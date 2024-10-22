Роберт Дауни-младший спас дебютное появление Тома Холланда во вселенной Marvel

Том Холланд рассказал, как Роберт Дауни-младший спас его дебютное появление во вселенной Marvel в фильме «Первый мститель: Противостояние».
«Когда я проходил пробы, они состояли из восьми страниц диалогов. Это была длинная сцена, хотя обычно пробы состоят из двух страниц», — отметил Холланд.
Однако когда он пришел на съемочную площадку, то заметил, что его сцена была значительно сокращена по сравнению с тем, что он делал на пробах — сценарий и теперь составлял одну-две страницы.
«Мы начали снимать сцену, и Дауни спросил: „Куда делись все реплики ребенка?“. И братья Руссо как бы сказали: „Ну, смотрите, это уже 140-страничный сценарий. Мы не можем тратить на это слишком много времени“. И Дауни был единственным, кто сказал: „Нет, нет, нет, вы захотите потратить на это время. Давайте снимем все с пробы. Вы всегда можете вырезать это, но вам захочется сохранить это“. И они использовали все это. Так что я в долгу перед ним», — сказал актер.
Холланд добавил: «Я думаю, что это действительно круто, и я бы хотел когда‑нибудь сделать что‑то подобное. Если бы мне посчастливилось каким‑то образом перенести Майлза Моралеса в мою вселенную „Человека-паука“ и в КВМ, я бы хотел сделать для маленького ребёнка то, что Дауни сделал для меня».