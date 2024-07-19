Красивые вещи

Тяжелый люкс, мермейдкор и готика: 30 нарядов подружки невесты на любой вкус

Сегодня в 15:00
От легких шелковых платьев до максималистских вариантов и нарядов, которые не отправятся в шкаф после одного вечера: вот что стоит надеть на свадьбу лучшей подруги в этом году.

Свадьба, даже чужая, — это не только праздник любви, охота за букетом невесты и многоярусный торт, но и серьезная ответственность. Прежде всего по части соблюдения дресс-кода: скорее всего, в приглашении будет указан стиль одежды, степень нарядности или примерная цветовая гамма платьев подружки невесты.

Если же никаких рекомендаций нет, то руководствуемся простыми правилами: черный и белый цвета «на стопе», ничего излишне сексуального и обнаженного (это не голая вечеринка).

В бельевом стиле

1/5

12Storeez, 36 980 р.

2/5

Idol, 16 990 р.

3/5

Present & Simple, 12 990 р.

4/5

Lime, 7999 р.

5/5

Selfmade, 4 990 рублей

Легкое платье на тонких бретелях из невесомого шелка или струящегося сатина — беспроигрышный вариант для летней свадьбы. В таком не будет жарко на улице, где, скорее всего, пройдет часть праздника. Если хочется усложнить образ вторым слоем, можно накинуть поверх платья жакет или вязаную жилетку, а из обуви подойдут удобные мюли на небольшом каблуке (вам еще танцевать) или босоножки с тонкими ремешками. В общем, вариант на тот случай, когда хочется соответствовать нарядному дресс-коду, но без заморочек со сложным образом и покупкой вычурного платья.

Пышный праздник

1/5

My812, 62 000 р.

2/5

Daisy Knit, 5956 р.

3/5

MUA, 7699 р.

4/5

Sea NY, 42 420 р.

5/5

Abitu, 30 000 р.

Если хочется разодеться в пух и прах, а сама свадьба — мероприятие серьезное и пышное, советуем присмотреться к платьям с объемными рукавами, широкими юбками и корсетным верхом. В конце концов, все, что в повседневной жизни кажется слишком нарядным, ждало своего часа в вашем шкафу как раз для такого случая!

Если цветовая гамма не прописана в приглашении, советуем выстраивать ее вокруг тяжелого люкса — золота и платины, серебра, жемчуга и других «драгоценных» оттенков. Классический барби-розовый тоже будет в тему, как и банты с рюшами, которым на свадьбе самое место.

Русалочья свадьба

1/5

Moreish, 18 000 р.

2/5

You Wanna, 8975 р.

3/5

Muus, 26 000 р.

4/5

Selfmade, 6990 р.

5/5

Studio 29, 6 900 р.

Мермейдкор — тренд, который мы полюбили пару сезонов назад — идеально вписывается в летний свадебный дресс-код. Вам понадобятся пайетки и блестки, струящиеся ткани, платья в пол с «хвостами» и прохладный голубой или металлик-оттенок, который будет очень кстати в тридцатиградусную жару. Чтобы получилось десять Ариэль из десяти, не забудьте про макияж с влажным блеском хайлайтера, шиммерные румяна и легкую серферскую волну в волосах.

На свадьбу, а потом — в офис

1/5

Lime, 4599 р.

2/5

Pitkina, 10 900 р.

3/5

JNBY, 11 950 р.

4/5

WOS, 49 840 р.

5/5

Gate31, 12 890 р.

Вариант для тех, кто не любит слишком нарядные вещи, которые редко удается выводить в свет часто. Если дресс-код на свадьбе тяготеет к кэжуалу и расслабленной повседневности, советуем делать ставку на минимализм. В платье лаконичного фасона и бодрой расцветки после торжества можно будет ходить на бранчи с подругами, по делам и даже в офис.

Против правил

1/5

Ushatava, 18 000 р.

2/5

Muus, 25 000 р.

3/5

Lichi, 7499 р.

4/5

Basic Pleasure Mode, 12 792 р.

5/5

JNBY, 15 330 р.

Если жених с невестой идут против правил и отказываются от белого цвета в нарядах или планируют закатить анти-свадьбу с маскарадным дресс-кодом, не сдерживайте себя. Надевайте белоснежное платье-торт, готическое черное одеяние, джинсовый сарафан или даже платье-футболку — в конце концов, на этом празднике любви вам должно быть комфортно и весело.

Не платье

1/5

Lime, 4999 р.

2/5

Choux, 17 980 р. и 23 980 р.

3/5

Love Republic, 9599 р.

4/5

May of May, 26 400 р.

5/5

Novembre, 17 980 р.

Даже при умеренно-строгом дресс-коде платье — это не стопроцентное обязательство. Его можно заменить нарядным комбинезоном или игривой юбкой с акцентом. А после торжества — носить наряд в повседневной жизни.

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