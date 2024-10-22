Колумбийского наркоторговца задержали благодаря его любви к бильярду

Одного из крупнейших наркоторговцев мира Густаво Ночеллу благодаря его любви к бильярду арестовали в Колумбии в ходе совместной операции Национальной полиции Колумбии, Интерпола, Европола, карабинеров и полиции Великобритании. Об этом сообщил глава местной полиции Уильям Рене Саламанка Рамирес.

Наркоторговец менял место жительства каждые три месяца, но не мог отказаться от игры в бильярд, устанавливая столы в каждой из своих резиденций. Именно благодаря одному из них — роскошному столу с красным войлоком, изготовленному на фабрике Europa в Боготе, — полиция смогла выйти на след преступника.