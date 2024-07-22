Львица, королева, тигрица: 30 трендовых купальников этого лета

Цветы и ягодки
Немного наивные и по-летнему жизнерадостные цветочные и ягодные принты этой весной проникли всюду: на сумки-мешки и спортивные штаны, хлопковые кардиганы и даже куртки. Купальники — не исключение, а уверенная летняя база, как и платья в мелкий цветок. Такие модели понравятся тем, кто не любит ярких оттенков, но и от спокойного монохрома успел подустать. А чем более винтажным выглядит принт на лифе и трусах, тем лучше: этим летом в почете романтичные 60-е и гранжевые 90-е.
Конечно, леопард
Леопарда по праву можно назвать главным принтом лета-2024, поэтому нет ничего удивительного в том, что принт перекочевал на купальники и плавки и перебрался поближе к воде. Перевоплотиться в дикую кошку поможет слитный купальник или бикини с ненавязчивым животным принтом, узкие очки-кошечки и соломенный козырек.
Слитные купальники
Еще один оплот минимализма в мире пляжной моды. Здесь все стабильно и понятно: в почете лаконичные фасоны и игривые завязки на плечах или в области груди, а расцветки преобладают пусть и яркие, но однотонные. Если хочется чего‑то более необычного, советуем присмотреться к купальникам с асимметричными вырезами или перфорацией как у J Kim. Такой, кстати, можно носить и за пределами бортика бассейна — как топ с широкими брюками или макси-юбкой.
Неон и спасатели Малибу
Если весной мы сходили с ума от лаймовых оттенков, а прошлым летом влюблялись в алый и клубничный, то в этом сезоне вперед вырвались морковно-оранжевый, бананово-желтый и фиалково-розовый. Эти яркие цвета идут любому оттенку кожи, а еще позволяют повторить запомнившийся многим в детстве образ Памелы Андерсон из сериала «Спасатели Малибу». А яркий топ-бандо от купальника запросто можно носить и в городе: например, со спортивными шортами и простой хлопковой рубашкой-оксфорд.
Спорт и ретрошик
Лаконичные спортивные купальники понравятся тем, кто на пляже привык не только томно вертеться с боку на бок, обновляя слои SPF-крема, но и не чурается активностей вроде волейбола или сапов. Еще одна схожая тенденция — купальники нарочито винтажного вида с акцентированными чашечками лифа, плавками на высокой талии и ретропринтом: широкой пастельной полоской, мелкой клеткой или поп-артом.
Драпировки и завязки
Образ Эмили Ратаковски в микрокупальнике прочно засел в головы дизайнеров, поэтому каждый сезон на свет рождается плеяда новых мини-бикини. Для пущего эффекта узкие трусики и лифы-треугольники со сборками должны быть телесного или золотистого-коричневого оттенков — так они будут буквально сливаться с кожей. Обилие завязок и лент этим летом вновь с нами: вместо того, чтобы завязывать тесемки за спиной, оберните их несколько раз под грудью или вокруг талии.