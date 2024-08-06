Записываемся на восстановление ноготочков: 10 средств для укрепления пластины

Вреден ли гель-лак? Почему ногти после его снятия выглядят истонченными и ломаются? Какой маникюр и педикюр считается наименее травматичным? Разбираемся с экспертами и советуем уход для ногтей.

Коротко — вреден ли гель-лак?

Нет, если маникюр сделан правильно. «Когда мы говорим о качественно выполненной работе на оригинальных материалах, воздействие на ногти несущественно», — утверждает соосновательница студии Hot Nails и нейл-стилист Алина Весна.

Почему тогда ногти портятся и выглядят хуже после геля?

Вред может причинить неграмотная обработка ногтя во время маникюра, педикюра или при снятии гель-лака. Плохое влияние оказывают неправильная система покрытия, агрессивные материалы или не до конца застывший в лампе гель.

Алина Весна Соосновательница студии Hot Nails и нейл-стилист

«Под некачественным маникюром подразумеваются пропилы — это когда тонкая фрезаНасадка на инструменте для маникюра. вместо того, чтобы убирать сухую кожу из‑под кутикулы (птеригий), упирается носиком в ноготь и образует борозды. Из‑за этого возникает истончение ногтевой пластины и боковых стенок, происходит матриксаМесто образования ногтевой пластины.. В таком случае покрытие гель-лаком может воздействовать на ноготь негативно: приводить к ожогам, иссушению ногтевой пластины или отслойкам, в которые будет попадать влага. В дальнейшем это способствует развитию патогенной микрофлоры».

Татьяна Иващенко Основательница и ведущий подолог центра здоровой стопы Podocrs

«В гель-лаке важно базовое покрытие, которое наносится первым. Если оно некачественное, это может нанести вред ногтям. Такая база приводит к сухости и истончению пластины, а соответственно — к ломкости и возможным врастаниям».

У педикюра тоже есть нюансы. «Аппаратный педикюр важно подбирать под особенности кожи клиента. Если результат через неделю ухудшается, это говорит о необходимости подбора другого вида обработки кожи стоп и иного домашнего ухода», — объясняет Иващенко.

С гель-лаком на ногах тоже стоит быть аккуратными: прежде всего, «не перенашивать» покрытие, то есть не ходить с гелем слишком долго и не отращивать длину.

«Когда мы говорим про ноги, то первое, что может травмировать ногти, — это давление в обуви. Важно понимать, что гель-лак делает ногти неэластичными, это и приводит к отхождению ногтевых пластин от ложа, травмам, врастанию», — напоминает врач. Чем длиннее ноготь и сильнее давление на него извне, тем выше риск травм.

Что делать, если не нравится состояние ногтей после гель-лака?

Прежде всего нужно разобраться, смущает вас эффект голых ногтей или с пластиной действительно что‑то не так. «Наши ногти сами по себе достаточно тонкие и пластичные. Покрытие добавляет объем — нам кажется, что они крепкие, словно камень. Мы привыкаем к этому, и когда мастер полностью снимает покрытие, создается ощущение, что ногти стали очень тонкими. Но это их естественное состояние», — рассказывает Алина Весна.

Однако это касается только ситуаций, когда покрытие и последующее снятие были выполнены правильно. « Если процедура была выполнена некачественно хотя бы один раз, и в результате ногти были ослаблены, стоит временно отказаться от нанесения гель-лака », — добавляет специалистка. Стоит также задуматься о смене мастера или вида маникюра и педикюра.

Какой маникюр и педикюр наименее травматичен?

Самым атравматичным считается европейский маникюр и педикюр. «При такой процедуре целостность кутикулы не нарушается: кожа просто отодвигается палочкой и размягчается под действием ремувера. Однако это плохо сочетается с гель-лаком: для качественного покрытия необходима идеальная подготовка ногтевой пластины, которой не добиться без использования специального инструмента», — рассказывает Алина Весна. Также существует пилочный маникюр: когда обработка выполняется специальными пилочками разной абразивности (жесткости)», — добавляет она.

Татьяна Иващенко считает, что главное — не разновидность маникюра и педикюра, а профессионализм специалиста, который его выполняет, и внимание к клиенту. « Задача мастера перед процедурой — оценить состояние кожи и ногтей, выслушать пожелания клиента (часто они сами говорят о неудачных ситуациях) и подобрать подходящий вид обработки и покрытия», — говорит Иващенко.

Как восстанавливать ногти после гель-лака или неудачного маникюра/педикюра?

«Если есть повреждения, изменение цвета и формы ногтей стопы, возникают боли при ходьбе, то лучше обратиться к специалисту — подологу — для консультации», — напоминает Татьяна Иващенко.

Если болей и дискомфорта нет, то дополнительно восстанавливать ногти после снятия покрытия не нужно. Повлиять на ороговевшие пластины мы не можем, остается только ждать их обновления.

«Я обычно рекомендую убирать длину до наиболее комфортной и массажными движениями втирать в кутикулу масло, чтобы стимулировать рост новых клеток . В эстетических целях можно выполнить японский маникюр: при такой процедуре в пластину втираются специальные пасты и пудры, что придает ногтям крепкий, здоровый и блестящий вид», — добавляет Алина Весна.