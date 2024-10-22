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На «Рен ТВ» мемных птиц с яйцами выдали за реальных. Картинки с ними сгенерировала нейросеть

Сегодня в 13:57
Фото: скриншот из выпуска «Тайны Чапман»

В программе «Тайны Чапман» на «Рен ТВ» показали мемных птиц с большими яйцами, выдав их за реальных. В качестве доказательств привели изображения, сгенерированные нейросетью.

Выпуск, о котором идет речь, попал в эфир еще 14 августа, но на фрагмент о птицах с яйцами пользователи соцсетей обратили внимание лишь недавно.

Ведущий программы утверждает, что в 2024 году на Мадагаскаре обнаружили птиц семейства дроздовых, которые вынашивают потомство, как кенгуру, в кожаных мешочках на своем теле. Если птенцов больше двух, такая сумка отрастает и на спине птицы, при этом будущая мама продолжает вести активный образ жизни, иногда преодолевая сотни километров, добавляет ведущий.

Приглашенная экспертка, орнитолог Ирина Бёме заявляет: «Совсем недавно увидела статью, которая описывает мадагаскарскую птицу, которая несет яйца, но вынашивает их в сумке на своем теле. Как она это делает, я до сих пор не могу себе представить. Птица, которая не будет вить гнездо, а вынашивает детей на себе, — это нечто, что противоречит всем вообще теориям».

Мадагаскарский яйценосный дрозд ― фейк, придуманный интернет-троллями и разлетевшийся по российским VK-пабликам и телеграм-каналам около полугода назад. Изображения птиц с яйцами сгенерированы в Midjourney.

Ирина Бёме ― известный российский биолог и орнитолог, профессор МГУ, автор девяти книг и множества научных статей, специалистка в области звуковой коммуникации птиц. Знала ли она, что информация фейковая, и видела ли финальную версию программы, неизвестно.

После шуток в соцсетях «Рен ТВ» удалил выпуск про птиц с яйцами со своих официальных ресурсов. Под уже скрытым роликом в официальном канале «Рен ТВ» на Rutube, а также под его перезаливами на ютубе множество комментариев, высмеивающих телеканал за его качество подбора материала.

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