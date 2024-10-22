У Харви Вайнштейна обнаружили рак костного мозга

У бывшего голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейн обнаружили хронический миелоидный лейкоз — одну из форм рака костного мозга. Об этом сообщает NBC News.

Он проходит лечение в тюрьме Райкерс. «Тревожно и неприемлемо, что такие частные и конфиденциальные вопросы здоровья стали предметом публичных обсуждений. Из уважения к частной жизни мистера Вайнштейна мы не будем давать дальнейших комментариев», — сказал представитель Вайнштейна Крейг Ротфельд.

Экс-кинопродюсер в последний раз предстал перед судом Манхэттена в сентябре, впервые после операции на сердце. Охранники суда привезли его в инвалидной коляске, и он не признал себя виновным по дополнительному обвинению в преступлении на сексуальной почве.

Тогда адвокат Вайнштейна Артур Айдала заявил, что кинопродюсер «чуть не умер» после экстренной операции на сердце. Ранее Вайнштейн уже попадал в больницу летом из‑за других проблем, в том числе диабета. Во время лечения он заразился коронавирусом и двусторонней пневмонией.

В 2020 году Харви Вайнштейна признали, в котором его обвинила ассистент реалити-шоу «Проект „Подиум“» Мириам Хейли, и об изнасиловании третьей степени начинающей когда‑то актрисы Джессики Манн.

Однако в апреле 2024-го Высший суд штата Нью-Йорк отменил приговор кинопродюсеру Харви Вайнштейну, которого ранее осудили на 23 года. Суд посчитал, что первоначальное решение по делу Вайнштейна было вынесено под воздействием предубеждения.