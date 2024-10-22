Роберт Дауни-младший спас дебютное появление Тома Холланда во вселенной Marvel

Однако когда он пришел на съемочную площадку, то заметил, что его сцена была значительно сокращена по сравнению с тем, что он делал на пробах — сценарий и теперь составлял одну-две страницы.

«Мы начали снимать сцену, и Дауни спросил: „Куда делись все реплики ребенка?“. И братья Руссо как бы сказали: „Ну, смотрите, это уже 140-страничный сценарий. Мы не можем тратить на это слишком много времени“. И Дауни был единственным, кто сказал: „Нет, нет, нет, вы захотите потратить на это время. Давайте снимем все с пробы. Вы всегда можете вырезать это, но вам захочется сохранить это“. И они использовали все это. Так что я в долгу перед ним», — сказал актер.