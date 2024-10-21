ABC News: в теле Лиама Пейна обнаружили «розовый кокаин» и другие наркотики

В теле погибшего музыканта Лиама Пейна, экс-участника группы One Direction, обнаружили различные наркотики. Об этом написал ABC News со ссылкой на свои источники.

Вскрытие показало, что Пейн принимал в том числе «розовый кокаин» — смесь нескольких веществ, среди которых — метамфетамин, кетамин и MDMA. Также в организме артиста нашли кокаин, бензодиазепан и крэк.

По информации издания, в гостиничном номере, с балкона которого упал Пейн, осталась алюминиевая трубка, которую певец, вероятно, использовал для приема наркотиков. Все это подтверждает версию персонала отеля, который еще до смерти мужчины подозревал, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее в СМИ попала аудиозапись звонка менеджера гостиницы в экстренные службы. В ней сотрудник отеля просит прислать помощь, поскольку, по его мнению, один из постояльцев может быть в опасности.

Полиция прибыла на место спустя семь минут, но Пейн к этому моменту уже упал с высоты третьего этажа. Музыкант скончался на месте. В прокуратуре позднее рассказали, что к смерти привели многочисленные травмы (всего медики насчитали 25), в том числе травма головы, и вызванные ими кровотечения.

Власти Буэнос-Айреса поделились, что в гостиничном номере Пейна нашли «многочисленные наркотические вещества и сломанные объекты». Сотрудника отеля, который предположительно передал наркотики артисту, оперативно допросила полиция. Его не арестовали и в его адрес пока не выдвинули никаких обвинений.