Как покупать Zara, H&M и другие привычные бренды? Вот 4 способа

Способ № 1: параллельный импорт и мультибренды-посредники
После ухода с российского рынка привычных европейских и американских брендов в интернете как грибы после дождя разрослись сайты-посредники. Они помогают достать нужные вещи самых разных марок — от редких коллабов Asics до витаминов с iHerb и футболок Uniqlo. Схема простая и не новая, таким же способом автор статьи заказывала в Россию &Other Stories и COS еще до массового открытия магазинов шведского конгломерата в московских торговых центрах.
Подобные сайты устроены по принципу маркетплейсов или онлайн-мультибрендов, покупателю остается выбрать нужные бренды и сложить в корзину понравившиеся вещи. Цены, как правило, указаны с учетом всех дополнительных надбавок и процентов за работу посредников, а покупки приезжают единым заказом.
Большой выбор: заказать через посредников можно практически все от носков H&M до ультрамодных кроссовок Adidas Samba или проверенной базы вроде «бландстоунов» и пуховиков Uniqlo. Схема прозрачная: итоговая цена вместе с доставкой известна заранее, заказ можно отследить по трекинг-номеру, а в случае задержек и любых вопросов есть возможность обратиться в службу поддержки.
Сроки: заказ будет добираться до России от десяти дней до месяца. Примерить вещи перед покупкой не получится, а отказаться от них, как правило, можно только если одежда или обувь оказалась ненадлежащего качества.
Ниже список из четырех популярных магазинов-посредников. Безоговорочно рекомендовать какой‑либо из них мы не можем — на каждый сервис есть как положительные, так и негативные отзывы. Чаще всего покупатели жалуются на долгие сроки доставки и другие проблемы с логистикой, внезапную отмену заказов, сомнительную подлинность товаров и проблему с возвратом средств.
Мультибренд работает с целой плеядой популярных брендов — от Arket и Monki до Oysho, Zara и Uniqlo. Здесь же можно раздобыть неубиваемую обувь Vagabond, кружевное белье Victoria’s Secret и закупиться в европейском люкс-мультибренде Mytheresa. Выкупают товары в европейских онлайн-магазинах, а привезти в Россию обещают в течение 10–15 дней. Доставка — курьером и в пункты выдачи СДЭК.
Один из самых популярных мультибрендов-посредников предлагает БАДы с iHerb, весь привычный ассортимент Asos, джинсы Levi’s, кроссовки Adidas и Nike, угги, вожделенные Zara с H&M и большое количество американских брендов вроде Ralph Lauren и U.S. Polo. На Usmall можно заказать косметику, в том числе Kiehl’s и Maybelline, а также куртки Carhartt WIP, флиски Patagonia и вещи для дома из Zara Home и H&M Home. Товары едут из Америки, поэтому доставка не самая быстрая: 15–20 дней для Москвы и Питера, 20–25 — для регионов.
И вновь обширный список хорошо знакомых имен: CDEK Shopping обещают привезти летнюю резину Michelin, фены и стайлеры Dyson, айфоны и айпады, платья Zara, мебель и посуду ИКЕА, духи Jo Malone и даже автомобиль Volkswagen. Что удобно, для каждой вещи можно сразу посмотреть, откуда она будет доставлена (география обширная — от Турции и ОАЭ до Гонконга, Германии, Польши и Нидерландов) и узнать примерные сроки доставки. На первых порах CDEK Shopping сильно ругали за медлительность — некоторые заказы шли месяцами. Теперь сроки более реальные, но рассчитываются индивидуально.
Старомодный сайт с неудобной навигацией, но внушительным выбором недоступных в России брендов. Заказать предлагают конструкторы LEGO и любые музыкальные инструменты, косметику NYX, L’Oreal и Anastasia Beverly Hills, примерно весь ассортимент сайта Asos, мебель ИКЕА и кроссовки Nike (или adidas). На Shoppoz представлены в основном массмаркет и бренды средней руки. Доставляют из США и Европы и даже помогают с покупками на eBay.
Способ № 2: байеры и помогаторы
Частные лица, которые помогут достать нужные вещи со всего мира. Байеры делятся на несколько категорий. Одни специализируются на люксе и штучных покупках, в магазины чаще всего ходят ногами и обещают достать редкие коллаборации или статусные предметы вроде сумок Hermes. У таких байеров налажены контакты с брендами, зачастую есть скидочные карты и ранний доступ к новым коллекциям или распродажам.
Другие выступают посредниками: помогают оформить заказ на сайте нужного бренда, получают посылку и переправляют ее в страну покупателя. Еще бывают ситуативные байеры — люди, которые много ездят между Россией и Европой и готовы привезти дополнительный чемодан с покупками за небольшой процент.
Общение не по скрипту — хороший байер всегда на связи, отвечает на любые вопросы покупателей и помогает определиться с нужной вещью. Через них удобно искать «предметы со звездочкой»: запавшие в душу балетки, которые распродали во всех онлайн-магазинах, ультрамодные кроссовки из коллабы Asics с Cecille Bahnsen, микроклатч Diesel в редком цвете или первую в жизни дорогую сумку, с которой не хочется прогадать.
Вас могут обмануть: взять деньги и не отдать ничего взамен. Чтобы свести риски к минимуму, не доверяйте байерам, про которых не можете найти хороших отзывов. Лучше всего обращаться по рекомендации знакомых или хотя бы инфлюэнсеров.
Где искать байеров
Байеров-посредников, которые помогут заказать нужное в масс- или мидл-маркете и отправят вещи к вам в город, удобно искать на «Авито». Можно вбить в поиск слова «байер» или «заказ Zara/H&M/IKEA», а также искать по конкретному предмету («ботинки Vagabond») и выбирать тех продавцов, которые обещают доставить вещь под заказ. У сайта прозрачная система отзывов, поэтому легко заранее убедиться, что продавец адекватный. Байерам без отзывов лучше не доверять.
Частников, которые помогут с покупкой желанной вещи, тоже много. На слуху «Твой любимый байер» (любые бренды из Европы), So Chic (мидл-маркет и люкс), «Даша купит» (одежда, обувь и аксессуары из Италии), «Доставка из Zara» (вопреки названию, не только Zara) и Place Personal (все что угодно из Парижа). Прежде чем обращаться к частным байерам, советуем также поискать отзывы на них в интернете или посмотреть комментарии под их постами.
Способ № 3: консьерж-сервисы
Это целые компании, в которых работают десятки байеров, менеджеров и других сотрудников. Обычно в консьерж-сервисы обращаются с конкретным запросом — чаще всего за люксом, редким винтажем или просто модной вещью, которую нигде не достать. Консьержи находят нужное, рассчитывают стоимость покупки с учетом доставки и процента за услугу, а через неделю-другую заказ приезжает к вам домой.
Консьержи и опытные байеры могут найти практически любую вещь — и рарный люкс, и тотальный солдаут в нужном размере, и сумку Hermes без очереди и обивания порогов в магазине.
Дорого. Через консьерж-сервисы имеет смысл покупать люкс или что‑то очень желанное. Заказать массмаркет проще через посредника или съездив на выходные в Минск.
Консьерж-сервис от дорогого, но стильного винтажного магазина Vintage Voyage. С клиентами здесь работает личный консьерж, который достанет нужную вещь из‑под земли (или найдет в бутике в Париже). Можно заказать один вожделенный предмет или хорошенько пошопиться в онлайн-магазинах вроде Net-a-porter, Ssense или Mytheresa. Дополнительно сервис берет комиссию 17% и просит покупателей оплатить доставку. Она, кстати, быстрая — около недели до Москвы.
Консьерж-сервис от ресейл-платформы работает в формате бота в телеграме, в приложении Oskelly или в WhatsApp. Здесь обещают отыскать любой товар по всему миру и раньше всех доставить люкс-новинки. Все предметы сперва доставляются в офис Oskelly в Москве, где проходят подготовительные этапы, экспертизу подлинности, проверку состояния, и только потом отправляются домой к покупателю. За все эти услуги Oskelly, разумеется, берет процент (рассчитывается индивидуально).
Еще один консьерж-сервис от ресейл-платформы. У Tuff Stuff также работает своя команда байеров, которая поможет найти нужный товар в любой точке планеты, а затем отправит его по нужному адресу. Общение — в WhatsApp или по почте. Доставку могут организовать из бутика Hermes или онлайн-магазинов Farfetch, Net-a-Porter, Matchesfashion, Mytheresa. Здесь же можно заказать тяжелый люкс из мира бьюти — от Westman Atelier и Charlotte Tilbury до Drunk Elephant и Tom Ford и фенов Dyson.
Cпособ № 4: маркетплейсы
Остатки нераспроданных коллекций, выборочный ассортимент из новых линеек и самые неожиданные находки: привычные бренды вроде H&M, IKEA и даже японского Muji можно найти офлайн или на локальных маркетплейсах. Если хорошенько поискать.
Не нужно ждать, есть удобная система возвратов и отказа от неподошедших вещей.
Скудный ассортимент и скромная размерная сетка.
Шоурум с брендами шведского конгломерата H&M Group открылся задолго до появления в России брендов Other Stories, Arket и COS, пережил закрытие их официальных магазинов и работает до сих пор. На сайте и в небольшом магазине у метро «Ленинский проспект» можно найти базу и новые коллекции дюжины брендов от H&M и COS до Birkenstock и Massimo Dutti. Большой плюс заключается в том, что все вещи можно пощупать и примерить перед покупкой.
Мелочевку из ИКЕА — от контейнеров для хранения, придверных ковриков и посуды до постельного белья и кашпо для цветов — по-прежнему можно раздобыть на «Яндекс Маркете». Табуреты, письменные столы, торшеры и лампы, а заодно некрупные системы хранения тоже можно найти на маркетплейсе, а вот кровати, шкафы и другое крупногабаритное придется заказывать через посредников. Существенный плюс «Маркета» — быстрая доставка, от пары часов до недели-полутора.
Ностальгирующих по испанской марке одежды для дома ждет приятный сюрприз на Wildberries — часть ассортимента Oysho доступна на маркетплейсе. Новых коллекций и классных аксессуаров вроде невесомых кроссовок или нейлоновых рюкзаков здесь не найти, зато можно купить базовые легинсы для йоги, спортивный бра-топ для пробежек или уютную домашнюю пижаму. Бесшовное нижнее белье и игривые купальники на лето тоже есть. Из минусов — очень скромная размерная линейка.
На маркетплейсе удобно заказывать небольшие аксессуары для дома из Zara Home — диффузоры и спреи для помещения, изящные вазы, аккуратное постельное белье и корзины для хранения с глянцевыми ретросветильниками. Часть товаров можно заказать с доставкой за час, другие будут ехать пару дней. Кроме Zara Home, на «Озоне» попадаются мелочи для дома и эстетская канцелярка Muji, а также интерьерная коллекция H&M Home.