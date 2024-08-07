25 лучших брендов корейской косметики: рекомендации бьюти-блогеров

Косметическую нишу в России активно занимают корейские бренды. Преимуществ у них много: демократичные цены, богатый выбор, приверженность научному подходу — компании проводят исследования и используют современные наработки и компоненты. Запутаться во всем этом многообразии легко, и мы расспросили бьюти-блогеров об их любимых брендах и средствах.

Ирен Шимшилашвили Визажист, автор телеграм-канала «Дневник Визажидзе»

Dear, Klairs

«Один из моих любимых корейских брендов. У него небольшая, но классная линейка уходовой косметики. Советую обратить внимание на ночной успокаивающий крем. Мне он нравится и по текстуре, и и по действию: хорошо выравнивает тон кожи и успокаивает ее. Это очень приятное увлажняющее средство, я им пользуюсь как на ночь, так и в дневное время».

Holika Holika

«Уже давно знаю и люблю „Холику“. Это хороший и недорогой корейский бренд с большой линейкой декоративной и уходовой косметики. Самое любимое средство у них — универсальный алоэ-гель, который можно использовать для лица и тела и просто так, и после загара: сок алоэ отлично увлажняет и успокаивает кожу».

Гель для лица и тела Holika Holika, 494 р.

«Еще у Holika Holika отличный недорогой консилер — удачный оттенок, который многим подходит. Но стоит иметь в виду, что не все продукты бренда так же хороши, лучше сначала тестить или читать отзывы».

A’pieu

«Еще из корейского ухода уважаю марку A’pieu: у них недорогие и классные бьюти-продукты. Такое часто рекомендуют подросткам, которые не могут пока тратить много денег на косметику, но хотят ухаживать за своей кожей. В A’pieu можно смело брать все: и умывалки, и кислотные тоники, и кремы. В общем, у бренда хорошая уходовая линейка».

Innisfree

«Не совсем корейская марка, но почему‑то некоторые магазины классифицируют ее как Корею — скорее всего, потому, что часть владельцев бренда из этой страны. Уже не такой бюджетный формат ухода, как вышеперечисленные марки, но у Innisfree отличные разработки и текстуры средств.

У бренда мне нравится практически все, что я там пробовала: маски, тоники, кремы для лица. Но тем, у кого бывает аллергия на натуральную косметику, лучше быть осторожными: у продуктов Innisfree довольно высокое содержание компонентов, которые могут вызывать кожную реакцию».

Евгения Басманова Автор телеграм-канала «Не зубы — отрастут»

Ma:nyo

«Бренд Ma:nyo стал для меня уже классикой. Наверное, он был в числе первых, кто смог покорить российский рынок несколько лет назад. Сыворотку Bifida Biome Complex Ampoule я покупала и использовала уже не раз. Избалованные премиум-уходом могут не ждать от нее „вау-эффекта“, зато те, кто страдает от нарушения кожного барьера, сухости, чувствительности кожи и аллергических реакций, оценят ее по достоинству. После использования этой сыворотки у меня будто новое лицо».

Эссенция с пробиотиками Bifida Biome Complex Ampoule Ma:nyo, 4670 р.

Dr.Jart+

«Вся серия Ceramidin творит чудо. Тканевая маска восстанавливает кожный барьер, питает, выравнивает цвет лица и делает кожу очень мягкой. Обладатели сухой кожи после нее могут посмотреть в зеркало и сказать: „Вау!“ Отдельно отмечу нежнейший сливочно-лимонный запах. У этого же бренда есть знаменитый на весь тикток зеленый СС-крем Cicapair Tiger Grass, который идеально выравнивает кожу».

Mixsoon

«Про этот бренд я узнала от кореянки, которая рассказывала, какие из представленных в России брендов пользуются популярностью в Корее. Mixsoon славится своими тонерами на основе натуральных экстрактов без лишних компонентов в составе. Я пробовала тонер с грибами рейши, которые еще называют грибами бессмертия. Запах, конечно, на любителя, но оцените состав: вода, консервант (бутиленгликоль), экстракт гриба рейши. И больше ничего!»

Duft & Doft

«Не могу не отметить мой любимый крем для рук Duft & Doft Soapy Soap. Ценю его за молниеносное впитывание (очень важно при работе за компьютером) и за аромат чистоты и нежности. Собираюсь скупить все с этим ароматом, благо, бренд дает из чего выбрать: шампунь, кондиционер, гель для душа, мист для тела, лосьон для тела».

Elizavecca

«Из корейских средств для волос я пробовала не так много: все же азиатские волосы отличаются от европейских и средства могут утяжелять шевелюру. Но маска и несмываемый крем Elizavecca Cer-100 меня очень порадовали. Первая разглаживает волосы и укрепляет их с помощью протеинов в составе. Второй идеально подготавливает к укладке, при этом не образуя противную липкую пленку. Еще его можно использовать на сухие волосы, чтобы улучшить их вид между мытьем. Этот крем попал в список моих любимчиков, к которым я периодически возвращаюсь. Самое приятное — цена: баночки из бюджетной категории, а эффект как от люкса».

Masil

«Бренд Masil любят за экспресс-маски 8 Seconds Salon Hair. Удобный формат пакетиков позволяет брать их с собой в путешествия, на тренировки или ночевки вне дома. Маску можно держать всего 8 секунд, но не стоит возлагать на нее серьезных надежд».

Kerasys

«Маска с прополисом Kerasys поразила меня: после нее волосы струятся и блестят, а еще они невероятно мягкие и рассыпчатые. Совсем не ожидала такого от литровой банки за 1000 рублей (а мне есть с чем сравнить). И пахнет она очень приятно — медом».

Esthetic House

«Еще одна любимая корейская пара — шампунь и бальзам Esthetic House Bright Complex CP-1. Хорошо укрепляют волосы за счет протеинов в составе. Моим поврежденным пористым подошли идеально. С ними волосы становятся более прямыми, появляется блеск и плотность. Протеины при долгом применении могут пересушивать, но в моем случае все было идеально — уже дважды покупала эти средства в тандеме».

Mary Dav Визажист, автор телеграм-канала «Министерство макияжа»

Holika Holika

«Первым корейским брендом, с которым я познакомилась лет восемь назад, стал Holika Holika. У него есть как уходовые средства, так и декоративные продукты. Многие из них — в числе моих любимчиков. До сих пор пользуюсь легендарным гелем, который спасает кожу после солнечных ожогов, и вообще вся эта линейка с алое просто супер: обожаю тонер, эмульсию и SPF-крем. Средства вне времени: универсальные, хорошо работают как отдельно, так и вместе, не вызывают раздражения, быстро впитываются и не оставляют жирной пленки».

«Из декоративной косметики могу посоветовать тушь с микрощеточкой, которой очень удобно прокрашивать реснички и подбираться к уголочкам. А еще у бренда классные гелевые румяна».

D’Alba

«Мой любимый SPF-крем, которому я не изменяю уже второй год, — D’Alba Waterfull Essence Sun Cream. Он просто идеальный: легкий, нежирный, нелипкий, быстро впитывается и хорошо защищает кожу от солнца. Одно из самых значимых для меня преимуществ: этот крем не спорит с нанесенным поверх макияжем, поэтому его спокойно можно использовать за 10 минут до декоративной косметики и не переживать за стойкость мейка».

It’s Skin

«У бренда It’s Skin мне очень нравятся сыворотки. Выбор огромный — удобно искать подходящую по типу кожи и желаемому эффекту. Мне нравится сыворотка с восемью видами гиалуроновой кислоты для мощного увлажнения кожи».

Ира Булхова Автор телеграм-канала «1001 маска»

Dr.Ceuracle

«В последнее время я стала больше присматриваться к middle up сегменту и корейскому люксу. Могу выделить бренд Dr.Ceuracle. Мне нравится буквально все, что я пробовала у этой марки: мисты, кремы, солнцезащитный крем. Отдельно отмечу их серию с комбучей. В ней — отличный суперпитательный крем и эссенция».

Medi-Peel

«Еще один фаворит последних лет — марка Medi-Peel, люкс в мире корейской косметики. У них есть знаменитый крем для шеи, который выглядит как паутинка-тянучка. Во-первых, это супер развлечение — наносить каждый вечер крем с такой необычной текстурой. А во-вторых, он действительно работает: кожа подтягивается, если пользоваться средством регулярно. Эффект заметен уже через две недели: у меня стали менее видны кольца Венеры.

А еще Medi-Peel первым выпустил маску-пленку не с очищающим эффектом, а увлажняющим. Это очень необычно. Она мягко снимается с лица и не вызывает ощущения, что сейчас все стянется и пересохнет, как часто бывает от пленочных масок. Хоп — и кожа налитая, как персик.

Самая знаменитая линейка Medi-Peel — Bortex. Это как жидкий ботокс в баночке. У меня есть сыворотка и крем, я сейчас ими пользуюсь. Лицо подтягивается, кожа становится более упругой буквально на глазах. Неделю пользуешься этой линейкой и видишь, как реально становится лучше».

Моделирующий крем для шеи и зоны декольте Medi-Peel, 2739 р.

Dasique

«Корейская декоративка сейчас буквально рвет чарты. И тут я абсолютный фанат бренда Dasique. У них великолепные продукты для губ: модные тинты, бальзамы — глянцевые, матовые, какие угодно. Назовите любой микротренд в области косметики для губ — и у них это есть. Очень нравятся их легкие помады-бальзамы с не слишком насыщенным оттенком и ухаживающими свойствами. Не нужен никакой праймер: сразу наносите такую помаду, и она даст дополнительный эффект увлажнения. При этом само средство не такое липкое, как обычные бальзамы.

Еще у бренда отличные тени. В корейском макияже в целом есть тренд на полупрозрачный мейк глаз — сложно найти палетку с насыщенным, плотным пигментом, это совсем не их стиль. И это супер, потому что такие полупрозрачные тени идеально подходят для ежедневного макияжа. Наносятся пальцем, классно сияют и хорошо смотрятся».

Юлия Бирюкова Автор канала «Новая Элоиза»

J:ON

​​«Крем для лица J:ON по праву можно назвать аквабомбой: увлажняет это средство лучше многих в своем ценовом сегменте. Легчайшая текстура больше похожа на гель-крем: кожа впитывает его моментально. Помимо экстракта ласточкиного гнезда, в состав добавили пять видов гиалуроновой кислоты, масло макадамии, церамиды и антиоксиданты. Для моей комбинированной кожи это отличный вариант базового увлажнения на лето».

Омолаживающий крем с ласточкиным гнездом и ПДРН J:ON, 1820 р.

I’m from

«Маска с полынью I’m from — отличный вариант для быстрого успокоения кожи. Я ее использую после домашней УЗ-чистки лица. Также возможен вариант локального нанесения на воспаление: она его не уберет, но зуд поможет успокоить. Дополнительный плюс маски — контроль выработки себума. В состав производитель добавил порошок листьев полыни, экстракт солодки, ромашки и центеллы азиатской, аллантоин, витамин Е».

Очищающая маска с полынью для проблемной кожи I’m from, 700 р.

Haruharu

«Санскрин Haruharu я использую уже довольно долго — хотела бы придраться к чему-нибудь, но минусов так и не нашла. Он основан на химических фильтрах нового поколения».

«Текстура легкого крема не приносит дискомфорта в использовании, укладывается довольно быстро. Финиш шелковистый, смотрится очень красиво — без неприятной липкости или жирности. В течение дня на лице вообще не ощущается, лично у меня лицо жирнится не больше, чем без него. А цена более чем приемлемая за качественные характеристики и милейший дизайн!»

Some By Mi

«Маска Some By Mi кому‑то может показаться далеко не бюджетной, учитывая объем, но поверьте: она стоит каждого потраченного рубля. Кожа наутро после нее сияет! Будто ты вообще не знаешь слова „недосып“. Тон постепенно становится более ровным — эффект будет накапливаться, но чудеса заметны уже после первого применения. Увлажнение — на 10 из 10. Тестировала маску после кислот — не было ни шелушений, ни сухости или стянутости. Постакне от этой маски тоже уходят намного быстрее. Постепенно светлеют более старые, но это длительный процесс, здесь чуда я и не ждала».

Осветляющая ночная маска с экстрактом юдзу Some By Mi, 1658 р.

Кристина Фарберова СЕО сервиса анализа кожи и бренда функциональной косметики Openface, автор телеграм-канала «Крис печатает…»

«Корея никогда не славилась мощными активами, которые любят покупатели из России. Когда мы думаем о витамине С, на ум приходит SkinCeuticals CE Ferulic. Когда о ретиноле — Medic8 Crystal Retinal®. Корейские продукты мы любим за другие свойства: за осветление, увлажнение, матирование, защиту от солнца.

Из простого и понятного мне нравятся Cosrx, Dr.Jart+, Holika Holika. Первые — за базовые кислоты, вторые — за эмульсии, третьи — за универсальный санскрин».

Пенка для лица с салициловой кислотой Cosrx, 1088 р.

«А теперь расскажу о тех, кто кажется мне чуть более сложносочиненным и от того любопытным.

Muzigae Mansion

Корейский люксовый декор: помады и тинты с матовым финишем, неплохие кушоны. Привлекают даже не за счет самих продуктов, сколько за счет упаковки — это отдельное искусство. „Мятая“ стеклянная туба блеска для губ, кушон в форме бабочки — все кастомное».

Glow Recipe

«На мой взгляд, наиболее американизированный корейский бренд. А еще тот, у которого получилось самое элегантное исполнение натуральности и „веганскости“ косметики. Выпускают продукты в форме и с ароматами фруктов. Моим первым была маска Watermelon Glow AHA Night Treatment: слегка отшелушивала кожу и заманчиво пахла арбузом».

Ночная маска Watermelon Glow AHA Night Treatment, 4590 р.

Slurp Laboratories