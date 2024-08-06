Записываемся на восстановление ноготочков: 10 средств для укрепления пластины

Коротко — вреден ли гель-лак?
Нет, если маникюр сделан правильно. «Когда мы говорим о качественно выполненной работе на оригинальных материалах, воздействие на ногти несущественно», — утверждает соосновательница студии Hot Nails и нейл-стилист Алина Весна.
Почему тогда ногти портятся и выглядят хуже после геля?
Вред может причинить неграмотная обработка ногтя во время маникюра, педикюра или при снятии гель-лака. Плохое влияние оказывают неправильная система покрытия, агрессивные материалы или не до конца застывший в лампе гель.
Соосновательница студии Hot Nails и нейл-стилист
«Под некачественным маникюром подразумеваются пропилы — это когда тонкая фрезаНасадка на инструменте для маникюра. вместо того, чтобы убирать сухую кожу из‑под кутикулы (птеригий), упирается носиком в ноготь и образует борозды. Из‑за этого возникает истончение ногтевой пластины и боковых стенок, происходит матриксаМесто образования ногтевой пластины.. В таком случае покрытие гель-лаком может воздействовать на ноготь негативно: приводить к ожогам, иссушению ногтевой пластины или отслойкам, в которые будет попадать влага. В дальнейшем это способствует развитию патогенной микрофлоры».
Основательница и ведущий подолог центра здоровой стопы Podocrs
«В гель-лаке важно базовое покрытие, которое наносится первым. Если оно некачественное, это может нанести вред ногтям. Такая база приводит к сухости и истончению пластины, а соответственно — к ломкости и возможным врастаниям».
У педикюра тоже есть нюансы. «Аппаратный педикюр важно подбирать под особенности кожи клиента. Если результат через неделю ухудшается, это говорит о необходимости подбора другого вида обработки кожи стоп и иного домашнего ухода», — объясняет Иващенко.
«Когда мы говорим про ноги, то первое, что может травмировать ногти, — это давление в обуви. Важно понимать, что гель-лак делает ногти неэластичными, это и приводит к отхождению ногтевых пластин от ложа, травмам, врастанию», — напоминает врач. Чем длиннее ноготь и сильнее давление на него извне, тем выше риск травм.
Что делать, если не нравится состояние ногтей после гель-лака?
Прежде всего нужно разобраться, смущает вас эффект голых ногтей или с пластиной действительно что‑то не так. «Наши ногти сами по себе достаточно тонкие и пластичные. Покрытие добавляет объем — нам кажется, что они крепкие, словно камень. Мы привыкаем к этому, и когда мастер полностью снимает покрытие, создается ощущение, что ногти стали очень тонкими. Но это их естественное состояние», — рассказывает Алина Весна.
Однако это касается только ситуаций, когда покрытие и последующее снятие были выполнены правильно. «Если процедура была выполнена некачественно хотя бы один раз, и в результате ногти были ослаблены, стоит временно отказаться от нанесения гель-лака», — добавляет специалистка. Стоит также задуматься о смене мастера или вида маникюра и педикюра.
Какой маникюр и педикюр наименее травматичен?
Самым атравматичным считается европейский маникюр и педикюр. «При такой процедуре целостность кутикулы не нарушается: кожа просто отодвигается палочкой и размягчается под действием ремувера. Однако это плохо сочетается с гель-лаком: для качественного покрытия необходима идеальная подготовка ногтевой пластины, которой не добиться без использования специального инструмента», — рассказывает Алина Весна. Также существует пилочный маникюр: когда обработка выполняется специальными пилочками разной абразивности (жесткости)», — добавляет она.
Татьяна Иващенко считает, что главное — не разновидность маникюра и педикюра, а профессионализм специалиста, который его выполняет, и внимание к клиенту. «Задача мастера перед процедурой — оценить состояние кожи и ногтей, выслушать пожелания клиента (часто они сами говорят о неудачных ситуациях) и подобрать подходящий вид обработки и покрытия», — говорит Иващенко.
Как восстанавливать ногти после гель-лака или неудачного маникюра/педикюра?
«Если есть повреждения, изменение цвета и формы ногтей стопы, возникают боли при ходьбе, то лучше обратиться к специалисту — подологу — для консультации», — напоминает Татьяна Иващенко.
«Я обычно рекомендую убирать длину до наиболее комфортной и массажными движениями втирать в кутикулу масло, чтобы стимулировать рост новых клеток. В эстетических целях можно выполнить японский маникюр: при такой процедуре в пластину втираются специальные пасты и пудры, что придает ногтям крепкий, здоровый и блестящий вид», — добавляет Алина Весна.
Что купить для ухода за ногтями и кожей рук и ног
Сухое укрепляющее масло для ногтей с шиммером, 230 р.
Укрепитель BB Hardener Skin, 448 р.
Питательный бальзам для рук, 3240 р.
Воск для кутикулы, 125 р.
Сыворотка для ногтей и кутикулы, 1221 р.
Ремувер для кутикулы, 1332 р.
Крем для ног, 1730 р.
Восстанавливающий гель для поврежденных ногтей, 1782 р.
Масло для ногтей и кутикулы, 259 р.
Сухое масло-карандаш для кутикулы и ногтей, 308 р.