этим летом популярны лоферы с перемычками и ремешками. Например, обратите внимание на пару Dr. Martens.
Сабо
Ортопедическая обувь и аллюзии на нее остаются с нами как минимум еще на один сезон. А мы и рады — сложно представить более удобную пару. Конечно, от уже существующих проблем со стопами и осанкой биркенштоками не спастись, но для долгих прогулок и прочих городских активностей сабо с правильными стельками подходят как нельзя лучше. Носите с яркими носками и гольфами с задорным принтом.