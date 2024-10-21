Сериал «Гарри Поттер» будет глубже исследовать книги, чем фильмы

Глава телевизионного подразделения Warner Bros. Ченнинг Данги раскрыла подробности о предстоящем сериале «Гарри Поттер».
Она заявила, что «сценаристы уже на месте и делают все необходимое, а в Великобритании и Ирландии уже открыты кастинги, так что процесс идет полным ходом».
По словам Данги, работа со вселенной «Гарри Поттера» была невероятной мечтой: «Для меня, как для большого поклонника оригинальных романов, этот сериал — отличная возможность исследовать их несколько глубже, чем позволяет хронометраж обычной полнометражки. Именно это стало основной причиной появления этого сериала».
В начале сентября HBO объявил кастинг на роли главных звезд. «Мы стремимся к инклюзивному и разнообразному кастингу. Для каждой роли, пожалуйста, представляйте квалифицированных исполнителей, независимо от этнической принадлежности, пола, инвалидности, расы, сексуальной ориентации и гендерной идентичности», — говорится в объявлении.