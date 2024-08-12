Найти свадебное платье и не сойти с ума: гид по выбору идеального наряда

Если вбить в гугле запрос «Свадебное платье Москва», на карте появится семь страниц с адресами. Половина магазинов далеко за пределами центра, а остальные больше похожи на старорежимный секонд-хенд: фотографии плохого качества, вещи висят на многометровом рейле. Но найти торжественное платье можно — все зависит от вашего бюджета и предпочтений.

Индивидуальный пошив

Проверенных салонов и брендов, которые предлагают разработку и изготовление эскиза с нуля, не так много. Выбирать такое место проще всего по ассортименту на сайте. Это не значит, что вам не сошьют платье, серьезно отличающееся от уже представленных решений, — просто каталог позволяет понять, с какими эскизами команда работает лучше всего и какая эстетика ей ближе.

Blanche Bridal

В премиальный салон стоит идти за стилем old money и платьями с многометровым шлейфом. Отсюда можно выйти хоть диснеевской принцессой, хоть Грейс Келли, но будьте готовы, что свадьба выйдет на миллион в прямом смысле слова — вне зависимости от того, берете вы готовое платье или обращаетесь в ателье.

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Платье Valentini Couture Erika 765 000 р.

Tegin

В платьях модного дома Светланы Тегин появлялись на дорожках Виктория Исакова, Оксана Акиньшина, Ксения Собчак. Цены на создание лаконичных моделей стартуют от 150 тысяч рублей. Непосредственно свадебная коллекция, которой можно вдохновиться, формулируя собственные пожелания, небольшая. Она отсылает к эстетике русских сказок: то ли перед вами Царевна Лебедь, то ли Хозяйка Медной горы. Здесь точно поймут тех, кто ищет наряды в духе готических фей Simone Rocha.

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Корсет с баской с поясом и юбка из фатина 190 000 р.

«Май Май»

Бренд шьет женственные платья для особых случаев и отдельно занимается свадебной модой и может помочь в продумывании модели. Сюда стоит идти, если вы не ожидаете бурной фантазии от дизайнера, зато хотите наряд, который будет актуален и после торжества. Цена на индивидуальную работу стартует от 120 тысяч.

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Perle Bridal

Салон из Петербурга, который рассматривает дистанционное взаимодействие (но на примерки все равно придется приезжать). Команде особенно удается работа со шлейфами. Но никакого налета выпускного из 2010-го: удлиненный низ смотрится по-голливудски благородно . Продумывание эскиза и отшивка платья обойдется примерно в 100 тысяч рублей.

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Kuraje

Новый салон, где можно и найти готовое платье, и создать свое. Советуем обратить внимание, как филигранно представленные тут бренды работают со всевозможными оборками, тканевыми цветами и небанальными интерпретациями платьев-тортов . Сшить что‑то похожее будет стоить от 100 тысяч рублей.

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Rara Couture, объемное пальто Aura 110 400 р.

Ателье Арины Богановой

У дизайнерки можно не только купить или разработать платье, но и подсмотреть стилизацию. Например, вневременную модель с пышной юбкой предлагают дополнить высокими черными перчатками, трендовыми прозрачными балетками с жемчугом и массивным ожерельем. Важная деталь: приступая к эскизу, обсудите не только платье, но и аксессуары. Они могут повлиять на дизайн главной вещи : одна и та же модель будет транслировать разное настроение в зависимости от дополнений. Ценник средний — от 120 тысяч.

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Платье Pearl 10 250 000 р.

Соня Тихонова

Кутюрье и преподаватель «Британки» создает платья, напоминающие произведения искусства. Как свадебные они не позиционируются, тем не менее Соня часто использует белый цвет и экспериментирует с фурнитурой и декором: от кристаллов до сухоцветов. Выглядит очень по-ведьмински! Музами дизайнерки становились Инстасамка, Тося Чайкина, Катя IOWA, Варвара Шмыкова, что уже ориентирует на звездный прайс, который придется уточнять по запросу.

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Nesty Odina

Нэсти — дизайнер из Петербурга, но ее студия сейчас находится в Москве. Там можно заказать разработку свадебного платья и уточнить цену. Кутюрье особенно удаются многоярусные образы с обилием органзы — в таких, например, выходили на публику актрисы Алена Моисеева и Елена Захарова.

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Как устроен индивидуальный пошив

Работа выстроена так: вы звоните и просите сконструировать для вас модель. Консультант первым делом отправляет вас на сайт, где представлены готовые платья: салону или бренду проще повторить их по вашим меркам, чем взяться за работу с нуля.

Но если предстоит придумать и сшить новое платье от и до, это не проблема: вам предложат подойти в офлайн-пространство — либо на примерку готового изделия для дальнейшей трансформации задумки, либо сразу на встречу с дизайнером . В первом случае денег не возьмут, а во втором — заключат договор на разработку эскиза (это или могут сделать при вас, или придется подождать несколько дней).

Цена на эту услугу в Москве начинается от 10 тысяч рублей. Сумма может стать частью итоговой стоимости платья, а может быть невозвратной — на случай, если эскиз не понравится и вы решите продолжить поиски.

Чтобы сократить время на отрисовку модели и упростить общение с дизайнером, придется стать арт-директором собственной свадьбы.

В студии Арины Богановой нас попросили прийти на первую встречу с собранными референсами. Лучше, если это не одна доска в Pinterest с платьями мечты. Также важно рассказать об общей концепции свадьбы (где отмечаете, какой дресс-код для гостей, что используете в сет-дизайне), потому что задача дизайнера — разработать не просто идеальное, но и уместное платье. Вдохновляться чужими праздниками можно, но платья один в один как у звезд или инфлюэнсеров бренды стараются не шить по этическим соображениям.

После утверждения эскиза салон берется за работу: ищет ткань, постепенно отшивает само платье. Не стоит бояться, что вы оплатите процесс, а через месяц увидите нечто неожиданное, — в стоимость договора включены примерки, во время которых можно додумывать и дорабатывать модель.

Пошив платьев даже в идеальных условиях может длиться от пары недель до двух месяцев, но лето — горячий сезон с очередями, так что ателье предлагают закладывать на работу два-три месяца . Зачастую клиенту с дизайнером достаточно встречаться раз в неделю — даты примерок будут указаны в договоре. Можно назначать дополнительные. Иногда дизайнеры идут в этом навстречу, а иногда просят допкост — такие детали лучше уточнять на старте. Как и необходимость оплачивать правки. Например, в бренде «Май Май» нам рассказали, что «несколько внезапных сантиметров ткани включены в стоимость», но, если в середине пошива понадобится сильно изменить оговоренный эскиз, придется или перезаключать договор, или вносить в текущий новые траты .

Минусы

Индивидуальный пошив с разработкой модели — это долго, дорого и сложно. Для свадьбы впопыхах он точно не подойдет. Трудно придется и тем, кто не готов несколько часов провести за составлением мудборда, а потом держать в голове конечный результат и сравнивать промежуточные этапы с финальной задумкой. Еще процесс требует постоянной коммуникации — поберегите силы, если приглашения гостям и так уже отправляете из последних сил.

Плюсы

Вы наверняка получите платье, которое запомните на всю жизнь. Просто потому, что трудно не запомнить многомесячную работу. Кроме того, индивидуальный пошив справляется с завышенными требованиями: нет такой хотелки, которую нельзя было бы реализовать. Итог — уникальное платье, не только физически сидящее идеально, но и отражающее все ваши представления о прекрасном.

Покупка готового платья

Свадебная мода условна: агентства советуют ориентироваться не на тренды, а на зов души (даже если та просит шарики, съемку в парке и тамаду).

Сейчас свадьбы перестали сводиться строго к белому цвету, и невеста может выбрать другие оттенки — например, пастельно-розовый, голубой или желтый.

Если идей по оттенку нет, можно вдохновиться модными показами или мнением института Pantone, который ежегодно выбирает цвет года — в 2024-м это «персиковый пух», цвет персикового пломбира.

Еще один вопрос, который стоит себе задать: планируете ли вы носить платье после свадьбы? За пышными изысканными нарядами можно отправиться в те же салоны и на страницы дизайнеров, о которых мы рассказали выше, а за более универсальными и демократичными по цене — к локальным брендам.

Простые Быстренько расписаться перед совещанием

Ushatava. Недавно бренд выпустил коллекцию Second Dress, «второго платья», — такого, в которое невеста может переодеться после официальной части, чтобы чувствовать себя комфортно на вечеринке . Вещи не сковывают движений, но неожиданная геометрия придает им торжественности. Но ничто не мешает «второе платье» использовать и в роли первого, если вы ищете максимально нейтральный силуэт.

Диапазон цен: от 11 000 до 35 500 р.

12 storeez. В салоне приверженцев лаконичной моды можно найти платья, которые легко приживутся после праздника даже в офисном гардеробе. Помимо совсем базовых, есть более нарядные балеткор-варианты и модели с оборками.

Диапазон цен: от 10 000 до 39 000 р.

Abitu. Бренд шьет женственные ретросилуэты из нарядных тканей — жаккарда и шелка. Эти платья одинаково роскошны хоть с металлизированными балетками, хоть с кедами.

Диапазон цен: от 10 800 до 42 000 р.

Классическая роскошь Вдруг союз приведет к мировой славе

Izeta. Бренд дизайнерки Изеты Гаджиевой существует с 1997 года и все это время выпускает безупречную (и очень дорогую) коммерческую одежду. Большинство платьев можно сшить под заказ по индивидуальным меркам.

Диапазон цен: от 110 000 до 445 000 р.

Roziecorsets. Бренд, сделавший имя на корсетах, сегодня предлагает и другие предметы гардероба с подчеркнутой сексуальностью: от микроюбок из бархата до прозрачных кружевных блузок. И лучшая свадебная опция в этом случае — собрать комплект, потому что выбор платьев не так велик.

Диапазон цен: от 25 500 до 64 500 р. за корсет, от 8400 до 68 500 р. за топ, от 13 930 до 55 900 р. за юбку, от 34 900 до 71 900 р. за платье.

Бохо-шик Когда свадебное путешествие — это несколько дней на опен-эйре

Roses & Lace. Название бренда говорит само за себя: в ДНК — цветочные принты, летящие фактуры и феминные силуэты.

Диапазон цен: от 29 000 до 99 900 р.

OSL. Романтичные и легкие, эти платья легко представить на курортной или загородной свадьбе. Последняя коллекция посвящена Флоренс Уэлч — фронтвумен проекта Florence + The Machine и адепту бохо.

Диапазон цен: от 35 000 до 85 000 р.

Деконструированные и сложные Пусть сложным будет дизайн наряда, а не отношения

Svoya. Прорези на животе, многослойность, контраст фактур — бренд хорош в одежде, которую хочется рассматривать. Концептуально и при этом не отталкивающе.

Диапазон цен: от 17 500 до 30 000 р.

Misenscène. Гранжевые платья, будто пережившие уже несколько суток торжества, понравятся тем, кто ненавидит утюг, зато любит фотографии на пленку и музыку погромче.

Диапазон цен: от 17 900 до 142 500 р.

Otocyon. Бренд Леси Русакович переживает подъем: недавно выпустил новую коллекцию и открыл собственное офлайн-пространство (до этого изделия можно было найти в мультибренде «Общее/Частное» на «Хлебозаводе»). Одежда у Otocyon фактурная и немного внеземная — будто придумывали ее для аниме в жанре фэнтези.

Диапазон цен: от 9800 до 36 000 р.

В духе «современных принцесс» Свадьба — повод побыть немного too much

Sasha Gapanovich. Даже свадебная коллекция у мурманской дизайнерки вышла задумчивой и немного угрюмой — за счет закрытых силуэтов, подплечников, сетки и необработанных краев ткани вещи похожи на одеяния рыцарей и царевен.

Диапазон цен: от 15 000 до 85 000 р.

Pervert. В бренде отлично работают со сложными, в хорошем смысле карнавальными формами. Пока одни платья и комплекты из топов с юбками отчетливо подчеркивают фигуру, в других можно потеряться благодаря складкам ткани — но точно не быть упущенной из виду на свадьбе.

Диапазон цен: от 17 500 до 45 000 р. за рубашку, от 5000 до 30 000 р. за футболку, от 18 000 до 60 000 р. за юбку, от 10 000 до 80 000 р. за платье.

Минусы

Купить платье кажется задачей на один вечер, но на самом деле этот процесс может растянуться на дни, а то и недели — придется заказывать многочисленные доставки с примерками домой или объезжать шоурумы . Понравившаяся модель может не сесть по фигуре: лучше сразу уточнять у брендов, могут ли они повторить фасон по вашим личным меркам. В противном случае останется либо продолжить поиск, либо идти с платьем в ателье. Чтобы убрать длину или заменить фурнитуру, придется заплатить несколько тысяч рублей, но если перешив масштабный — цена может взлететь настолько, что обгонит цену самого платья.

Плюсы

Тем не менее именно цена — главный плюс готовых изделий. Большинство платьев из нашей подборки стоят меньше 100 тысяч, а на придумку и пошив с нуля ценник с этой цифры в основном начинается.

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