Идеальная косметичка

25 лучших брендов корейской косметики: рекомендации бьюти-блогеров

Сегодня в 16:01
Косметическую нишу в России активно занимают корейские бренды. Преимуществ у них много: демократичные цены, богатый выбор, приверженность научному подходу — компании проводят исследования и используют современные наработки и компоненты. Запутаться во всем этом многообразии легко, и мы расспросили бьюти-блогеров об их любимых брендах и средствах.
Ирен Шимшилашвили

Визажист, автор телеграм-канала «Дневник Визажидзе»

Dear, Klairs

«Один из моих любимых корейских брендов. У него небольшая, но классная линейка уходовой косметики. Советую обратить внимание на ночной успокаивающий крем. Мне он нравится и по текстуре, и и по действию: хорошо выравнивает тон кожи и успокаивает ее. Это очень приятное увлажняющее средство, я им пользуюсь как на ночь, так и в дневное время».

Ночной крем для лица Dear, Klairs, 2350 р.

Holika Holika

«Уже давно знаю и люблю „Холику“. Это хороший и недорогой корейский бренд с большой линейкой декоративной и уходовой косметики. Самое любимое средство у них — универсальный алоэ-гель, который можно использовать для лица и тела и просто так, и после загара: сок алоэ отлично увлажняет и успокаивает кожу».

Гель для лица и тела Holika Holika, 494 р.

«Еще у Holika Holika отличный недорогой консилер — удачный оттенок, который многим подходит. Но стоит иметь в виду, что не все продукты бренда так же хороши, лучше сначала тестить или читать отзывы».

Консилер Holika Holika, 513 р.

A’pieu

«Еще из корейского ухода уважаю марку A’pieu: у них недорогие и классные бьюти-продукты. Такое часто рекомендуют подросткам, которые не могут пока тратить много денег на косметику, но хотят ухаживать за своей кожей. В A’pieu можно смело брать все: и умывалки, и кислотные тоники, и кремы. В общем, у бренда хорошая уходовая линейка».

Пилинг-гель для лица A’pieu, 464 р.
Пенка для умывания A’pieu, 352 р.
Ночная маска для лица A’pieu, 855 р.
Крем для лица A’pieu, 830 р.

Innisfree

«Не совсем корейская марка, но почему‑то некоторые магазины классифицируют ее как Корею — скорее всего, потому, что часть владельцев бренда из этой страны. Уже не такой бюджетный формат ухода, как вышеперечисленные марки, но у Innisfree отличные разработки и текстуры средств.

У бренда мне нравится практически все, что я там пробовала: маски, тоники, кремы для лица. Но тем, у кого бывает аллергия на натуральную косметику, лучше быть осторожными: у продуктов Innisfree довольно высокое содержание компонентов, которые могут вызывать кожную реакцию».

Сыворотка для лица Innisfree, 1500 р.
Сыворотка-роллер для кожи вокруг глаз Innisfree, 1800 р.
Тонер для лица Innisfree, 2600 р.
Маска для лица Innisfree, 150 р.
Евгения Басманова

Автор телеграм-канала «Не зубы — отрастут»

Ma:nyo

«Бренд Ma:nyo стал для меня уже классикой. Наверное, он был в числе первых, кто смог покорить российский рынок несколько лет назад. Сыворотку Bifida Biome Complex Ampoule я покупала и использовала уже не раз. Избалованные премиум-уходом могут не ждать от нее „вау-эффекта“, зато те, кто страдает от нарушения кожного барьера, сухости, чувствительности кожи и аллергических реакций, оценят ее по достоинству. После использования этой сыворотки у меня будто новое лицо».

Эссенция с пробиотиками Bifida Biome Complex Ampoule Ma:nyo, 4670 р.

Dr.Jart+

«Вся серия Ceramidin творит чудо. Тканевая маска восстанавливает кожный барьер, питает, выравнивает цвет лица и делает кожу очень мягкой. Обладатели сухой кожи после нее могут посмотреть в зеркало и сказать: „Вау!“ Отдельно отмечу нежнейший сливочно-лимонный запах. У этого же бренда есть знаменитый на весь тикток зеленый СС-крем Cicapair Tiger Grass, который идеально выравнивает кожу».

СС-крем Dr.Jart+, 1785 р.
Тканевая маска Dr.Jart+, 670 р.

Mixsoon

«Про этот бренд я узнала от кореянки, которая рассказывала, какие из представленных в России брендов пользуются популярностью в Корее. Mixsoon славится своими тонерами на основе натуральных экстрактов без лишних компонентов в составе. Я пробовала тонер с грибами рейши, которые еще называют грибами бессмертия. Запах, конечно, на любителя, но оцените состав: вода, консервант (бутиленгликоль), экстракт гриба рейши. И больше ничего!»

Эссенция для лица Mixsoon, 1259 р.

Duft & Doft

«Не могу не отметить мой любимый крем для рук Duft & Doft Soapy Soap. Ценю его за молниеносное впитывание (очень важно при работе за компьютером) и за аромат чистоты и нежности. Собираюсь скупить все с этим ароматом, благо, бренд дает из чего выбрать: шампунь, кондиционер, гель для душа, мист для тела, лосьон для тела».

Увлажняющий крем для рук Duft & Doft, 396 р.

Elizavecca

«Из корейских средств для волос я пробовала не так много: все же азиатские волосы отличаются от европейских и средства могут утяжелять шевелюру. Но маска и несмываемый крем Elizavecca Cer-100 меня очень порадовали. Первая разглаживает волосы и укрепляет их с помощью протеинов в составе. Второй идеально подготавливает к укладке, при этом не образуя противную липкую пленку. Еще его можно использовать на сухие волосы, чтобы улучшить их вид между мытьем. Этот крем попал в список моих любимчиков, к которым я периодически возвращаюсь. Самое приятное — цена: баночки из бюджетной категории, а эффект как от люкса».

Маска для волос Elizavecca, 535 р.
Несмываемый крем Elizavecca, 613 р.

Masil

«Бренд Masil любят за экспресс-маски 8 Seconds Salon Hair. Удобный формат пакетиков позволяет брать их с собой в путешествия, на тренировки или ночевки вне дома. Маску можно держать всего 8 секунд, но не стоит возлагать на нее серьезных надежд».

Маска для волос Masil, 50 р.

Kerasys

«Маска с прополисом Kerasys поразила меня: после нее волосы струятся и блестят, а еще они невероятно мягкие и рассыпчатые. Совсем не ожидала такого от литровой банки за 1000 рублей (а мне есть с чем сравнить). И пахнет она очень приятно — медом».

Маска для волос с прополисом Kerasys, 1296 р.

Esthetic House

«Еще одна любимая корейская пара — шампунь и бальзам Esthetic House Bright Complex CP-1. Хорошо укрепляют волосы за счет протеинов в составе. Моим поврежденным пористым подошли идеально. С ними волосы становятся более прямыми, появляется блеск и плотность. Протеины при долгом применении могут пересушивать, но в моем случае все было идеально — уже дважды покупала эти средства в тандеме».

Шампунь Esthetic House Bright Complex CP-1, 1250 р.
Кондиционер Esthetic House Bright Complex CP-1, 1250 р.
Mary Dav

Визажист, автор телеграм-канала «Министерство макияжа»

Holika Holika

«Первым корейским брендом, с которым я познакомилась лет восемь назад, стал Holika Holika. У него есть как уходовые средства, так и декоративные продукты. Многие из них — в числе моих любимчиков. До сих пор пользуюсь легендарным гелем, который спасает кожу после солнечных ожогов, и вообще вся эта линейка с алое просто супер: обожаю тонер, эмульсию и SPF-крем. Средства вне времени: универсальные, хорошо работают как отдельно, так и вместе, не вызывают раздражения, быстро впитываются и не оставляют жирной пленки».

Тонер для лица Holika Holika, 1150 р.
Увлажняющая эмульсия для лица Holika Holika, 1770 р.
Солнцезащитный крем Holika Holika, 1033 р.

«Из декоративной косметики могу посоветовать тушь с микрощеточкой, которой очень удобно прокрашивать реснички и подбираться к уголочкам. А еще у бренда классные гелевые румяна».

Тушь для ресниц Holika Holika, 422 р.
Гелевые румяна Holika Holika, 564 р.

D’Alba

«Мой любимый SPF-крем, которому я не изменяю уже второй год, — D’Alba Waterfull Essence Sun Cream. Он просто идеальный: легкий, нежирный, нелипкий, быстро впитывается и хорошо защищает кожу от солнца. Одно из самых значимых для меня преимуществ: этот крем не спорит с нанесенным поверх макияжем, поэтому его спокойно можно использовать за 10 минут до декоративной косметики и не переживать за стойкость мейка».

Солнцезащитный крем D’Alba, 2255 р.

It’s Skin

«У бренда It’s Skin мне очень нравятся сыворотки. Выбор огромный — удобно искать подходящую по типу кожи и желаемому эффекту. Мне нравится сыворотка с восемью видами гиалуроновой кислоты для мощного увлажнения кожи».

Сыворотка It’s Skin, 1235 р.
Ира Булхова

Автор телеграм-канала «1001 маска»

Dr.Ceuracle

«В последнее время я стала больше присматриваться к middle up сегменту и корейскому люксу. Могу выделить бренд Dr.Ceuracle. Мне нравится буквально все, что я пробовала у этой марки: мисты, кремы, солнцезащитный крем. Отдельно отмечу их серию с комбучей. В ней — отличный суперпитательный крем и эссенция».

Крем-эссенция для лица Dr.Ceuracle, 2732 р.
Солнцезащитный крем Dr.Ceuracle, 4606 р.

Medi-Peel

«Еще один фаворит последних лет — марка Medi-Peel, люкс в мире корейской косметики. У них есть знаменитый крем для шеи, который выглядит как паутинка-тянучка. Во-первых, это супер развлечение — наносить каждый вечер крем с такой необычной текстурой. А во-вторых, он действительно работает: кожа подтягивается, если пользоваться средством регулярно. Эффект заметен уже через две недели: у меня стали менее видны кольца Венеры.

А еще Medi-Peel первым выпустил маску-пленку не с очищающим эффектом, а увлажняющим. Это очень необычно. Она мягко снимается с лица и не вызывает ощущения, что сейчас все стянется и пересохнет, как часто бывает от пленочных масок. Хоп — и кожа налитая, как персик.

Самая знаменитая линейка Medi-Peel — Bortex. Это как жидкий ботокс в баночке. У меня есть сыворотка и крем, я сейчас ими пользуюсь. Лицо подтягивается, кожа становится более упругой буквально на глазах. Неделю пользуешься этой линейкой и видишь, как реально становится лучше».

Моделирующий крем для шеи и зоны декольте Medi-Peel, 2739 р.
Маска для лица Medi-Peel, 2990 р.

Dasique

«Корейская декоративка сейчас буквально рвет чарты. И тут я абсолютный фанат бренда Dasique. У них великолепные продукты для губ: модные тинты, бальзамы — глянцевые, матовые, какие угодно. Назовите любой микротренд в области косметики для губ — и у них это есть. Очень нравятся их легкие помады-бальзамы с не слишком насыщенным оттенком и ухаживающими свойствами. Не нужен никакой праймер: сразу наносите такую помаду, и она даст дополнительный эффект увлажнения. При этом само средство не такое липкое, как обычные бальзамы.

Еще у бренда отличные тени. В корейском макияже в целом есть тренд на полупрозрачный мейк глаз — сложно найти палетку с насыщенным, плотным пигментом, это совсем не их стиль. И это супер, потому что такие полупрозрачные тени идеально подходят для ежедневного макияжа. Наносятся пальцем, классно сияют и хорошо смотрятся».

Тающий оттеночный бальзам Dasique, 1090 р.
Палетка теней для век Dasique, 2890 р.
Юлия Бирюкова

Автор канала «Новая Элоиза»

J:ON

​​«Крем для лица J:ON по праву можно назвать аквабомбой: увлажняет это средство лучше многих в своем ценовом сегменте. Легчайшая текстура больше похожа на гель-крем: кожа впитывает его моментально. Помимо экстракта ласточкиного гнезда, в состав добавили пять видов гиалуроновой кислоты, масло макадамии, церамиды и антиоксиданты. Для моей комбинированной кожи это отличный вариант базового увлажнения на лето».

Омолаживающий крем с ласточкиным гнездом и ПДРН J:ON, 1820 р.

I’m from

«Маска с полынью I’m from — отличный вариант для быстрого успокоения кожи. Я ее использую после домашней УЗ-чистки лица. Также возможен вариант локального нанесения на воспаление: она его не уберет, но зуд поможет успокоить. Дополнительный плюс маски — контроль выработки себума. В состав производитель добавил порошок листьев полыни, экстракт солодки, ромашки и центеллы азиатской, аллантоин, витамин Е».

Очищающая маска с полынью для проблемной кожи I’m from, 700 р.

Haruharu

«Санскрин Haruharu я использую уже довольно долго — хотела бы придраться к чему-нибудь, но минусов так и не нашла. Он основан на химических фильтрах нового поколения».

Подробности по теме
Санскрин теперь можно не обновлять каждые два часа. Вот 13 средств нового поколения

«Текстура легкого крема не приносит дискомфорта в использовании, укладывается довольно быстро. Финиш шелковистый, смотрится очень красиво — без неприятной липкости или жирности. В течение дня на лице вообще не ощущается, лично у меня лицо жирнится не больше, чем без него. А цена более чем приемлемая за качественные характеристики и милейший дизайн!»

Легкий увлажняющий санскрин Haruharu, 2310 р.

Some By Mi

«Маска Some By Mi кому‑то может показаться далеко не бюджетной, учитывая объем, но поверьте: она стоит каждого потраченного рубля. Кожа наутро после нее сияет! Будто ты вообще не знаешь слова „недосып“. Тон постепенно становится более ровным — эффект будет накапливаться, но чудеса заметны уже после первого применения. Увлажнение — на 10 из 10. Тестировала маску после кислот — не было ни шелушений, ни сухости или стянутости. Постакне от этой маски тоже уходят намного быстрее. Постепенно светлеют более старые, но это длительный процесс, здесь чуда я и не ждала».

Осветляющая ночная маска с экстрактом юдзу Some By Mi, 1658 р.
Кристина Фарберова

СЕО сервиса анализа кожи и бренда функциональной косметики Openface, автор телеграм-канала «Крис печатает…»

«Корея никогда не славилась мощными активами, которые любят покупатели из России. Когда мы думаем о витамине С, на ум приходит SkinCeuticals CE Ferulic. Когда о ретиноле — Medic8 Crystal Retinal®. Корейские продукты мы любим за другие свойства: за осветление, увлажнение, матирование, защиту от солнца.

Из простого и понятного мне нравятся Cosrx, Dr.Jart+, Holika Holika. Первые — за базовые кислоты, вторые — за эмульсии, третьи — за универсальный санскрин».

Пенка для лица с салициловой кислотой Cosrx, 1088 р.

«А теперь расскажу о тех, кто кажется мне чуть более сложносочиненным и от того любопытным.

Muzigae Mansion

Корейский люксовый декор: помады и тинты с матовым финишем, неплохие кушоны. Привлекают даже не за счет самих продуктов, сколько за счет упаковки — это отдельное искусство. „Мятая“ стеклянная туба блеска для губ, кушон в форме бабочки — все кастомное».

Жидкая помада для губ Muzigae Mansion, 2252 р.

Glow Recipe

«На мой взгляд, наиболее американизированный корейский бренд. А еще тот, у которого получилось самое элегантное исполнение натуральности и „веганскости“ косметики. Выпускают продукты в форме и с ароматами фруктов. Моим первым была маска Watermelon Glow AHA Night Treatment: слегка отшелушивала кожу и заманчиво пахла арбузом».

Ночная маска Watermelon Glow AHA Night Treatment, 4590 р.

Slurp Laboratories

«Бренд, который вынудил меня заказать их банку, потому что я каждый день натыкалась на их рекламу в социальных сетях. Технологично, дорого, сложносочиненно. Пробовала один из их популярных продуктов — сыворотку Niacid для работы с текстурой и тоном кожи: с ниацинамидом, транексамовой кислотой, галактомисисом и осветляющим пептидом MelaTrepein 5000».

Сыворотка Slurp Laboratories Niacid, $45
Подробности по теме
Ночная магия: как выбрать маску для лица, чтобы проснуться с идеальной кожей
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами