Есть ли в SPF опасные компоненты? А как получать витамин D? Отвечаем на главные вопросы

Этим летом тикток дал жару: пока одни проводили сезон в стиле brat summer, другие призывали отказаться от солнцезащитных средств, руководствуясь тем, что SPF приводит к раку кожи. Разбираемся с дерматологом, что не так с этим опасным трендом, и как правильно защищать себя от ультрафиолета.

Что говорят противники солнцезащитных средств

Серфер @will.lamb.1, у которого сейчас 94 тысячи подписчиков в тиктоке, в начале мая бескопромиссно заявил: «Я не собираюсь пользоваться санскрином, и вам тоже не стоит этого делать». Юноша так аргументировал это решение: наши бабушки и дедушки не пользовались санскрином, в отличие от нас, но заболеваемость раком кожи только выросла.

После этого блогер объяснил разницу между химическими SPF-средствами, которые впитываются в кожу, и минеральными — действующими как щит. В конце ролика Will Lamb признался, что как серфер, постоянно находящийся на солнце, он пользуется кремами, просто выбирает второй вариант — более предсказуемый оксид цинка. Пользователи не оценили заигрывание с опасной темой.

«Мой дедушка умер от рака кожи, когда моему отцу было всего два года», — говорится в комментарии под роликом, который собрал больше всего лайков.

Примеров такой повестки немало. «Люди, которые пользуются солнцезащитным кремом, всегда заболевают раком кожи», — гласит твит, который посмотрели почти 60 тысяч раз. Авторка бьюти-аккаунта @doll10beaut связывает рост заболеваемости раком кожи с повсеместной популярностью санскрина, а информацию об опасности солнца называет пропагандой.

« Как ребенок поколения Х, я бы хотела, чтобы мои родители верили в важность солнцезащиты , — пишет в комментариях одна из зрительниц. — У меня было много солнечных ожогов в 80-е, а теперь меланома».

В мае этого года, когда начали появляться многочисленные ролики о вреде SPF, количество запросов в гугле «Вызывает ли солнцезащитный крем рак» выросло на 160% по сравнению с предыдущим месяцем

Чем больше появлялось подобных тиктоков и постов, тем сильнее беспокоились дерматологи: многие из них начали записывать ответные видео, в которых объясняли, почему анти-SPF тренд опасен.

«Вижу много высказываний о том, что санскрин токсичен. И как дерматолог я могу согласиться с вами — поэтому, пожалуйста, не ешьте его и не купайтесь в нем несколько раз за день . Потому что это средство опасно именно в этих двух обстоятельствах», — иронизирует @skinbydrazi, врач с почти двухмиллионной аудиторией в тиктоке.

Есть ли в санскринах опасные компоненты?

Большинство громких скандалов, связанных с потенциальной опасностью солнцезащитных средств, возникли в 2021 году. Ученые провели сравнительный анализ и обнаружили, что если в течение шести недель держать SPF-средство при температуре 40 градусов и влажности воздуха 75%, в нем увеличивается концентрация бензофенонаBenzophenone-3, ультрафиолетовый поглотитель.. Предполагается, что такие условия имитируют естественное хранение продукта (например, если оставлять крем в нагретой машине), но, справедливости ради, в большинстве стран мира такая температура не будет сохраняться круглосуточно на протяжении полутора месяцев. Есть и дополнительное объяснение, почему к этим данным стоит относиться критически.

Марина Николаева Дерматолог Lahta Clinic, член научного общества дерматовенерологов имени В.М.Тарновского

«По бензофенону есть небольшой объем данных, из которых следует, что он может быть потенциально канцерогенным для животных и моделей клеток в лабораторных условиях.

Доказанного канцерогенного действия на человека не обнаружено.

К тому же, важно понимать, как проводились эксперименты с участием животных: в основном их кормили или мазали огромным количеством этого продукта, разведенного в ацетоне. Этот растворитель в санскринах обычно не используется. Поэтому перевести эти данные на человеческую популяцию невозможно — у нас нет оснований утверждать, что уровень проникновения в кожу был бы таким же«.

Второй скандал разгорелся в том же 2021 году: независимая лаборатория Valisure протестировала 294 партии санскринов от 69 разных компаний и обнаружила в некоторых средствах бензолВ США допустимое содержание бензола в лекарственных препаратах и уходовых средствах — 2 ppm (parts per million), это 1/150 капли бензола на 150 мл средства. По данным Valisure, в 14 из 294 партий концентрация вещества была выше. — в основном, в тех, которые производятся в форме спрея или на основе алое. Исследователи направили обращение в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых товаров и медикаментов (FDA) с просьбой отозвать 78 продуктов и провести собственное расследование их производства.

Марина Николаева объясняет, что бензол не включен в обязательную формулу солнцезащитных средств, и попасть он туда может либо в виде побочного продукта при плохой чистке компонентов, либо в результате пренебрежения условиями производства. Как правило, все средства, которые выводятся на рынок, тестируются. Но, судя по всему, есть место нарушениям, которые потом расследуются. „ Бензол грозит повышенным риском развития лейкоза, но при минимальной концентрации он увеличивается на доли процента — это статистически не важное различие, — утверждает дерматолог. — В сигаретном дыме и парах бензина содержится более высокое количество бензола.

Мы не можем говорить о том, что какие‑то компоненты санскринов потенциально опасны и могут вызвать рак. Это манипуляция данными и способ навести панику».



Факторы риска развития рака кожи и меланомы:

продолжительный контакт с ультрафиолетом;

наследственная предрасположенность — случаи заболевания раком кожи в семье;

прием лекарств, снижающих активность иммунитета;

частые солнечные ожоги в детстве;

светлая кожа.

Как получить витамин D, пользуясь санскрином

Один из аргументов противников SPF звучит примерно так: «Мы знаем, что организму необходимо получать витамин D, так почему же мы должны защищать себя от солнца, которое обеспечивает нас им?». Пользовательница тиктока @bes_social рассказала, что не использует солнцезащитные средства, потому что витамин D предотвращает рак, и якобы нет смысла прятать себя от солнечных лучей.

В комменатриях под ее роликом люди массово стали писать о том, к чему приводят подобные заблуждения. «Мне 43 года, и у меня рак кожи, — рассказал один из пользователей. — Я раньше не верил в пользу от санскрина, но теперь пользуюсь им каждый раз, когда выхожу из дома».

Марина Николаева Дерматолог Lahta Clinic, член научного общества дерматовенерологов имени В.М.Тарновского

«Основная задача витамина D в нашем организме — регуляция кальций-фосфорного обмена. Предотвращение дефицита особенно критично в детском возрасте, потому что эти органические вещества регулируют плотность и крепость наших костей.

Какую‑то часть солнечных лучей санскрин пропускает — это не глухой блок. Действие ультрафиолета полностью не блокируется, когда мы мажемся кремом.

Если находиться под солнцем в течение пятнадцати минут, можно получить суточную норму витамина D, но УФ-индекс должен быть не выше трех-четырех».

Можно ли защитить себя от рака кожи, правильно питаясь?

Некоторые сторонники анти-SPF движения уверены, что главный катализатор развития рака — неправильное питание, а не солнце. А значит, ультрафиолетовых лучей бояться не стоит.

Марина Николаева Дерматолог Lahta Clinic, член научного общества дерматовенерологов имени В.М.Тарновского

«Прямой взаимосвязи между диетами и рисками развития рака кожи не установлено. Качество и разнообразность питания хороши для здоровья в целом, но если говорить про доказанные факторы, влияющие на возникновение рака, есть более значимые моменты. Как развиваются злокачественные новообразования? Во многом это постепенное накопление поломок ДНК, когда клетки начинают жить и делиться бесконечно. И основной канцероген для повреждения клеток — ультрафиолет . Поэтому защиту от солнца можно считать хорошим способом профилактики».

Как пользоваться санскрином?

Использование солнцезащитных средств можно разделить на две категории: для здоровья — то есть для снижения рисков развития рака кожи, и в качестве элемента анти-эйдж рутины. В первом случае использовать SPF-средства следует каждый раз, когда УФ-индекс выше трех (проверять можно в приложении прогноза погоды или через поисковики). Средство необходимо наносить на все открытые участки кожи и обновлять после трех часов на солнце.

«Современные химические фильтры медленнее разрушаются и могут удерживать должную защиту дольше, но мы двигаемся, сальные железы работают и могут стереть средство с кожи. Поэтому надежнее повторно наносить его», — уточняет Марина Николаева.

А если SPF-крем появляется в косметичке, чтобы снизить риск повреждения коллагеновых и эластиновых волокон ультрафиолетом, использовать его можно на регулярной основе в любое время года и погоду.

«Даже небольшое количество ультрафиолетовых лучей может наносить небольшие повреждения волокнам, а это приводит к появлению ранних морщин», — объясняет дерматолог.

Еще специалистка рекомендует чаще наносить санскрин людям, у которых есть склонность к появлению пигментов — например, из‑за мелазмыНарушение пигментации кожи. или поствоспалительной пигментации. А также тем, чья кожа временно становится более чувствительной к ультрафиолету: например, после кислотных пилингов, фототерапии, приема «Роаккутана». «Речь не об ожогах или высоком риске развития рака кожи, это эстетическая история, чтобы избежать пигментации или фотостарения», — уточняет Марина Николаева.

Нужен ли SPF детям

Нежной детской коже нужна особая защита от солнца: до двух-трех лет клетки-меланоциты, образующие пигмент, работают недостаточно активно — в результате малыши обгорают гораздо быстрее взрослых . Младенцам до шести месяцев лучше не находиться на открытом солнце, потому что в этом возрасте еще не все SPF-средства разрешены. В погоду, когда УФ-индекс особенно высокий, солнечные ванны могут принести больше вреда, чем пользы.

«Загар — это не показатель здоровья и благополучия, это крик о помощи: клетки кожи в ответ на повреждение бросают все доступные ресурсы на свое спасение — пигмент меланин защищает ядро (и ДНК) от изменения и накопления мутаций, — объясняет Марина Николаева. — Солнечные ожоги увеличивают риск развития рака кожи. Если получать их в детском возрасте, они становятся „бомбой замедленного действия“ ».

Какое средство выбрать

Для детей

Убедитесь, что это физические солнцезащитные фильтры В оксиде цинка и диоксиде титана молекулы слишком крупные, а значит, они не способны проникать через роговой слой эпидермиса. Проверьте отсутствие отдушек и красителей Избегайте раздражающих химических фильтров Среди них benzophenone, avobenzone, РАВА (парааминобензойная кислота), homosalate, methoxycinnamate, оctocrylene.

1 / 3 Минеральный крем Uriage 1st, 1279 р. 2 / 3 Солнцезащитное молочко Mustela very high protection, 783 р. 3 / 3 Детское солнцезащитное молочко Avene, 2449 р.

Для взрослых

Серьезных ограничений по выбору средств для взрослых нет, но, если кожа чувствительная и легко раздражается, стоит быть осторожными с химическими солнцезащитными фильтрами.