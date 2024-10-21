Питер Динклейдж снимется в фильме «Человек на крыше», основанном на реальной истории преступления

Американский актер Питер Динклейдж, известный по сериалу «Игра престолов» и фильму «Сирано», снимется в картине «Человек на крыше». Об этом сообщил Deadline.

Картину поставит режиссер Дерек Cиенфрэнс, автор «Места под соснами» и «Света в океане». Партнерами Динклейджа по проекту станут Ченнинг Татум («Затерянный город», «Восхождение Юпитер») и Кирстен Данст («Меланхолия», «Мария Антуанетта»).

Фильм расскажет историю эксцентричного и обаятельного грабителя Джеффри Манчестера, который за одну ночь проник более чем в 60 ресторанов «Макдоналдс», загнал персонал в холодильные помещения и опустошил кассы.

Манчестер стал известен под прозвищем Руфмен (дословный перевод — «человек на крыше»). Он отличался мягким поведением и тем, что редко прибегал к насилию. Преступник оказался в тюрьме в 2000 году, но вскоре сбежал оттуда.

В течение нескольких месяцев Манчестеру удавалось избежать поимки, поскольку он прятался в магазинах Toys ’R Us и Circus City в Северной Каролине. Там он питался детским питанием и катался на велосипедах, чтобы оставаться в форме.

Подвели идеального преступника отпечатки пальцев, которые он оставил на DVD-диске с фильмом «Поймай меня, если сможешь». Их обнаружили, после чего Манчестера опознали, нашли и вернули под стражу.

Картина об удивительном преступнике будет посвящена его жизни в бегах. Данст сыграет сотрудницу Toys ’R Us, за которой втайне наблюдает Манчестер. Мать двух детей едва сводит концы с концами и не подозревает, что грабитель влюбился в нее.

Однажды женщина встречает Руфмена и оказывается очарована им. Между героями возникает серьезная связь. Вскоре девушка узнает правду о своем поклоннике — и, несмотря на это, продолжает заботиться о нем.