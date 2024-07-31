Главные скидки месяца: Agent Provocateur, Peak, Shu, Gate31 и еще 13 магазинов

Сезонная распродажа коллекций весна-лето. В сейле можно собрать полный образ на роскошный выход. Например, итальянские туфли Premiata сейчас можно приобрести за 35 690 р., а элегантное платье Andrea Ya’aqov за 45 490 р. Для новых покупателей на сайте действует скидка 10% за подписку на новостную рассылку.
Бренду уже 10 лет: он стал популярным благодаря провокационным дизайнам, которые зачастую включают в себя символы русской культуры — кириллические надписи, православные кресты и изображения, вдохновленные русской природой. Одежда «Волчка» изготавливается в ограниченных сериях, что делает каждую вещь эксклюзивной. Сейчас на сайте, например, можно урвать джемпер из дропа Purgatory 2023 года за 8800 рублей.
Уральский бренд эстетичной оверсайз-одежды (прям как из пинтереста) для города и путешествий. Его миссия — доказать, что не стоит тратить много времени на подбор образа, главное — чувствовать себя уверенно и комфортно.
На распродажу попали более 500 моделей культового сексуально-провокационного бренда женского нижнего белья и купальников. В своих коллекциях Agent Provocateur, которому в этом году исполняется 30 лет, любит использовать сложные кружевные узоры и откровенные вырезы. А еще бренд активно поддерживает идеи сексуальной свободы и эмансипации. Наши фавориты — коралловый прозрачный бюстгальтер Lorna и синий бюстгальтер Joan.
Fjord создает массивные украшения, следуя девизу «Дизайн превыше тенденций», — бренд отказался от сезонности в коллекциях в пользу визуального единства. На распродаже стоит обратить внимание на кольцо с жемчугом из коллекции Gravity.
Шесть страниц со скидками на простую и минималистичную одежду из Петербурга. В основе бренда идея о том, что мода должна быть лаконичной и продуманной.
Бренд нижнего белья, купальников и повседневной одежды. Его главный фокус — женщина, ее формы, природная красота и комфорт. На сейл ушли более 300 позиций.
В «Форму» нужно идти за качественными косухами, пальто и пиджаками, которые создаются из натуральных итальянских и немецких тканей. Но и помимо них здесь можно найти много интересного — сарафаны, рубашки, свитера.
На распродаже представлены вещи из весенне-летней коллекции. Ничего лишнего: лаконичный крой и однотонные природные цвета. Путь Shu начался в 2012 году с первого проданного дождевика, который впоследствии стал визитной карточкой бренда.
Небольшая летняя распродажа креативного бренда, который вдохновляется национальным костюмом северных народов. В работе над коллекциями дизайнерка Лена Максимова использует ремесленные техники, перенятые у мастериц из Якутии. На сейле можно найти кокетливое платье на завязках и сарафан из флиса с юбкой из плащевки.
Скидки почти на все коллекции самого молодого бренда в этой подборке. «Праздник каждый день», — так описывали фэшн-СМИ первую коллекцию Rejo в 2023 году. Бренд вдохновляет женщин создавать уникальные и яркие образы на каждый день, переосмысляя повседневность. Получается, надо брать шубу с рюшами из гофрированного фатина, легинсы с бабочками и чокер-орхидею.
Яркий, веселый и не скучный бренд из Нижнего Новгорода. В его коллекциях часто сочетаются цветочные и фольклорные орнаменты, а также самые разные материалы и декор: одежда получается эклектичной и жизнерадостной.
Спокойная винтажная эстетика, которая отражается в крое и выборе цветов. Распродажа небольшая, но приятная: можно купить брюки с цветными вышивками за 8600 р. или модную в этом сезоне рубашку в пижамном стиле за 8500 р.
Простая и удобная одежда на каждый день с демократичными ценами. В своих коллекциях Сharmstore не придумывает новое, зато успешно адаптируется под текущие тренды.
В мультибрендовом Kixbox все без изменений. Новые коллекции пополняются иностранными уличными брендами, а старые отправляются в раздел сейла. На сайте вас ждут 40 страниц самых разнообразных вещей и аксессуаров.
В концепт-сторе стартует большая летняя распродажа с ассортиментом от более чем 30 брендов-резидентов NUW Store. Среди них: After Pray, Arte Antwerp, Athletics Footwear, C.P. Company, CamperLab, Carhartt, Drole de Monsieur, Garment Project, Heresy, Manastash, RAVE Skateboards, Suicoke, Stussy и другие. Наши любимчики — бохо-рубашка ручной отделки индийского бренда Kardo за 16 030 р. и джинсы с цветочком от недавно закрывшегося Kruzhok за 8 575 р.
Магазин Peak представляет собой симбиоз моды, уличной культуры и аутдора. В нем представлено более 200 брендов, среди которых Sporty & Rich, Stussy, Needles, Carhartt WIP, Undercover, Marni, Magliano, Auralee и другие.