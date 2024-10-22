В Москве состоялась премьера сериала «Лихие» Юрия Быкова

В понедельник, 21 октября, в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» показали первые эпизоды криминальной драмы Юрия Быкова «Лихие». Премьера сериала в онлайн-кинотеатрах Okko и Start состоится 24 октября.

В событии приняла участие творческая команда проекта во главе с генеральным продюсером компании «Среда» Иваном Самохваловым, генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, режиссером Юрием Быковым и сценаристом Олегом Маловичко.

Также на премьере присутствовали актеры сериала Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Елена Николаева, Анна Завтур, Полина Максимова, Аскар и Ансар Ильясовы, Савелий Кудряшов, Полина Денисова, Дмитрий Куличков, Артур Иванов, Александр Голубев, Василий Копейкин, Иван Добронравов и Гела Месхи.

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Гостями показа стали Ольга Винниченко, Мария Андреева, Максим Свешников, Денис Шведов, Юлия Волкова, Сергей Чихачев, Илья Дель, Григорий Верник, Алена Апина, Ксения Бородина, Владимир Гарцунов, Дарья Мельникова, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Кирилл Каганович, Светлана Степанковская и другие.

Сериал от создателя «Дурака» и «Метода», основанный на реальных событиях, рассказывает о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. Сюжет разворачивается сразу в трех временных периодах: в наши дни, а также в начале и конце девяностых.