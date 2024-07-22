Львица, королева, тигрица: 30 трендовых купальников этого лета

Немного наивные и по-летнему жизнерадостные цветочные и ягодные принты этой весной проникли всюду: на сумки-мешки и спортивные штаны, хлопковые кардиганы и даже куртки. Купальники — не исключение, а уверенная летняя база, как и платья в мелкий цветок. Такие модели понравятся тем, кто не любит ярких оттенков, но и от спокойного монохрома успел подустать. А чем более винтажным выглядит принт на лифе и трусах, тем лучше: этим летом в почете романтичные 60-е и гранжевые 90-е.