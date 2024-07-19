Тяжелый люкс, мермейдкор и готика: 30 нарядов подружки невесты на любой вкус

Свадьба, даже чужая, — это не только праздник любви, охота за букетом невесты и многоярусный торт, но и серьезная ответственность. Прежде всего по части соблюдения дресс-кода: скорее всего, в приглашении будет указан стиль одежды, степень нарядности или примерная цветовая гамма платьев подружки невесты.
Если же никаких рекомендаций нет, то руководствуемся простыми правилами: черный и белый цвета «на стопе», ничего излишне сексуального и обнаженного (это не голая вечеринка).
В бельевом стиле
12Storeez, 36 980 р.
Idol, 16 990 р.
Present & Simple, 12 990 р.
Lime, 7999 р.
Selfmade, 4 990 рублей
Легкое платье на тонких бретелях из невесомого шелка или струящегося сатина — беспроигрышный вариант для летней свадьбы. В таком не будет жарко на улице, где, скорее всего, пройдет часть праздника. Если хочется усложнить образ вторым слоем, можно накинуть поверх платья жакет или вязаную жилетку, а из обуви подойдут удобные мюли на небольшом каблуке (вам еще танцевать) или босоножки с тонкими ремешками. В общем, вариант на тот случай, когда хочется соответствовать нарядному дресс-коду, но без заморочек со сложным образом и покупкой вычурного платья.
Пышный праздник
Если хочется разодеться в пух и прах, а сама свадьба — мероприятие серьезное и пышное, советуем присмотреться к платьям с объемными рукавами, широкими юбками и корсетным верхом. В конце концов, все, что в повседневной жизни кажется слишком нарядным, ждало своего часа в вашем шкафу как раз для такого случая!
Если цветовая гамма не прописана в приглашении, советуем выстраивать ее вокруг тяжелого люкса — золота и платины, серебра, жемчуга и других «драгоценных» оттенков. Классический барби-розовый тоже будет в тему, как и банты с рюшами, которым на свадьбе самое место.
Русалочья свадьба
Мермейдкор — тренд, который мы полюбили пару сезонов назад — идеально вписывается в летний свадебный дресс-код. Вам понадобятся пайетки и блестки, струящиеся ткани, платья в пол с «хвостами» и прохладный голубой или металлик-оттенок, который будет очень кстати в тридцатиградусную жару. Чтобы получилось десять Ариэль из десяти, не забудьте про макияж с влажным блеском хайлайтера, шиммерные румяна и легкую серферскую волну в волосах.
На свадьбу, а потом — в офис
Вариант для тех, кто не любит слишком нарядные вещи, которые редко удается выводить в свет часто. Если дресс-код на свадьбе тяготеет к кэжуалу и расслабленной повседневности, советуем делать ставку на минимализм. В платье лаконичного фасона и бодрой расцветки после торжества можно будет ходить на бранчи с подругами, по делам и даже в офис.
Против правил
Если жених с невестой идут против правил и отказываются от белого цвета в нарядах или планируют закатить анти-свадьбу с маскарадным дресс-кодом, не сдерживайте себя. Надевайте белоснежное платье-торт, готическое черное одеяние, джинсовый сарафан или даже платье-футболку — в конце концов, на этом празднике любви вам должно быть комфортно и весело.
Не платье
Даже при умеренно-строгом дресс-коде платье — это не стопроцентное обязательство. Его можно заменить нарядным комбинезоном или игривой юбкой с акцентом. А после торжества — носить наряд в повседневной жизни.