Тяжелый люкс, мермейдкор и готика: 30 нарядов подружки невесты на любой вкус

Легкое платье на тонких бретелях из невесомого шелка или струящегося сатина — беспроигрышный вариант для летней свадьбы. В таком не будет жарко на улице, где, скорее всего, пройдет часть праздника. Если хочется усложнить образ вторым слоем, можно накинуть поверх платья жакет или вязаную жилетку, а из обуви подойдут удобные мюли на небольшом каблуке (вам еще танцевать) или босоножки с тонкими ремешками. В общем, вариант на тот случай, когда хочется соответствовать нарядному дресс-коду, но без заморочек со сложным образом и покупкой вычурного платья.