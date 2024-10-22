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У Харви Вайнштейна обнаружили рак костного мозга

Сегодня в 08:57
Фото: Pool/Getty Images

У бывшего голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейн обнаружили хронический миелоидный лейкоз — одну из форм рака костного мозга. Об этом сообщает NBC News.

Он проходит лечение в тюрьме Райкерс. «Тревожно и неприемлемо, что такие частные и конфиденциальные вопросы здоровья стали предметом публичных обсуждений. Из уважения к частной жизни мистера Вайнштейна мы не будем давать дальнейших комментариев», — сказал представитель Вайнштейна Крейг Ротфельд.

Экс-кинопродюсер в последний раз предстал перед судом Манхэттена в сентябре, впервые после операции на сердце. Охранники суда привезли его в инвалидной коляске, и он не признал себя виновным по дополнительному обвинению в преступлении на сексуальной почве.

Тогда адвокат Вайнштейна Артур Айдала заявил, что кинопродюсер «чуть не умер» после экстренной операции на сердце. Ранее Вайнштейн уже попадал в больницу летом из‑за других проблем, в том числе диабета. Во время лечения он заразился коронавирусом и двусторонней пневмонией.

В 2020 году Харви Вайнштейна признали, в котором его обвинила ассистент реалити-шоу «Проект „Подиум“» Мириам Хейли, и об изнасиловании третьей степени начинающей когда‑то актрисы Джессики Манн.

Однако в апреле 2024-го Высший суд штата Нью-Йорк отменил приговор кинопродюсеру Харви Вайнштейну, которого ранее осудили на 23 года. Суд посчитал, что первоначальное решение по делу Вайнштейна было вынесено под воздействием предубеждения.

Несмотря на то, что апелляцию на приговор 2020 года кинопродюсера одобрили, он останется в заключении, так как в отношении Вайнштейна было вынесено еще одно судебное решение: в 2022 году его осудили на 16 лет тюрьмы за другое изнасилование.

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