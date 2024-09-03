Привести голову в порядок: 50 лучших текстурайзеров, муссов, гелей и спреев для волос

Уложить волосы дома — дело пятнадцати минут, если подойти к задаче с нужным набором средств и инструментов и подготовить волосы к укладке сразу после мытья головы. Рассказываем, какие средства пригодятся, что с ними делать и как носить шапку, чтобы она не уничтожила укладку.

Подготовить волосы

Еще влажные после мытья волосы можно подготовить к укладке несмываемыми спреями, масками или кондиционерами. Как правило, средства нужно совсем немного, а наносить его лучше на кончики или по всей длине волос, не затрагивая прикорневой зоны. Несмываемые продукты делают волосы мягче и послушнее, после чего их проще расчесывать. От глубоких повреждений такие средства не спасут, но после их использования волосы будут выглядеть гладкими, ровными и здоровыми.

Несмываемая маска К18 4240 р.

Многофункциональное молочко Davines 5534 р.

Двухфазный крем-кондиционер Mone 1670 р.

Средства для объема

Добиться объема помогут муссы, спреи и пенки. Как правило, наносить их нужно на все еще слегка влажные волосы в прикорневой зоне или по всей длине волос. После этого их нужно высушить феном — естественная сушка без термовоздействия здесь не подойдет. Распределите небольшое количество мусса или спрея по волосам и приступайте к процедуре. Воздух должен быть не слишком горячим (и точно не обжигающим!), а сформировать объем поможет расческа-брашинг.

Спрей для объема волос R + Co 4290 р.

Мусс для волос L’Oreal Professionnel 1069 р.

Спрей для прикорневого объема Evo 3290 р.

Мусс для прикорневого объема Sachajuan 3750 р.

Мусс-реконструктор Ollin Professional 1068 р.

Средства для кудрявых волос

У обладательниц кудрявых волос своя техника мытья и укладки волос, обычные средства для объема и гладкости волос здесь не подойдут. Зато пригодится все тот же несмываемый уход — правда, для вьющихся волос, — стайлинг-кремы, касты и гели, которые помогут добиться четкого завитка, убрать пушистость и зафиксировать кудри. Механика сушки волос тоже будет отличаться: многие дают волосам высохнуть естественными способом, но если используется фен, то обязательно с насадкой-диффузором: она поможет не разбить завиток струей горячего воздуха.

Стайлинг-крем для ленивой укладки кудрей «Так и ходи» 1490 р.

Несмываемый крем Be Curly 2000 р.

Гель-шелк для кудрявых волос «Прокудри» 680 р.

Крем-гель для укладки кудрявых волос Chi 2643 р.

Гель для ухода и укладки вьющихся волос Keune 1920 р.

Гель для фиксации Matrix 1134 р.

Термозащита

Несмываемый уход, пенки и муссы для объема волос, пасты и спрей для закрепления результата помогают достичь нужного объема и текстуры волос. Если вы спешите или не планируете делать идеальную укладку, всеми этими средствами можно пренебречь. Но только не термозащитой. Это обязательный пункт программы, если вы пользуетесь феном, стайлером или утюжком для выпрямления волос. Термозащитные спреи и праймеры покрывает пряди тончайшей пленкой, создавая барьер между волосами и горячими инструментами. Это уменьшает вредное воздействие высоких температур и помогает сохранить живую и плотную структуру волос.

Термозащитный спрей Okolo 1900 р.

Праймер-термозащита для укладки волос Estel 495 р.

Разглаживающее термозащитное молочко для волос «Гельтек» 984 р.

Несмываемый термозащитный спрей для волос Philosophy by Alex Kontier 4100 р.

Фены и стайлеры

Как у сушки волос феном, так и у естественной есть свои недостатки. Например, сушить волосы естественным способом не рекомендуется обладателям густых и длинных волос: если волосы долго остаются влажными, то чешуйки не могут закрыться, а волосы от этого становятся ломкими и сухими. Сушка феном опасна в том случае, если вы не пользуетесь термозащитой или спешите побыстрее закончить и включаете слишком горячий воздух.

Впрочем, добиться идеальной укладки в большинстве случаев можно только используя фен или другие термоинструменты: горячий воздух помогает сделать структуру волос ровной и гладкой и задать локоном желаемую форму и объем. Фен со сменными насадками подойдет тем, кто считает, что укладка — это спектр: сегодня — волны, завтра — идеально гладкое полотно прямых волос. В остальных случаях можно ограничиться привычным девайсом. Если вы привыкли выпрямлять или завивать волосы, не забывайте про термозащиту и делайте перерывы: ежедневное использование утюжка и плойки не лучшим образом скажется на состоянии волос.

Фен-щетка с ионизацией и стайлер Tuvio 6990 р.

Фен Xiaomi 1990 р.

Плойка HH Simonsen 19 800 р.

Фен Soocas 3799 р.

Плойка Dewal Professional 5422 р.

Выпрямитель Gamma Piu 8730 р.

Расчески и щетки

Если вы предпочитаете естественные укладки, то можно ограничиться базовым набором из массажной щетки для расчесывания волос и гребня с тонкими зубчиками, который поможет разделять пряди. Если волосы после мытья путаются, используйте специальные щетки для распутывания влажных волос — зубчики у них редкие и расположены таким образом, чтобы не цеплять и не выдергивать спутанные волосы. Для гладкой укладки и объема пригодится брашинг — круглая щетка, на которую волосы накручиваются во время сушки феном. А еще бывают щетки для душа — круглые насадки с треугольными зубчиками — они нужны для массажа кожи головы. Ими же удобно распределять шампунь у корней волос, а некоторые отмечают, что после использования таких щеток волосы дольше не пачкаются.

Массажная щетка для душа 201 р.

Расческа Tangle Teezer 2190 р.

Брашер для укладки волос Biofriendly 1003 р.

Расческа для распутывания влажных волос Solomeya 437 р.

Подчеркнуть укладку

Выделить отдельные локоны, добавить еще немного объема или взъерошить слишком аккуратную укладку помогут пасты, воски и текстурайзеры. Эти средства наносятся на полностью высушенные и уже уложенные волосы и помогают зафиксировать результат. Главное, не использовать слишком много средства: воска и геля достаточно взять горошину. С текстурайзером можно действовать смелее, но и тут хватит 4–5 пшиков спрея.

Текстурирующий спрей средней фиксации Davines 4300 р.

Воск для укладки Ollin Professional 524 р.

Гель подвижной фиксации R + Co 4610 р.

Глина для укладки волос Syoss 699 р.

Масло для волос L’Occitane 3650 р.

Зафиксировать результат

Здесь все просто: лак поможет зафиксировать укладку. Наносить его нужно на полностью сухие и не горячие от фена или стайлера волосы. Не распыляйте лак на корни волос и старайтесь наносить средство с максимального расстояния, чтобы покрыть всю укладку. Отдельно можно сбрызнуть лаком локоны у лица или челку, если нужно подчеркнуть отдельные пряди.

Лак для создания объема Aveda 3150 р.

Спрей для укладки подвижной фиксации R + Co 5000 р.

Лак для волос Kapous 666 р.

Лак для волос Tigi Bed Head 1594 р.

Лак для волос L’Oreal Professionnel 863 р.

Продлить свежесть укладки

Реанимировать укладку на второй и даже третий день после мытья головы помогут сухие шампуни. Не переусердствуйте: для того чтобы освежить корни, достаточно совсем немного порошка. А для тех, кого напрягает белая пыль от сухих шампуней, есть аналогичные средства в формате спрея. При регулярном использовании сухого шампуня советуем не забывать про пилинг кожи головы — он поможет смыть остатки укладочных средств и продлить свежесть волос.

Сухой шампунь Batiste 589 р.

Сухой шампунь Aveda 2864 р.

Сухой шампунь Holly Polly 297 р.

Сухой шампунь For Me 320 р.

Ленивая укладка, или Вся ночь впереди

Если заморачиваться с разнообразными средствами, стайлером и прочей круговертью перед зеркалом нет настроения, можно сделать ленивую укладку. Все, что потребуется, — лента-бигуди, которая найдется в ближайшем магазине косметики, и мусс для укладки. Пухлая лента крепится на голову, а вокруг нее оборачиваются еще влажные после мытья волосы (если волосы не слишком длинные, на все уйдет 5–10 минут). Дальше конструкция закрепляется резинками, и волосы сохнут естественными способом (или, для скорости, с помощью фена). Лучше всего эффект виден на тонких, прямых или слегка вьющихся волосах. А вот густые, тяжелые и плотные такую укладку будут держать не дольше пары часов.

Если под рукой нет ленты-бигудей или липучки, подойдет шелковый платок: он тоже скатывается колбаской, закрепляется на голове, а волосы оборачиваются вокруг него.

Платок Eleganzza 1080 р.

Бигуди-липучки Lady Pink 255 р.

Бигуди-бумеранги Lady Pink 395 р.

Мусс для укладки Concept 562 р.

Бонус-трек: что делать, чтобы укладку не уничтожила шапка и капюшон

Во-первых, выбирайте свободную шапку или кепку. Слишком тесный головной убор сомнет волосы и сведет на нет объем укладки. В этом плане идеальным вариантом будет широкий капюшон, легкая панама или берет. А вот плотная шапочка-бини с пышной укладкой несовместима.

Во-вторых, надевайте шапку правильно: натягивая головной убор на голову аккуратным движением от лба к затылку. Так волосы лягут в одном направлении и меньше помнутся.

В-третьих, обязательно снимайте шапку в помещении — в магазине, транспорте или едва зайдя в офис. В тепле кожа головы под шапкой начинает потеть, отчего волосы быстрее пачкаются, теряют объем и аккуратный вид.