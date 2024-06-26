Как покупать Zara, H&M и другие привычные бренды? Вот 4 способа

Еще один консьерж-сервис от ресейл-платформы. У Tuff Stuff также работает своя команда байеров, которая поможет найти нужный товар в любой точке планеты, а затем отправит его по нужному адресу. Общение — в WhatsApp или по почте. Доставку могут организовать из бутика Hermes или онлайн-магазинов Farfetch, Net-a-Porter, Matchesfashion, Mytheresa. Здесь же можно заказать тяжелый люкс из мира бьюти — от Westman Atelier и Charlotte Tilbury до Drunk Elephant и Tom Ford и фенов Dyson.