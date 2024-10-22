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Суд запретил пенсионеру из Южного Бутово пасти коз у многоэтажек

Сегодня в 15:02
Фото: t.me/butovo_kozy

Зюзинский суд Москвы запретил пенсионеру Валерию Аникееву (он же дед Валера) держать у себя коз, на которых жалуются жители Южного Бутово. Об этом говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Зюзинский райсуд удовлетворил иск городского Комитета ветеринарии. Аникееву запретили содержать мелкий скот до выполнения требований федерального закона «О ветеринарии».

Аникеев живет в частном секторе, но отпускает гулять животных у многоэтажек. Его козы регулярно попадают в заголовки местных изданий: то они залезают на машины, то грызут клумбы, то у них родились козлята.

Но не всем местным жителям такое соседство по душе. Некоторые пишут жалобы на коз, но их хозяин считает, что люди «все наговаривают».

В августе городской Комитет по ветеринарии потребовал через суд запретить деду Валере держать коз, сославшись на жалобы жителей. В комитете заявили, что выпас животных у многоэтажек и станции метро приводит к загрязнению окружающей среды навозом и может стать причиной распространения заразных болезней. Там также указали, что владелец коз игнорирует предостережения Россельхознадзора.

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