Красивые вещи

Львица, королева, тигрица: 30 трендовых купальников этого лета

Сегодня в 16:00
Пляжный сезон в самом разгаре. Мы уже рассказывали, где можно искупаться в Москве, теперь показываем в чем. Собрали больше 30 трендовых моделей купальников на это лето.

Цветы и ягодки

1/5

Купальник Gloria Jeans, 399 р.

2/5

Бра Sea NY, 9500 р.; плавки Sea NY, 9500 р.

3/5

Купальник La Redoute Collection, 5354 р.

4/5

Топ-бандо Sela, 1499 р.; трусы Sela, 799 р.

5/5

Топ Lavarice, 3900 р.; плавки Lavarice, 3900 р.

Немного наивные и по-летнему жизнерадостные цветочные и ягодные принты этой весной проникли всюду: на сумки-мешки и спортивные штаны, хлопковые кардиганы и даже куртки. Купальники — не исключение, а уверенная летняя база, как и платья в мелкий цветок. Такие модели понравятся тем, кто не любит ярких оттенков, но и от спокойного монохрома успел подустать. А чем более винтажным выглядит принт на лифе и трусах, тем лучше: этим летом в почете романтичные 60-е и гранжевые 90-е.

Конечно, леопард

1/4

Купальник Sela, 1399 р.

2/4

Купальник Calzedonia, 6999 р.

3/4

Купальник MC2 Saint Barth, 14 400 р.

4/4

Купальник Nikyou, 6300 р.

Леопарда по праву можно назвать главным принтом лета-2024, поэтому нет ничего удивительного в том, что принт перекочевал на купальники и плавки и перебрался поближе к воде. Перевоплотиться в дикую кошку поможет слитный купальник или бикини с ненавязчивым животным принтом, узкие очки-кошечки и соломенный козырек.

Слитные купальники

1/6

Купальник «Паче», 9900 р.

2/6

Купальник 12storeez, 8980 р.

3/6

Купальник Stockholm (Surfboard) Club, 10 460 р.

4/6

Купальник Belle You, 6999 р.

5/6

Купальник Studio 29, 8400 р.

6/6

Купальник J Kim, 24 600 р.

Еще один оплот минимализма в мире пляжной моды. Здесь все стабильно и понятно: в почете лаконичные фасоны и игривые завязки на плечах или в области груди, а расцветки преобладают пусть и яркие, но однотонные. Если хочется чего‑то более необычного, советуем присмотреться к купальникам с асимметричными вырезами или перфорацией как у J Kim. Такой, кстати, можно носить и за пределами бортика бассейна — как топ с широкими брюками или макси-юбкой.

Неон и спасатели Малибу

1/6

Топ Befree, 799 р.

2/6

Топ Sporty&Rich, 10 950 р.

3/6

Купальник Belle You, 8999 р.

4/6

Топ Calzedonia, 2999 р.; плавки Calzedonia, 2499 р.

5/6

Купальник Incanto, 3499 р.

6/6

Топ Petra, 6400 р.; плавки Petra, 4200 р.

Если весной мы сходили с ума от лаймовых оттенков, а прошлым летом влюблялись в алый и клубничный, то в этом сезоне вперед вырвались морковно-оранжевый, бананово-желтый и фиалково-розовый. Эти яркие цвета идут любому оттенку кожи, а еще позволяют повторить запомнившийся многим в детстве образ Памелы Андерсон из сериала «Спасатели Малибу». А яркий топ-бандо от купальника запросто можно носить и в городе: например, со спортивными шортами и простой хлопковой рубашкой-оксфорд.

Спорт и ретрошик

1/5

Купальник My Nymph, 14 900 р.

2/5

Лиф Mango, 3499 р.

3/5

Купальник Belle You, 8999 р.

4/5

Купальник Kappa, 2379 р.

5/5

Купальник Emilie & Ida x La Redoute, 10 649 р.

Лаконичные спортивные купальники понравятся тем, кто на пляже привык не только томно вертеться с боку на бок, обновляя слои SPF-крема, но и не чурается активностей вроде волейбола или сапов. Еще одна схожая тенденция — купальники нарочито винтажного вида с акцентированными чашечками лифа, плавками на высокой талии и ретропринтом: широкой пастельной полоской, мелкой клеткой или поп-артом.

Драпировки и завязки

1/4

Топ Befree, 1299 р.; плавки Befree, 999 р.

2/4

Купальник Maygel Coronel, 15 360 р.

3/4

Топ Chois, 6790 р.

4/4

Купальник Hyein Seo, 15 000 р.

Образ Эмили Ратаковски в микрокупальнике прочно засел в головы дизайнеров, поэтому каждый сезон на свет рождается плеяда новых мини-бикини. Для пущего эффекта узкие трусики и лифы-треугольники со сборками должны быть телесного или золотистого-коричневого оттенков — так они будут буквально сливаться с кожей. Обилие завязок и лент этим летом вновь с нами: вместо того, чтобы завязывать тесемки за спиной, оберните их несколько раз под грудью или вокруг талии.

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