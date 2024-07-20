«Что для тебя красота?» Артистки Пикника «Афиши» рассказывают о своей бьюти-рутине

— Что для тебя красота?
— Гармония.
— Любишь ли ты себя? Связано ли это напрямую с твоей красотой?
— Я люблю себя, потому что у меня замечательно функционирует тело. Я радуюсь, что могу слышать, видеть, воспринимать. Также у меня есть ребенок — я могу еще и зачать, выносить, родить человека. Это прекрасно.
— Есть ли у тебя рутина, которая быстро помогает почувствовать себя красивой в плохой день?
— Я очень тщательно очищаю кожу лица в два этапа. Сначала мицеллярная вода, потом пенка. Или же сначала гидрофильное масло, а потом пенка. После первого этапа увлажняю лицо и шею кремом и пользуюсь отдельным продуктом для области вокруг глаз. Также я каждый день наношу SPF 50+ (с огромным количеством плюсов), потому что мне хочется предупредить фотостарение кожи и защитить ее от возможной меланомы.
Для отдыха после концертов предпочитаю уединение. Мне нравится церемония чаепитий, я люблю китайский чай. Также я люблю проводить время на природе.
— Насколько комфортно ты чувствуешь себя без косметики?
— Мне нравится ходить с голым лицом и не привлекать лишнего внимания. Тон в повседневной жизни не ношу — только для съемок и концертов. Кроме ухода, я могу нанести тушь, румяна. Очень люблю тени для век и жидкие, и сухие текстуры. Мне нравятся карандаши для губ, помады. У меня их огромное количество. Украшаю себя умеренно.
Макияж дает некую цепкость, когда внимание рассеянное, а мозг продуцирует слишком много мыслей. Или происходят события, которые сложно переносить. Тогда макияж дает возможность нарисовать на лице маску стойкости, и это средство, чтобы просто выживать. Еще макияж поднимает настроение.
— Как быть уверенной в себе, когда все на тебя смотрят?
— Это сложный вопрос, потому что быть уверенной 24/7 невозможно. Это из каких‑то других, нечеловеческих опытов жизни, наверное. Любой человек имеет контрасты настроений, и в своей самооценке он нестабилен. Главное развивать самоценность, с уважением к себе относиться, и тогда будет мало интересовать или беспокоить, что люди могут отметить в тебе что‑то неидеальное, осудить, или наоборот восхититься. Нужно ровно относиться ко всему — как к комплиментам, так и к негативу.
Мини-бьюти-блиц:
— Без какого средства в сумочке ты не выходишь из дома?
— В сумочке всегда есть мультистик от бренда «Самосвет» персикового или винного оттенков. И, наверное, у меня всегда есть с собой мини-версия парфюма.
— Любимая процедура для тотального релакса?
— Массаж всего тела или воротниковой зоны. Я люблю буккальный массаж лица. Еще мне нравится китайская медицина, а именно постановка иголочек в активные точки. Также я очень люблю просто лежать на воде и расслаблять позвоночник: в основном в естественных водоемах, особенно в морской воде с повышенной соленостью.
— На какое средство ты сильно потратилась, и оно того стоило?
— В основном мои покупки связаны с духами, и они оправдывают мои ожидания. Что же касается ухода, я всегда ищу какие‑то рабочие средства в среднем ценовом сегменте или в экономе. Потому что зачастую они ничем не хуже, чем распиаренные дорогие уходовые продукты.
— Какое средство (или процедура) нравятся всем, но не зашло тебе?
— Мне не нравится увеличение губ. И мне не нравится, когда делают лисьи глазки. Как по мне, это стандартизирует внешность. Мне кажется, нужно праздновать свои особенности и отличия и не стараться в угоду индустрии пластической хирургии сильно менять свой естественный облик.
— Какой бьюти-лайфхак ты хотела бы знать раньше?
— Когда я была помладше и моя карьера только начиналась, я не знала, как правильно смывать макияж. Мне кажется, что я сильно испортила себе кожу, смывая мейк обычным или жидким мылом без применения средств для снятия макияжа. Так что, наверное, моя жизнь была бы гораздо лучше, если бы я узнала, как правильно очищать кожу от декоративной косметики.
Lavblast
— Что для тебя красота?
— Мама.
— Любишь ли ты себя? Связано ли это напрямую с твоей красотой?
— Люблю, стараюсь чаще благодарить высшую силу, что я родилась здоровой, ведь это самое главное. Как можно не любить себя, когда у меня есть все, чтобы быть счастливой — руки, ноги и здоровая голова?
Банальный ответ, но красота — это состояние души. Внешняя красота меркнет, когда внутри ты не в ладах с собой. Человек красив своим сердцем, своими поступками, а внешность при большом желании и в условиях нынешнего прогресса можно поправить.
На моем жизненном пути люди много раз пытались разрушить мое эго. Я от природы очень худая и сколько бы я ни ела, остаюсь худой (кто‑то скажет: «нашла о чем страдать», но поверьте, худые люди подвергаются буллингу не меньше, чем люди с большим весом). Я очень комплексовала, в подростковом возрасте переживала из‑за маленькой груди, худых ног. Потом в университетские годы это подуспокоилось.
Попав в группу Serebrо, я снова подверглась хейту за свой внешний вид. Затем еще и пошла мода на попу Кардашьян, и тут все стало совсем плохо. Был месяц, когда я совсем не рассматривала себя в зеркале. Мне всю жизнь казалось, что я не подхожу под стандарты, что я какая‑то не такая. Даже через силу пыталась есть, но ничего не получалось: у меня толстели щеки, а тело оставалось худым. А потом случилась терапия, и сейчас я в восторге от своего тела. Благодарю природу за то, что мне нужно прилагать минимум усилий, чтобы быть стройной.
— Есть ли у тебя рутина, которая быстро помогает почувствовать себя красивой в плохой день?
— Словила себя на мысли, что у меня давно не было плохих дней. Я не пью алкоголь, питаюсь хорошей едой, пью много воды, витаминов (звучит, наверное, бесячие — вся такая правильная). Я поняла, что никто, кроме меня, о моем организме позаботиться не может, а мы с каждым днем не молодеем. Поэтому я стараюсь беречь себя уже сегодня. Это все опять же про любовь к себе. Мой терапевт после двух лет расботы сказал мне: «Полина, о твоем внешнем виде я теперь вообще не беспокоюсь: ты наконец-то в хорошей мере полюбила себя и не позволишь себя запустить». А так, если вдруг у нас был тяжелый перелет и я выгляжу уставшей, я беру кубики льда и вожу им по лицу. Кожа стразу подтягивается.
— Насколько комфортно ты чувствуешь себя без косметики?
— Я некомфортно себя чувствую в косметике. Я так много красилась раньше, что сейчас стараюсь минимизировать количество продуктов на лице. Наношу макияж только на выступления — и то пару раз приезжала буквально оформив брови гелем, лицо румянами и губы карандашом. А летом загар делает свое дело, так что даже румяшек не надо. Но брови — маст хэв!
— Как быть уверенной в себе, когда все на тебя смотрят?
— Смотря какой контекст. Не всем нужно внимание. А если ты хочешь внимания, но стесняешься — надо быть уверенным в том, что делаешь. Неуверенность в своих действиях порождает неуверенность в себе. Тренировки, репетиции — это главный ключ к уверенности артиста. Уверенность коррелирует с опытом.
Мини-бьюти-блиц:
— Без какого средства в сумочке ты не выходишь из дома?
— Гигиеническая помада, карандаш для губ и мультистик.
— Любимая процедура для тотального релакса?
— Массаж тела в моей пилатес-студии. У меня там просто волшебный мастер! Она умеет запустить во мне энергию, даже когда ее уже, казалось, неоткуда запускать.
— На какое средство ты сильно потратилась, и оно того стоило?
— Помню, в 2012 году, когда я еще была бедной студенткой, мне подарили пробник шампуня Hemptz, и он сделал мои волосы нереально крутыми! Я пошла смотреть, сколько стоит банка, и офигела: 2500 рублей. Тогда мне казалось это неподъемной ценой, но у меня очень сложные кудрявые волосы, и только он смог их укротить. Я потратилась и каждый раз, когда мыла голову, была абсолютно счастлива!
— Какое средство (или процедура) нравятся всем, но не зашло тебе?
— RLS вообще не моя тема! Просто я худая, и мне больно, когда этот аппарат бьется о мои кости. Простите.
— Какой бьюти-лайфхак ты хотела бы знать раньше?
— Не пить алкоголь!
Lavblast
— Что для тебя красота?
— Наверное, внутренняя красота — доброта души, искренность, эмпатия, харизма.
— Любишь ли ты себя? Связано ли это напрямую с твоей красотой?
— Себя люблю, конечно же. Как раз за внутренние качества, светлую душу, эмоциональный интеллект, за то, что могу быть опорой для самой себя. Но свое тело тоже принимаю и люблю, хотя в подростковом возрасте были комплексы.
— Есть ли у тебя рутина, которая быстро помогает почувствовать себя красивой в плохой день?
— Стопроцентно рабочий вариант — это йога; после нее всегда чувствую большой эмоциональный подъем и спокойствие внутри. А это уже напрямую влияет на самоощущение себя и своей красоты — я буквально свечусь после йоги. Недавно начала получать кайф и от уходовой рутины тоже.
— Насколько комфортно ты чувствуешь себя без косметики?
— Много лет вообще ею не пользовалась, у меня ее практически не было, и чувствовала себя очень комфортно. В последние пару лет стало интересно иногда краситься для самовыражения.
— Как быть уверенной в себе, когда все на тебя смотрят?
— На сцене — расслабиться и отдаться потоку, открыться и начать энергообмен с публикой, смотреть людям в глаза.
Мини-бьюти-блиц:
— Без какого средства в сумочке ты не выходишь из дома?
— Мои любимые средства — прозрачный гель для бровей, румяна и прозрачный блеск для губ.
— Любимая процедура для тотального релакса?
— Как уже говорила, йога. Еще массаж лица и головы, теплая ванна.
— На какое средство ты сильно потратилась, и оно того стоило?
— Честно, я практически не покупаю ни декоративную, ни уходовую косметику — довольствуюсь подарками от друзей и брендов.
— Какое средство (или процедура) нравятся всем, но не зашло тебе?
— Был период, когда очень любила маникюр с ярким и необычным дизайном, но потом разлюбила. Теперь ношу натуральные ногти даже без покрытия.
— Какой бьюти-лайфхак ты хотела бы знать раньше?
— Отказ от алкоголя (хотя никогда им не злоупотребляла), из которого следует отсутствие похмелья и следов похмелья на лице и более стабильное ментальное состояние. Когда внутри все хорошо, то и снаружи бьютифул!
— Что для тебя красота?
— Для всех это понятие разное, но лично я чувствую, что все вокруг красиво, когда мне комфортно и уютно. И если вокруг нет уюта, мне автоматически некрасиво.
— Любишь ли ты себя? Связано ли это напрямую с твоей красотой?
— Я очень люблю себя! В своей жизни я пытаюсь быть человеком номер один, потому что если ты ставишь себя в приоритет, тогда все вокруг выстраивается наилучшим образом. Очень просто любить других людей, когда ты любишь себя. Понимаешь вообще, что такое любовь.
Принятие себя не связано с моей красотой напрямую. Мне очень когнитивно-поведенческая терапия и частично психоанализ. Меня не учили любви к себе в детстве, и у меня не было фундамента для того, чтобы вообще от чего‑то отталкиваться. Поэтому всем советую идти в терапию. Желательно, в когнитивно-поведенческую: это лучший подход, чтобы прорабатывать именно отношения с собой. Меняются когниции, мозг переучивается.
— Есть ли у тебя рутина, которая быстро помогает почувствовать себя красивой в плохой день?
— Да, утром я обязательно умываю лицо, мажусь кремами, сыворотками. Это для меня очень важно. Если я провела свой утренний ритуал, то чувствую себя красивой, свежей, уютной.
— Насколько комфортно ты чувствуешь себя без косметики?
— Я чаще хожу без косметики, потому что на нее всегда нет времени. Я ухаживаю за своей кожей, поэтому я могу спокойно ходить без макаяжа и ничего не скрывать, потому что скрывать нечего.
— Как быть уверенной в себе, когда все на тебя смотрят?
— Не знаю. Мне кажется, ты либо уверен в себе, либо нет —неважно, смотрят ли на тебя люди. Поэтому мы опять возвращаемся к любви к себе. Есть люди, которые в социуме себя чувствуют очень уверенно, потому что у них такой тип характера. Есть люди, которым намного проще не быть на публике. Поэтому все индивидуально.
Уверенности в себе на людях мне придает комфортная одежда, котрая мне подходит и которую я люблю.
Мини-бьюти-блиц:
— Без какого средства в сумочке ты не выходишь из дома?
— Нет такого. Только ежедневник, в котором я напишу все свои дела и стихи. Ну и ключи от машины.
— Любимая процедура для тотального релакса?
— Маски на ночь. Или вечерняя рутина перед сном: посидеть, почитать книгу. Либо сходить в салон красоты на массаж лица и на процедуру «Огонь и лед». То есть лежать два часа, чтобы лицо мяли и мазали чем‑то клевым.
— Какое средство (или процедура) нравятся всем, но не зашло тебе?
— ***** [Блин], блески Rhode, или что там Хейли Бибер делает. Я вообще не модница и ничего в этом не понимаю. И не поняла, почему все так фанатели от бальзама и покупали для него чехлы. Никому не в обиду, но я пробовала этот блеск, и он ничем не отличается от других.
— Какой бьюти-лайфхак ты хотела бы знать раньше?
— У меня нет бьюти-лайфхаков.
— Что для тебя красота?
— Энергия, мысли, душа, интеллект. Все это супер влияет на восприятие человека. Если мне откликается энергия, для меня этот человек может быть невероятно красивым. И дело совершенно не в «идеальном» теле или чертах лица — зачастую они вообще не важны.
— Любишь ли ты себя? Связано ли это напрямую с твоей красотой?
— Я сейчас на пути любви к себе. Я очень требовательна, и иногда могу забить на усталость, болезнь, плохое настроение. Поэтому стараюсь думать о себе как о любимом человеке. Потому что своих близких людей мы и жалеем, и заботимся о них. Так же нужно относиться и к себе.
— Есть ли у тебя рутина, которая быстро помогает почувствовать себя красивой в плохой день?
— Бег по утрам, отключение уведомлений на телефоне (я очень раздражаюсь иногда от миллионов сообщений, поэтому с глаз долой), любимая музыка, танцы перед зеркалом, любимая одежда и массаж лица.
— Насколько комфортно ты чувствуешь себя без косметики?
— Еще пару лет назад я бы сказала, что ужасно: я буквально не выходила на улицу без макияжа. У меня была нездоровая кожа, пара лишних килограмм и полное отсутствие понимания, что я за человек и что внутри меня. По некотокакой‑то момент я превратилась в девочку с вечно черной одеждой. Хотя мое нутро в женственности, нежности, в небольшой дерзости небольшой, но оно точно не готическое.
Конечно же, я совершенно не принимала себя, сама того не осознавая. Плюс все эти стандарты, идеальные картинки в соцсетях создают ложное восприятие красоты. Мне нравится, что сейчас как‑то появляется тренд на естественность. Мне это очень близко. В настоящее время я люблю себя без косметики, и люблю, когда кожа дышит. Так как много концертов и съемок, я очень устаю от макияжей. Верю, что когда‑то мы все придем к любви к себе, это очень важно.
— Как быть уверенной в себе, когда все на тебя смотрят?
— Не знаю, я иногда волнуюсь, переживаю, зажимаюсь. Мне кажется, что это нормально. Мы живые люди. Просто благодаря театральному институту я умею это скрывать. В такие моменты я говорю спасибо своему образованию.
Мини-бьюти-блиц:
— Без какого средства в сумочке ты не выходишь из дома?
— Бальзам для губ.
— Любимая процедура для тотального релакса?
— Массаж.
— На какое средство ты сильно потратилась, и оно того стоило?
— Не запоминаю ценник… Мне сейчас очень нравится бренд Belif. Он выше среднего по ценовой категории, но это того стоит! Очень люблю гель для умывания. Смывает даже самые стойкие макияжи!
— Какое средство (или процедура) нравятся всем, но не зашло тебе?
— Оземпик (смеется). Не пробовала, не собираюсь пробовать, я просто против.
— Какой бьюти-лайфхак ты хотела бы знать раньше?
— Не пей воду на ночь.
— Что для тебя красота?
— Для меня красота в доброте, опрятности и чистоте, высоком уровне эмоционального интеллекта и эмпатии. В уникальной совокупности всех качеств человека, в соотношении положительного и отрицательного, в живости и искренних эмоциях
— Любишь ли ты себя? Связано ли это напрямую с твоей красотой?
— Я себя люблю. Наконец-то я могу это сказать и действительно «mean it». Это связано с терапией. Сейчас я проживаю интересный, сложный и лучший этап в своей жизни.
Иногда сложно себя принимать, но я начала жить в парадигме «если я не полюблю себя сама, не научусь получать удовольствие от своей же компании, то моя жизнь будет несчастливая, а время потратится впустую». Я для себя и друг, и родитель, и ребенок. И все эти стороны моей личности я люблю, позволяя им тусить и радоваться жизни. Конечно, есть то, что мне во мне не нравится и, если я могу на это повлиять, я это меняю. Если же нет — стараюсь принять.
— Есть ли у тебя рутина, которая быстро помогает почувствовать себя красивой в плохой день?
— Зарядка по утрам, массаж лица, стакан горячей воды натощак, бокс три раза в неделю. Эта рутина минимизирует плохие дни. А еще красивая одежда и макияж. Я люблю наряжаться.
— Насколько комфортно ты чувствуешь себя без косметики?
— Я стала часто гонять без макияжа или с его минимальным количеством. Мне особенно комфортно без косметики, когда я загорелая и румяная. Но, конечно, я получаю удовольствие от процесса макияжа и, когда есть повод, не откажу себе в нем.
— Как быть уверенной в себе, когда все на тебя смотрят?
— Любить себя, тогда чужое мнение не будет основополагающим. Да и перестать думать о том, что подумают другие. Пусть смотрят и восхищаются. Мы же классные!
Мини-бьюти-блиц:
— Без какого средства в сумочке ты не выходишь из дома?
— Спрей «освежитель полости рта».
— Любимая процедура для тотального релакса?
— Массаж.
— На какое средство ты сильно потратилась, и оно того стоило?
— Не помню по поводу трат, но средства, которые мне очень понравились — парфюмированый крем для тела Great Trotter и термозашита для волос Oribe.
— Какое средство (или процедура) нравятся всем, но не зашло тебе?
— Не люблю баню. Но, может, просто не распробовала. Мои друзья-любители-бань говорят, что я не шарю.
— Какой бьюти-лайфхак ты хотела бы знать раньше?
— Не лайфхак, но лазерная эпиляция явно лайк — и хотелось бы начать делать эти процедуры пораньше. Массаж, спорт, питание — супер комбо, которое приводит тело в порядок за неделю.
— Что для тебя красота?
— Живые эмоциональные моменты без мысли о своем отражении.
— Любишь ли ты себя? Связано ли это напрямую с твоей красотой?
— Я постоянно передвигаюсь по этой «шкале» любви, часто прыгаю из крайности в крайность. Хотелось бы ставить себе меньше условий для заботы и принятия.
— Есть ли у тебя рутина, которая быстро помогает почувствовать себя красивой в плохой день?
— Подруги на день рождения подарили мне коробочку с кучей записочек-комплиментов — достаю одну, читаю и стараюсь ей поверить, а потом включаю любимую музыку и делаю свою skincare-рутину. Умываюсь пенкой, наношу тонер, сыворотку и иногда делаю глиняную маску.
— Насколько комфортно ты чувствуешь себя без косметики?
— С тех пор, как стала уделять внимание уходу за кожей — намного комфортнее. Чаще всего наношу SPF без тона и макияж «без макияжа» и чувствую себя свободно и не перегруженно.
— Как быть уверенной в себе, когда все на тебя смотрят?
— Концентрироваться на том, как использовать это внимание созидательно, и меньше думать о своем внешнем образе в чужих глазах. Люди запоминают посылы и энергетический след, а не потекшую тушь и неудачную складку на животе.
Мини-бьюти-блиц:
— Без какого средства в сумочке ты не выходишь из дома?
— Clinique Black Honey.
—Любимая процедура для тотального релакса?
— Массаж лица или бассейн и джакузи.
— На какое средство ты сильно потратилась, и оно того стоило?
— Я не покупаю непозволительно дорогие косметические средства. По-моему, самое дорогое в моей косметичке — это моя любимая восстанавливающая сыворотка DR.F5 eco-cera в районе 3000 р.
— Какое средство (или процедура) нравятся всем, но не зашло тебе?
— Я боюсь гидрофильных масел…
— Какой бьюти-лайфхак ты хотела бы знать раньше?
— Аптечный бальзам для губ с пантенолом за 70 р., и больше я никогда не кусала свои бедные, вечно пересохшие губы до крови.
— Что для тебя красота?
— Внешний и внутренний мир в естественном своем проявлении.
— Любишь ли ты себя? Связано ли это напрямую с твоей красотой?
— Я люблю себя и принимаю свою красоту такой, какая она есть. В школьное время я выпрямляла свои кудрявые волосы, так как стеснялась их небольшой неаккуратности. Сейчас это моя фишка.
— Есть ли у тебя рутина, которая быстро помогает почувствовать себя красивой в плохой день?
— Освежающий душ помогает во всех ситуациях!
— Насколько комфортно ты чувствуешь себя без косметики?
— Комфортно, для меня не проблема выйти на улицу полностью без макияжа.
— Как быть уверенной в себе, когда все на тебя смотрят?
— Держать в голове мысль, что ты бескорыстно делишься с людьми положительными эмоциями, даришь красоту и улыбки людям и делаешь мир лучше своим внутренним светом.
Мини-бьюти-блиц:
— Без какого средства или продукта в сумочке ты не выходишь из дома?
— Без туши и помады.
— Любимая процедура для тотального релакса?
— Массаж, бесспорно.
— На какое средство ты сильно потратилась, и оно того стоило?
— Комплекс ухода за волосами.
— Какое средство (или процедура) нравятся всем, но не зашло тебе?
— Филлеры и ботокс лица!
— Какой бьюти-лайфхак ты хотела бы знать раньше?
— Перед тональным кремом все-таки необходимо использовать праймер.
Пикник «Афиши» пройдет 3 и 4 августа в Москве и 10 и 11 августе в Санкт-Петербурге.