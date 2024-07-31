Главные скидки месяца: Agent Provocateur, Peak, Shu, Gate31 и еще 13 магазинов

Скидки почти на все коллекции самого молодого бренда в этой подборке. «Праздник каждый день», — так описывали фэшн-СМИ первую коллекцию Rejo в 2023 году. Бренд вдохновляет женщин создавать уникальные и яркие образы на каждый день, переосмысляя повседневность. Получается, надо брать шубу с рюшами из гофрированного фатина, легинсы с бабочками и чокер-орхидею.