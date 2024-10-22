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Колумбийского наркоторговца задержали благодаря его любви к бильярду

Сегодня в 16:07
Фото: DirectorPolicia/X

Одного из крупнейших наркоторговцев мира Густаво Ночеллу благодаря его любви к бильярду арестовали в Колумбии в ходе совместной операции Национальной полиции Колумбии, Интерпола, Европола, карабинеров и полиции Великобритании. Об этом сообщил глава местной полиции Уильям Рене Саламанка Рамирес.

Следователи смогли обнаружить очередную квартиру Ночеллы, которого считают главным посредником между кланами Каморры в северном и восточном Неаполе и местными наркокартелями.

Наркоторговец менял место жительства каждые три месяца, но не мог отказаться от игры в бильярд, устанавливая столы в каждой из своих резиденций. Именно благодаря одному из них — роскошному столу с красным войлоком, изготовленному на фабрике Europa в Боготе, — полиция смогла выйти на след преступника.

58-летний Ночелла отвечал за координацию логистики поставок кокаина на кораблях и яхтах, направлявшихся в порт Амстердама. Наркотик, как установили следователи, затем отправлялся в Неаполь по суше, на борту грузовиков, легковых автомобилей, а иногда и поддельных служебных машин.

«Эта операция — результат слаженного международного сотрудничества, которое позволило нам поймать более 40 наркоторговцев. Поимка Ночеллы, одного из самых разыскиваемых мафиозных боссов в мире, — смертельный удар по этим преступным кланам», — заявил Саламанка.

По его словам, арест «влияет на связи международной наркоторговли, нанося прямой ущерб способности координировать закупку, транспортировку, хранение и экспорт кокаина».

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