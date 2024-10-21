Инди-студия разрабатывает MMORPG для интровертов. В ней других игроков симулирует ИИ

Игровая инди-студия из США Burgee Media разрабатывает однопользовательскую MMORPG, где других игроков симулирует ИИ. 12-часовая демоверсия тайтла под названием Erenshor уже доступна в Steam.

Как отмечает Game Rant, фэнтезийная Erenshor лишена основных недостатков жанра ― токсичности и троллинга со стороны других игроков, платного контента и обязанности совершать рейды в определенный срок.

При этом все радости MMORPG ― квесты, рейды и лут ― на месте. Есть даже другие игроки под управлением ИИ ― с уникальными личностями и мнениями, которыми они будут делиться в игровом чате. Эти так называемые SimPlayers будут продвигаться по игре в своем собственном темпе, а некоторые станут частыми участниками групповых рейдов или посетителями города.

Свой проект Burgee Media рассматривают как альтернативу онлайн-играм для тех, кто любит MMORPG, но не хочет вступать в контакт с другими людьми. Разработчики называют Erenshor «однопользовательской данью уважения MMORPG прошлого».