Умер экс-вокалист группы Iron Maiden Пол Ди’Анно

Британский музыкант, экс-вокалист хеви-метал-группы Iron Maiden Пол Ди’Анно умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщил музыкальный лейбл Conquest Music.
Ди’Анно, чья настоящая фамилия Эндрюс, скончался у себя дома в Салисбери. Что стали причиной смерти артиста, в сообщении не указали.
Пол Ди’Анно родился в Лондоне 17 мая 1958 года. Он стал основным певцом в группе Iron Maiden в 1978 году и сотрудничал с коллективом до 1981 года. После этого Ди’Анно занялся сольной карьерой.
В последние годы музыкант страдал от серьезных проблем со здоровьем и передвигался на инвалидной коляске. Тем не менее, он продолжал выступать по всему миру вплоть до 2023 года.
В сентябре 2024 года Ди’Анно выпустил альбом, посвященный ретроспективе его карьеры — «The Book of the Beast».