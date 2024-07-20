«Что для тебя красота?» Артистки Пикника «Афиши» рассказывают о своей бьюти-рутине

— Словила себя на мысли, что у меня давно не было плохих дней. Я не пью алкоголь, питаюсь хорошей едой, пью много воды, витаминов (звучит, наверное, бесячие — вся такая правильная). Я поняла, что никто, кроме меня, о моем организме позаботиться не может, а мы с каждым днем не молодеем. Поэтому я стараюсь беречь себя уже сегодня. Это все опять же про любовь к себе. Мой терапевт после двух лет расботы сказал мне: «Полина, о твоем внешнем виде я теперь вообще не беспокоюсь: ты наконец-то в хорошей мере полюбила себя и не позволишь себя запустить». А так, если вдруг у нас был тяжелый перелет и я выгляжу уставшей, я беру кубики льда и вожу им по лицу. Кожа стразу подтягивается .